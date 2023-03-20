Ihlamurlar ne zaman çiçek açar, çiçek açmadan toplanır mı? Ihlamurlar hangi ayda çiçek açar, ıhlamur nasıl toplanır?

Ihlamur ağaçları uzun boylu güzel kokulu ve yapraklarındaki faydalarıyla ünlenmiş bir ağaç türüdür. Ana vatanın Kuzey Yarım Küre olduğu bilinir. Türkiye’de birçok bölgede kolaylıkla yetiştirilebilir. Ihlamur ağacı çeşitli türlere sahiptir. Kış aylarında birçok kişinin hastalıklara karşı demlediği, güzel ve canlandırıcı kokusuyla bilinir. Ihlamur kullanıldığı hemen hemen her üründe etkili bir doğal ilaçtır. Kısa vadeli nezle ve grip gibi hastalıklara iyi gelmekle birlikte uzun vadeli tüketildiğinde iltihap gibi çeşitli sağlık sorunlarına karşı etki gösterir. Kışın yaprak döken doğadaki bitkilerin baharın gelmesiyle canlandığı bilinir. Buna göre ıhlamur ağacının çiçek açtığı dönem ve doğru zamanda hasat edilmesi oldukça önemlidir.

Ihlamur ağacı çiçek açmaz mı?

Ihlamurun çiçek açması, birkaç yıl boyunca düzenli bir bakım yaparak sabırla beklenmesi gereken bir süreçtir. Sağlıklı bir ıhlamur ağacı mayıs ve ağustos ayları arasında çiçek açmaktadır. Düzenli bakım yapılmayan ıhlamur ağaçlarından çiçek açması beklenemez. Ihlamur ağaçlarının bakımında gübreleme ve sulama işlemi oldukça önemlidir. Ancak yine de ağacın çiçek açmaması gibi durumlar yaşanabilir. Ağacın hızlıca çiçek açması için ağacın cinsiyetini bilmek gerekir. Ihlamur ağaçlarının cinsiyeti gövdelerinden anlaşılır. Gövdesinde kırmızı benekler varsa dişi, yeşil benekler varsa erkektir. Ağaç dişi ve çiçek vermiyorsa yanına erkek dikilerek tozlaşma işlemi başlatılabilir.

Ihlamurlar ne zaman çiçek açar?

Anadolu’da oldukça sık rastlanan ıhlamur ağaçları 30 metre boyuyla oldukça heybetli olarak görünür. Ihlamur ağaçları ılımın mevsimlerde büyüyen bir ağaç olduğundan birçok bitki örtüsü gibi kışın yapraklarını döker. 1000 yıllık ömürleriyle uzun yaşayan ağaçlar arasında yer alır. Ihlamurlar kışın yapraklarını döker ve bahar aylarının gelmesiyle diğer bitki örtüsüyle birlikte canlanır. İlkbahar mevsiminde çiçek açan ıhlamurları henüz çiçek açmadan toplamak verimli olmaz.

Ihlamurlar hangi ayda çiçek açar?

Ihlamur ağaçlarının kokusu ve birçok hastalığa karşı iyi gelmesi birçok kişi tarafından tercih edilmesinin sebepleri arasındadır. Kış mevsiminde tabiatın uyumasıyla birlikte çiçeklerini döken ıhlamur ağaçları bahar aylarında tekrar canlanarak çiçek açar. Ihlamur ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte çevreye kokusu yayılır. Bu süreç mayıs-ağustos ayları arasında yaşanır. Yeni yetişen ıhlamur ağaçları ise düzenli bir sulama ve gübreleme işleminin ardından 5-10 yıl arasında gelişir ve çiçek açar.

Ihlamur nasıl toplanır?

Ihlamur çiçekleri oldukça narindir bu yüzden dikkat edilerek toplanması gerekir. Bununla beraber çiçek açtığı andan itibaren hızlıca toplanması verimi arttırır. Hasat için olgunlaşması beklenmelidir. Ihlamur toplama işlemi aşağıdaki gibidir:

Hasadı yapılan ağacın belirlenmesi oldukça mühimdir. Şehir merkezinde hava kirliliğinden etkilenmiş ağaçlar yerine, şehirden uzak temiz hava yetişmiş ağaçlar tercih edilmelidir.

Arılar ıhlamur çiçeklerine zarar verirler. Bu yüzden hasat yapılacak ağaçta arı bulunmamasına dikkat edilmelidir. Mümkünse başka bir ağaç tercih edilmelidir.

Ihlamur çiçeğinin toplanması için en uygun saatler sabah ve öğle arasıdır.

Yağmur yağdıktan sonra ıslak çiçekleri toplamak uygun olmayacaktır.

Ihlamurun kendi renginden farklı olan çiçekler toplanmamalıdır.

Ihlamur ağaçlarının nasıl ilaçlandığı toplama işlemini etkiler. Doğal ilaçlar kullanılan ağaçlardaki çiçekler daha verimli olacaktır.

Ihlamur çiçekleri oldukça hassas olduğundan toplanırken ve depolanırken ezilmemesine dikkat edilmelidir.

Ihlamur hangi ayda toplanır?

Ihlamur ağaçlarından verim alabilmek için çiçeklerinin vaktinde toplanması gerekir. Ihlamur çiçeğinin toplanmasında belirli aralıklar bulunur. Bölgenin iklimine ve sıcaklığına göre farklılık gösterse de çiçek toplamak için haziran ayı en uygun zamandır. Bazı durumlarda bu zaman aralığı temmuz ayına kadar uzayabilir. Ihlamur ağaçları net olarak haziran ve ağustos aylarında çiçek verir. Ağacın çiçek açmasıyla birlikte ilk 4 gün içerisinde toplanan çiçekler daha verimli olacaktır. Türlerine göre büyük yapraklara sahip olan ağaçlar, küçük yapraklı ıhlamurlardan daha önce çiçek verirler.

Ihlamur çiçek açmadan toplanır mı?

Ihlamurun kullanılan kısmı çiçeğidir. Bu çiçek ve yeşil yaprakları birlikte hasat edilir. Ihlamur ağacının çiçek açması olgunlaşması anlamına gelir. Bu yüzden ağacından olgunlaşıp çiçek açtıktan sonra hasat edilmesi önemlidir.