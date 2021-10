Hem sizin hem de miniğinizin konforunu ön plana koyan en iyi bebek ürünleri

Hayatınızın merkezinde bulunan bebeğinizin konforu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli. Ona hayatı boyunca rahat edebileceği bir yaşam ve ortam sunmak istersiniz. Bunun için de daha ilk doğduğu andan itibaren hatta doğmadan önce bile hazırlıklar yaparsınız. İlk bebek alışverişini yaparken mutluluğunuz ve heyecanınız paha biçilemez bir boyuta ulaşır.

Daha doğmadan onunla kurduğunuz o mükemmel bağ; bebeğiniz doğduğunda, kucağınıza ilk aldığınızda da devam eder. Anne kucağı bebeğiniz için her şeyden güvenli ve konforludur ama bakımında size yardımcı olacak ürünler kullanmanız işinizi kolaylaştırır. Kullanacağınız ürünleri seçerken kalitesi, konforu ve içerdiği bileşenlere dikkat etmeniz gerekiyor. Siz de bebek bakım ürünleri tavsiyeleri, bebek güvenlik ürünleri gibi ihtiyaçlarınız için bir rehber arıyorsanız başlayalım!

Gün boyu rahatlık ve kuruluk!

Şüphesiz en önemli bebek bakım ürünlerinden birisi de bebek bezi. Bebekleriniz için kullandığınız bezlerin doğal olmasını, cilde zarar verecek kimyasallar içermemesini istersiniz. Sleepy Natural size bu fırsatı organik bir şekilde sunuyor. İçerdiği saf su, doğal bambu özü ve organik pamuk lifleri sayesinde alanında dünyada bir ilk! Pamuksu dokusu bebeğinizin rahat bir gün geçirmesine imkan tanırken nemi emen yapısı sayesinde de bebeğiniz gün boyu kuruluğun keyfini çıkarır. Esnek ve yumuşak cırt cırtlarıysa bebeğinizin daha rahat hareket etmesini sağlar.

Bebeğinize evdeyken bile hamak keyfi yaptırmaya ne dersiniz?

Beşikler bebeğinize rahat uyku imkanı sağlar. Bebeğinizin beşikte rahat etmesi kadar sizin de beşiği rahat kullanmanız son derece önemli. Polly Baby Lüks Portatif Sallanır Sepet Beşik/Hamak Beşik size bu rahatlığı sunuyor. Portatif yapısı size kolay kurulum imkanı vadediyor. Işığa duyarlı bebeğinizin uyurken rahatsız olmaması için açılır kapanır tente özelliği, tam bir kurtarıcı niteliğinde. Koruyucu cibinlik tülü bebeğinizi sineklere karşı da korur. Kaydırmaz ayak plastiği sayesindeyse herhangi bir düşme veya kayma söz konusu olmaz. Sünger yatağı ve 30 cm sepet derinliği bulunan bu beşiği güvenle kullanabilirsiniz.

Miniğiniz oyun oynarken rahat etsin!

Bebeğiniz oyun oynarken de konforlu! Babynest Açılır Kapanır Bebek Uyku Yatağı ve Oyun Minderi, bebeğinize hem konforlu bir oyun alanı hem de dilediğinde uyuyabileceği bir mekan sağlar. Organik pamuk kumaşı sayesinde bebeğinizi terletmez. Ergonomik tasarımı sayesindeyse bebeğinizin gelişim evrelerine uyum sağlar. Açılabilir ve büyüyebilir yapısıyla bu durumu desteklerken bebeğinize de yeni uyuma alanı oluşturur. Nem ve buharı emen kumaşa sahip olduğu gibi anti-alerjik ve anti-bakteriyel özellikleri de bünyesinde barındırır. Taşınabilir olması size piknikte, gezide dilediğiniz her yerde kullanma imkanı sunar.

Şıklık ve zarafet bebeklerin de hakkı!

Bebekler bir melek edasıyla uyur. O uyurken siz de onu seyredersiniz ve bir ışıltı görürsünüz. Gördüğünüz bu ışıltıyı daha da görünür kılmak adına şık ve zarif bir yatak tercih edersiniz. Işıltı ve şıklığı bir arada sunan Latanwood Bebek Yatağı, size yüksek bir kalite vadediyor. Zarif tasarımı, kullanışlı yapısı, etrafındaki tül ve ışık detayları size adeta kendi sarayınızda VIP bir oda tahsis eder. Dayanaklı yapısıysa bu şıklığın ve zarifliğin daha uzun süre sizinle beraber olmasını sağlar.

