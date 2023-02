Hamileler limonlu su içebilir mi? Hamilelikte limonlu su içmek ne işe yarar?

Hamilelik döneminde anne adaylarının hem kendileri hem de bebeklerinin gelişimi açısından doktor kontrolünde beslenmesi oldukça önemli bir konudur. Özellikle gebelik zamanı yaz aylarına denk gelen anne adayları için bu süreç daha zor geçebilir. Yaz aylarında hava çok sıcak olduğundan anne adayları bunalabilir. Anne adaylarının serinlemek için tercih ettiği içecek türlerinden biri limonlu su karışımıdır.

Hamileler limonlu su içebilir mi?

Hamilelik döneminde anne adaylarının dengeli bir şekilde beslenmesi gerekir. Bunun için doktorlarının tavsiye ettikleri şekilde beslenme düzenlerini ayarlamaları önemlidir. Anne adayları hem serinletici etkisinden hem de faydalarından dolayı limonlu su tüketmeyi tercih eder. Limonlu suyun insan sağlığına birçok yararı bulunur. Doktorlar anne adaylarına aşırıya kaçınılmaması şartıyla limonlu su tüketmelerini önerir. Özellikle gebelik süreci yaz mevsiminde denk geldiğinde aşırı sıcak havalar anne adaylarının bunalmasına neden olur.

Hamilelikte terleme durumu başlı başına bir problemdir. Yaz aylarında bu terleme durumu anne adayları için daha fazla sorun teşkil eder. Ayrıca bu terleme sorunuyla birlikte tansiyon problemi de ortaya çıkar. Hamilelikte tansiyonun yükselmesi tehlikeli bir durum olduğundan dikkat edilmesi gereken bir konudur. Gebelik süreci boyunca anne adaylarının yedikleri içtikleri her şeye ekstra dikkat etmesi gerekir. Ayrıca anne adaylarının limonlu su tüketmeden önce doktorlarından onay alması oldukça önemlidir. Doktorlarının tavsiyeleri doğrultularında hareket etmeleri hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlıkları için büyük önem taşır.

Hamilelikte limonlu su içmek ne işe yarar?

Limonlu suyun serinletici etkisi olduğu kadar hem anne adayı hem de bebek için pek çok yararı vardır. Limon başlı başına bir C vitamini deposudur. Hamilelikte C vitamini oldukça önemlidir. Gebelik süresince anne adaylarının doktorlarının tavsiye ettiği ölçüde C vitamini alması gerekir. C vitamini hücreleri güçlendirmede oldukça etkilidir. Limonda C vitamininin yanı sıra B6, folik asit, kalsiyum, riboflavin, magnezyum gibi çeşitli vitamin ve mineraller bulunur. Hamilelikte limonlu su içmenin başlıca faydaları şu şekildedir:

Yüksek tansiyona karşı etkilidir, tansiyonu dengeler.

Bağırsakların düzenli çalışmasında önemli rol oynar.

Kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.

Bağışıklığı güçlendirir.

Sindirim sisteminde olumlu etkileri vardır.

Şişkinliği ve hazımsızlığı engeller.

Ürogenital enfeksiyonları önlemede yardımcıdır.

Ödem atıcı etkisi vardır, ayak şişmelerine iyi gelir.

Hamilelik süresince oluşan bulantı şikâyetlerini önler.

Susuzluğu engeller.

Kemikleri güçlendirir.

Antioksidan etkisi vardır.

Tuz ve limon karışımı ne işe yarar?

Antiseptik özelliği ile öne çıkan tuz ve C vitamini açısından zengin olan limonun bir arada kullanılması pek çok yönden fayda sağlar. Ancak, tuz ve limon karışımını kullanmadan önce doktora danışılması son derece önemlidir. Özellikle mide, tansiyon, kalp gibi rahatsızlıkları olanların mutlaka doktora danışarak tüketmesi gerekir. Tuz ve limon karışımının sağladığı faydalar şu şekildedir:

Gece yatmadan başucuna koyulduğunda havayı temizler.

Tuz ve limon karışımı yorgunluğu almada oldukça etkilidir.

Gün boyunca kendinizi enerjik ve zinde hissetmenize yardımcı olur.

Nefes darlığı çeken, astım ve bronşit hastalarında vücuttaki oksijenin artmasına yardımcı olur. Daha rahat nefes alınmasını sağlar.

Odadaki rahatsız edici kokuların engellenmesine yardımcı olur.

Limonlu su kanı sulandırır mı?

Limon, kan damarlarının genişlemesinde etkili olduğu için kan sulandırıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle kan sulandırıcı kullananların limonlu su tüketirken çok dikkat etmesi gerekir. Limonlu su tüketmeden önce doktora danışılması ve doktorun tavsiyelerini dinleyerek hareket edilmesi son derece önemlidir.