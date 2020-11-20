İşte 2020'de tanıtılan en yeni otomobiller!

MERCEDES-MAYBACH S580 Koronavirüs etkisinde tanıtılan modellerden ilki Mercedes ailesinin zirve modeli Mercedes-Maybach S580 oldu. Retro tasarımı ve 180 mm'e kadar çıkan uzayan aks aralığı ile dikkat çeken otomobilde elektrikli olarak açılabilen, kör nokta uyarı sistemi ile desteklenen kapılar mevcut. Beş dijital ekrana sahip olan Mercedes-Maybach S580 arka koltuklarda ısıtma, soğutma ve masaj özelliği, açılabilir ayak desteği sunuyor. 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor ile gelen EQ Boost yarı hibrit teknolojili motor, 503 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. Lüks otomobilin fiyatı henüz açıklanmadı. Ailenin zirvesi: 2021 Mercedes-Maybach S580 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 2022 SUBARU BRZ Subaru BRZ atmosferik motor, manuel şanzıman ve 2+2 gövdesiyle yeni bir boyut kazandı. Otomobil, 230 beygir güç ve 250 Nm tork üretebiliyor. İlk nesilde bu değerler 205 beygir güç ve 205 Nm olarak listeleniyordu. 2022 Subaru BRZ'nin içinde ise sürücüye özel inçlik dijital panel ve multimedya sistemi için 8 inçlik bir dokunmatik ekran yer alıyor. Yine yeni Subaru BRZ'nin fiyatı da açıklanmış değil. ÜSTÜ AÇILABİLEN İLK FERRARİ HİBRİTİ: SF90 SPİDER Ferrari SF90 Spider, Ferrari tarihi için bir ilk barındırıyor. Zira otomobil, marka tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in Hibrit araç modeli olarak kamuoyuna tanıtıldı. SF90 Spider'ın tavanı, sade ve hafif yapısıyla dikkat çekerken 14 saniyede açılıp kapanabiliyor ve hareket halindeyken de devreye girebiliyor. Ferrari SF90 Spider, Ferrari’nin üstü açılır modellerinde bir ilk olarak, içten yanmalı motor ile RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) sisteminin de içinde yer aldığı iki elektrikli motor ve arkada Formula 1 inovasyonu olan MGUK’un (Motor jeneratör ünitesi) entegre çalıştığı plug-in hybrid mimarisine sahip. SF90 Spider’ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 HP’lik gücü ile diğer V8 turbo beslemeli motorlardan 60 beygir daha fazla güç ürerek Ferrari tarihindeki en güçlü V8 motoru olma özelliğini taşıyor. Otomobil 1000 beygir güç üretebiliyor.

Ferrari SF90 Spider: Plug-in hibrit elektrikli araç resmen görücüye çıktı RENAULT KİGER KONSEPTİ Renault Kiger ile 2020 yılında karşımıza çıktı. Otomobil üreticilerinin önem verdiği crossover ve SUV segmentine göz kırpan Renault Kiger, henüz konsept bir otomobil. Ancak Renault bu otomobili üreteceğinin sözünü veriyor. Hindistan'a özel olarak sunulması beklenen otomobilin 2021 yılında çıkış yapması olası görünüyor. YAKIN GELECEĞİN BMW'Sİ: BMW İX Yakın geleceğin BMW'si dememiz nedensiz değil. Zira Alman üretici BMW'nin yeni elektrikli modeli iX, markanın ilk tam elektrikli SUV otomobili olarak öne çıkıyor. İki elektrikli motor ile gelen ve genişleyen böbrek ızgarasıyla bizleri selamlayan iX, aslında BMW'nin testler gerçekleştirdiği iNext prototipinin son hali. 500 beygirden fazla güç üretebilen otomobil, BMW'nin iddiasına göre 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlayabiliyor. 100 kWh'lık batarya ile gelen BMW iX, hesaplamalara göre 600 km'lik bir menzil sunuyor. Fakat bu pek sorun değil gibi. Zira otomobil, hızlı şarj desteği ile 40 dakikada bataryasının yüzde 70'ini doldurabiliyor, 10 dakikalık şarj ile ise 120 km'lik menzil sunabiliyor. Ayrıca otomobilin altıgen direksiyonla geldiğini de belirtelim.