Dört mevsim rahat!

Hangi mevsim olursa olsun, bebeğinizi örtme ihtiyacı duymanız onu koruma içgüdüsünden gelir. Dört mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz Rose & Blanc Kiremit %100 Pamuk 4 Katlı Müslin Bebek Battaniyesi, bebeğinizin hassas cildine zarar vermez. Bebeğinizin minik vücudunu sıcacık bir şekilde sarar. Hava aldıran kumaşı sayesinde nemi içine çeker ve bebeğinizi terletmez. Kenarlarındaki püskül detayları ana kumaştan kesilerek oluşturulduğu için zarif bir görünüm sunar. Püskül detaylarının ana kumaşa bağlı olması sayesinde battaniyeniz kolay kolay yıpranmayacağı için ürünü uzun ömürlü kullanabilirsiniz.

Çift yönlü sürüş imkanıyla kullanım kolaylığı sunuyor.

Günden güne büyüyen bebeğinizle beraber dışarıya çıktığınızda kucağınızda taşımak zorlaşıyor. Hele bir de alışveriş yapıyorsanız bebeğinizi taşımak daha da zor hale geliyor. 4 Baby Çift Yönlü Bebek Arabası hem bebeğinize konforlu bir alan hem de size daha rahat bir alışveriş imkanı sunuyor. Çit yönlü sürüş özelliği size kolay kullanım imkanı sağlıyor. 360 derece dönebilen ve istediğinizde sabitleyebileceğiniz ön tekerleklere sahip olması, virajlarda daha kolay dönüş yapabilmenize imkan tanıyor. Sırt dayanağı tam yatabildiği için gerektiğinde yatak olarak da kullanabilirsiniz. Tam kapanabilen tente sayesinde bebeğiniz dilediğinde uyuyabilir. Tente özelliği, bebeğinizi dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı da korur. Tehlike demişken 5 farklı ayarlama seçeneğine sahip emniyet kemeri ve fren sistemi sayesinde bebeğinize ekstra güvenlik sağlar.

Gözünüz arkada kalmasın!

Yolculuk sırasında sizin için en önemli şey, bebeğinizin güvenliği ve konforu. Sizin güvenliğinizi emniyet kemeri sağlasa da bebeğiniz için emniyet kemeri güvenli bir tercih olmayabilir. Çünkü henüz denge oturtamamış bebeğiniz emniyet kemerinden sarkabilir ve zarar görebilir. Bu nedenle araçlarda bebeğinizi oturtabileceğiniz bir eşyaya ihtiyaç duyarsınız. Bu ihtiyacı da bir puset karşılar. Eynbaby Lüx Pedli Bebe Oto Koltuğu, ana kucağı konforuyla yolculuklarınızda size eşlik eden bir yardımcı niteliğinde. Pamuksu ve terletmeyen dokusu bebeğinizin konforuna konfor katar. Ekstra korumalı elyaf yastığa, emniyet kemerine, açılır kapanır tenteye ve geniş iç hacmine sahip olmasıysa bebeğinize yolculuklarında keyifli bir şekilde eşlik eder.

Bebeğinizin eğlenirken öğrenmesine var mısınız?

Bebeğiniz ilk kelimesini söylediğinde ne kadar mutlu olmuştunuz, değil mi? Bu mutluluğunuz her yeni şey öğrendiğinde, hayata her an biraz daha dahil olduğunda da tarif edilemez boyuta ulaşır. Gururla karışık bu hisleri, yavrunuz ilk adımını attığında da hissedersiniz. Miniğinizin ilk adımlarını atması ve bilişsel gelişimine yardımcı olması için Baby Plus Pupil yürüteci kullanabilirsiniz. Bu yürüteç, bebeğinize eğlenceli bir gün sunarken ergonomik yapısına da uygun oturuş imkanı sağlar. Yumuşak oturağıysa bebeğinize konforlu bir keşfetme alanı sunar.

Bebeğinizin bakımı artık daha kolay!

