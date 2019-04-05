Günlük burç yorumları 5 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

5 Nisan Cuma günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın koç burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay sizlerin burcunda hareket ediyor. Saat 11:50’de burcunuzda Güneş'le kavuşan Ay, yeniay meydana getiriyor.Yeniay, güzel fırsatları da beraberinde getiriyor olacak. Göreceksiniz ki eskiyi arkanızda bıraktığınızda önünüze çok güzel yeni fırsatlar çıkacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Koç burcunda hareket ediyor. Sabah 11:50 olduğunda da Koç burcunda bir yeniay oluşuyor. Yeniay, sağlığınızla ilgili olumlu yeni bir gelişme yaratabilir. Ruhsal olarak kafanız karışık olabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün Koç burcunda hareketine devam edecek. Bu hareketini sürdürürken de 11:50’de Koç burcunda yeniay oluşacak. Yeniay, size şans getirecektir. Arkadaşlarınız vasıtasıyla hayatınızda yeni bir alana yer açabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay günün tamamında hareketini Koç burcunda sürdürüyor. Saat 11:50 itibariyle de yeniay Koç burcunda gerçekleşiyor. Yeniay, kariyer hayatınızda yeni sayfalar açmanıza destek verecektir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay günün genelinde Koç burcunda ilerliyor. Saat 11:50’de de haftanın gündemini oluşturan Koç burcundaki yeniayı meydana getiriyor. Yeniay, yeni bir eğitime başlamanız için fırsat verecektir. Akademik hayatınızda güzel bir döneme girdiğinizi görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay hareketini sürdürürken 11:50’de Koç burcundaki Güneş ile kavuşarak bir yeniay oluşturuyor. Yeniay, ekonomik durumunuzla ilgili yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda hareket ettiği bir güne merhaba diyorsunuz. Bu güzel gün içerisinde 11:50’de Koç burcunda yeniay meydana geliyor. Yeniay, yeni bir ilişkiyi de beraberinde getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay Koç burcunda hareket ediyor. Güneş ile kavuştuğunda 11:50’de Koç burcunda yeniay oluşturacak. Yeniay sağlık probleminiz varsa yeni bir tedavi seçeneği sunabilir. Kronik rahatsızlığı olanlar için şifa bulacağı bir dönem olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Tüm gün boyunca Ay hareketini Koç burcunda sürdürecek. Saat 11:50’de ise Güneş’le kavuşarak Koç burcunda yeniay meydana getirecek. Yeniay yeni bir aşkı da beraberinde getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız