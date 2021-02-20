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İlişkiler ön planda: 21 Şubat 2021 Pazar burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Hande Öztürk Hande Öztürk 20.02.2021 19:25 | Son Güncelleme:
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İlişkiler ön planda: 21 Şubat 2021 Pazar burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

21 Şubat 2021 Pazar günlük burç yorumları; aşk, sağlık ve para üzerine etkileri ne olacak? Koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? 2021'in en şanslı burçları hangileri? İşte Astrolog Merve Rençber'den 2021 yıllık burç yorumları ile birlikte günlük burç yorumları..

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 21 Şubat 2021 Pazar günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.

15 - 21 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Ay Koç burcunda ve Merkür Retrosu15 - 21 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Ay Koç burcunda ve Merkür Retrosu

2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak?

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI!

21 Şubat burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazar burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 21 Şubat günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Balık burcunun anlaştığı burçlar hangileri? Balık burcu hangi burçlarla anlaşamaz?Balık burcunun anlaştığı burçlar hangileri? Balık burcu hangi burçlarla anlaşamaz?

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Gün boyu ruh haliniz, düşünceleriniz daha sık değişebilir. Anlık duygu ve düşüncelerle harekete geçeceğiniz bir gün.

Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geleceğiniz ve finansal alanınızla ilgili sınırları aşmak, ilerlemek ve gelişmek isteyebilirsiniz. Bazı kararsızlıklarınızı vazgeçişle sonlandırabilir, gün içinde sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün dış görüntünüze önem verebilir, iş ve ilişkilerle ilgili konularda gelecek odaklı düşünerek hareket edebilirsiniz. Gün boyu ruh haliniz daha değişken olabilir veya sıkılganlıklar artabilir.

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bilinçaltı etkili rüyalarla güne başlayabilirsiniz. İlişkilerde alma-verme dengenizi sorgulayabilir, eksikliğini duyduğunuz konularda daha hassas olabilirsiniz. Kişisel gelişim konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde abartılı duygular, abartılı tepkiler kaçınılmaz olabilir. Fedakarlık ve vericilik noktasında dengeli olmak, empati odaklı ilerlemek gerekli. Grup çalışmaları, ortaklı iş ve projeler ile ilgilenebilirsiniz.

İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün seyahat, taşınma ve düzen değişikliğine dair konular gündeminizde olabilir. İlişkilerin geleceğiyle ilgili bir yol ayrımına gidilebilir. Evlilik ve boşanma gibi köklü değişimler karşınıza gelebilir.

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TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün abartılı duygu ve düşüncelerden kaçınmalı, gizli kibir ve egodan kaçınmalısınız. Yeni fikirlere kulak vermek, insanlara şans tanımak, bakış açınızı değiştirmek önünüze yeni yollar açabilir. Akşam saatlerinde keyifli enerjiler çalışıyor.

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AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün korkular ve negatif duygularla zorlu deneyimleri ve karmaşaları kendinize çekebilirsiniz. Koşulları olduğu gibi kabullenmeye, rahatlamaya odaklanmalısınız. Ev içerisinde yakınlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde küslük ve barışmalara açık enerjiler hakim. İnatçılık ve kibirden kaçınarak iletişim sorunlarına zemin hazırlamamalısınız. Yalnızlar için yeni enerjiler ve yeni duygular gündeme gelebilir.

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OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün tembellik ve dağınıklık içinde olabilir, güne dair planlarınızda değişimler yapabilirsiniz. Yaşamınıza dair bazı konularda bir sorgulama içine girebilir veya yaşamınızı iyileştirmek isteyebilirsiniz. Kişisel gelişim konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Büyük fırsatlar... Oğlak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)Büyük fırsatlar... Oğlak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendi sınırlarınızı aşmak, kendinizi geliştirmek ve özgürleşmek isteyebilirsiniz. Kadınlarla destek ve yardımlaşma içinde olacağınız bir gün. Annelik ve annenizle ilişkiniz ön planda olabilir.

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BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aile içi ilişkilerde iyileşmeler ve destekler ön planda olabilir. Barışma ve uzlaşma sağlamak için destekleyici bir gün. Küçük değişiklikler enerjinizi tazeleyebilir.

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