Bebeğinizin günden güne hızla büyüdüğüne şahit oluyorsunuz. O büyürken tırnakları da büyüyor. Büyüyen tırnakları, bebeğinizin cildine zarar verebilir. Bu yüzden belirli aralıklarla tırnak bakımının yapılması gerekli. Pembe Bebek Tırnak Bakım Seti bebeğinizin minicik ellerine hafif dokunuşlar yaparak canını acıtmadan tırnak bakımını yapabilmenize imkanı tanır. Korumalı tasarımı sayesinde de herhangi bir kayma olmadan güvenli bakım yapabilirsiniz. Bu tırnak bakım setinin içerisinde; tırnak makası, korumalı tırnak makası, burun temizleme cımbızı ve makas törpü yer alıyor.

Kuru bir cilt için en iyi tercih...

Bebeğiniz denizde, havuzda ya da banyoda suyla haşır neşir olduysa aklınıza gelen ilk şey onu kurulamak olur. %100 pamuklu kumaştan üretilen Carter's Yengeç Kapüşonlu Bebek Havlusu, hem bebeğinizi kurulamanıza yardımcı olur hem de yumuşacık dokusuyla bebeğinizin tenine sıcacık dokunuşlar yapar. Üründe bebeğinizin cildine zarar verme potansiyeline sahip hiçbir bileşen bulunmaz. Bebek deniz ürünü olarak da kullanabileceğiniz bu havlu, kabartmalı işlemeleri olan bir yengeç yüzüne ve 50x27 cm boyutlarına sahip. Bu görünüşüyle suda uzun süre kalmak isteyen bebeğinizi kolaylıkla kurulamaya ikna edebilirsiniz.

Konforlu ve güvenli alt açma imkanı

Bebeğinizin altını açmak için hijyenik ve yumuşak bir ortama ihtiyaç duyarsınız. Gittiğiniz her yerde bu imkana sahip olamayabilirsiniz ama Wogard Portatif Bebek Yatağı ve Alt Açma Çantası'nın ayarlanabilir omuz askısı ve el askısı sayesinde taşınabiliyor olması, size dilediğiniz ortamı dilediğiniz yerde oluşturma imkanı sağlar. Anti alerjik kumaş ve anti alerjik süngerden üretildiği için bebeğinizin cildinde herhangi bir tahrişe yol açmaz. Yatak olma özelliği sayesinde de bebeğiniz dilediği yerde uyuma özgürlüğüne kavuşur.

Ne diyorduk? Cam sağlıktır!

Bebeğinizin konforu ve güvenliği kadar beslenmesi de sizin için önemli. Beslenme deyince akla gelen ilk ürünlerden biride, biberon! Bu noktada cam biberon, plastik gibi ısıdan etkilenen maddelerden yapılmış biberonlara göre hem daha sağlıklı hem de temizlenmesi daha pratik. Bebeneo Mega Cam Biberon Seti bebeğinizi beslerken veya bakımını yaparken kullanabileceğiniz birçok alternatif sunuyor. İçerisinde; 120 ml, 230 ml, 240 ml ısıya dayanıklı cam biberon olmak üzere 3 tane biberon bulunuyor. Biberonlara ek olarak; su geçirmez mama önlüğü, silikon kaşık, tarak fırça seti, sulu diş kaşıyıcı, kapaklı damaklı emzik, biberon ve emzik temizleme fırçası, burun aspiratörü, emzik askısı, komple silikon damaklı emzik ve tırnak makası yer alıyor.

Hassas ciltlere yumuşacık dokunuş...

Bebeğinizin altını aldığınızda cildi tahriş ya da pişik olmasın istersiniz. Bu yüzden cildine temas ettirdiğiniz ürünlerin sağlıklı olmasına dikkat edersiniz. Yeni doğan bebek alışverişinin vazgeçilmezleri arasında olan ve bebeğinizi silerken kullanacağınız ıslak mendil ya da havlular da bu kategoriye dahil. Sleepy Natural Yeni Doğan Pamuklu Islak Havlu; doğal bambu özü, saf su ve organik pamuk lifleri içerdiği için hem doğal hem de yumuşak bir kullanım imkanı sunar. Bebeğinize anne eli değmiş gibi hissettirir.