Elektrikli amiral gemisi: BMW iX tanıtıldı! İşte BMW iX'in tasarımı ve özellikleri BUGATTİ BOLİDE Bugatti Bolide pist odaklı geliştirilmiş bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımıyla gelecekten fırlamış gibi görünen Bugatti Bolide'ın asıl dikkat çeken noktası ise tasarımı değil. Zira bu hiper otomobil, performansıyla şaşırtıcı rakamlar sunuyor. Bolide, 8.0 litrelik bir motor ile geliyor. Bu motor, Centodieci ve Super Sport 300+ gibi 1578 beygir güce sahip. Ancak bu noktada işler biraz değişiyor. Motor 110 oktanlık yarış yakıtı ile beslendiğinde, 1850 beygir güç ve 1850 Nm tork üretmeye başlıyor. Bolide, bu rakamlarla 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.17 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın 0'dan 200 km/s hıza ulaşması 4.36 saniye, 0'dan 500 km/s hıza ulaşması ise 20.16 saniye sürüyor. Fakat bu değerlerin hepsinin simülasyon testleriyle elde edilmiş olduğunu ekleyelim. 1850 beygir güç ile geldi: Bugatti Bolide tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri HIZLI VE TAVANSIZ: ARES S1 PROJECT SPYDER Ares Desing, Ares S1 Project Spyder'ı resmen tanıttı. S1 modelinin üstü açık versiyonu olan Ares S1 Project Spyder, atmosferik V8 motor ile geliyor. Motor, 710 beygir güç ve 8800 devir üretebiliyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanması ise 2.7 saniye sürüyor.

YENİ FİAT EGEA, EGEA CROSS İLE TANITILDI Fiat Egea yenilendi. Fiat, makyajlama operasyonu geçiren ve teknolojik bazı yeniliklere kavuşan Fiat Egea'yı Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçenekleriyle görücüye çıkardı. Ayrıca Egea ailesine Crossover sınıfında yer alacak “Egea Cross” da eklendi. Crossover segmentinde yer alacak olan Egea Cross, Egea Hatchback'e oldukça benzese bazı önemli farklılıklar söz konusu. Örneğin yeni süspansiyonun yapısı, yeni jant ve lastik ölçüleriyle Egea Cross’un yerden yüksekliği, diğer gövde seçeneklerine göre 4 cm artıyor. Ayrıca Egea Cross, bu detayların etkisiyle Hatchback modelden 7 cm daha yüksek bir otomobil olarak öne çıkıyor. Yeni Egea ailesinin motorları da yenileniyor. Buna bağlı olarak Egea ailesine 100 HP güç ve 190 Nm tork üretebilen üç silindirli 1.0 litrelik GSE T3 motor eklenecek. Ayrıca 1.3 litrelik 95 HP gücünde ve 1.6 litrelik 130 HP gücündeki Multijet motor seçenekleri de Egea ailesine güç verecek. Yeni Egea ailesi, Tofaş tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılında yollara çıkacak.

Yeni Fiat Egea, Egea Cross ile birlikte görücüye çıktı! İşte tasarımı ve çıkış tarihi HUMMER EV: HUMMER RESMEN ELEKTRİKLENDİ GMC, ikonik aracı Hummer'ı elektriğin gücü ile yeniledi ve Hummer EV'i ortaya çıkardı. Anlaşılacağı üzere tamamen elektrikli bir süper kamyonet olarak öne çıkan Hummer EV, Tesla'nın Cybertruck'ına doğrudan rakip oluyor. 3 elektrikli motora sahip olan elektrikli Hummer, 1014 beygir güç üretebiliyor. Kalkış modu seçildiğinde ise yeni nesil pickup 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede gerçekleştiriyor. 563 km menzil sunan 350 kW hızlı şarj destekli Hummer EV, iç mekanında ise 12.3 inçlik gösterge paneli ve 13.4 inçlik ekran sunuyor. Ayrıca elektrikli Hummer 18 kamera görüntüsünü de sürücüye bu ekran aracılığıyla gösteriyor. Hummer elektriklendi: Hummer EV tanıtıldı! İşte tasarımı ve fiyatı YENİ VOLKSWAGEN TİGUAN TANITILDI Volkswagen Tiguan 2020'de resmen görücüye çıktı. Yeni Tiguan, bir önceki seriden oldukça farklı detaylara sahip. Artık Matrix LED Farlar aynı yeni Golf'te olduğu gibi çamurluklara doğru uzuyor. Yarı otonom sürüş sistemi ise otomobilin diğer bir dikkat çeken detayı. 2021 Volkswagen Tiguan, benzinli ve dizel motor seçeneklerinin dışında bir de eHybrid motor seçeneğine sahip. Bu motor seçeneğinde 1,4 litrelik benzinli motorun yanı sıra elektrikli motor bulunuyor. Bu ikili toplamda 245 beygir güç üretebiliyor. eHybrid motor, gücünü tamamen elektrikten almak istediğinde 130 km/s hız ve 50 km menzil sunuyor. Tiguan R'ın motoru ise standart modellerden daha güçlü. Dört çekişli Tiguan R'ın kaputunun altında 2 litrelik benzinli bir motor bulunuyor. Otomobil bu motor ile 320 beygir güç üretiyor.

Şehrin yakışıklısı yenilendi: 2021 Volkswagen Tiguan tanıtıldı! İşte özellikleri MİTSUBİSHİ ECLİPSE CROSS GÖRÜCÜYE ÇIKTI yenilenen Mitsubishi Eclipse Cross 2020 yılı içerisinde örtüsünü kaldırdı. Tanıtılmadan görselleri paylaşılmaya başlanan otomobil, bir makyaj operasyonundan geçirildi. En belirgin değişim ise arka tarafta yaşandı. Otomobilin bagaj camı yeni modelde ikiye bölündü. Yeni 8 inçlik SDA multimedya sistemini yolcu ve sürücüye daha yakın bir konuma taşındı. HONDA SUV E:CONCEPT TANITILDI Honda, 2020 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda (Auto China 2020) elektrikli SUV konsepti “Honda SUV e:concept”in tanıtımını yaptı. Honda SUV e:concept, sürüş destek sistemi ADAS (Advanced Driver Assist System) ile geliyor. Daha geniş bir ön kamera açısı ve sistemin araç çevresini daha doğru algılamasını sağlayan ADAS, 360 derecelik bir radarın benimsenmesi sayesinde gelişmiş tanıma, tahmin ve karar verme performansı sunuyor. Yeni sistem, otoyollarda ve ara yollarda çok daha karmaşık yol koşullarında ve çok daha fazla sürüş senaryosunda daha güvenli sürüş için sürücüyü destekleyen bir yapıda. DACİA SANDERO, SANDERO STEPWAY VE LOGAN Dacia, üçüncü nesil Sandero, Sandero Stepway ve Logan ile modellerini bir yenileme operasyonundan geçirdi. ECO-G motor ile gelen modeller, CVT otmatik şanzıman da içeriyor. Dacia'nın açıklamasına göre 3 modelin de yerden yüksekliği artmış durumda.

BMW M3 VE BMW M4 SAHNEYE ÇIKTI Alman otomotiv devi BMW altıncı nesil BMW M3 ve M4'ü tanıttı. BMW'nin 'daha büyük ızgara' anlayışını devam ettirdiği modeller boyut olarak da seleflerinden daha büyük. M3 ve M4 3.0 litrelik çift turbolu altı silindirli bir motor kullanıyor. Bu motor, giriş versiyonunda 480 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. İki modelde bu motor gücüyle 0-100 km/s hızlanmasına 4 saniyede ulaşabiliyor. Her iki model de10.3 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli ile geliyor. M Drive Professional paketi ise sürücülerin pist üzerindeki performansına odaklanıyor. Paketteki M Drift Analyzer sistemi ise drift bilgilendirmesi yapıyor ve drifte dair verileri sürücülerle paylaşıyor. Bu paketin bir opsiyon olarak sunulduğunu belirtelim. NİSSAN Z PROTO Nissan 370Z'nin yenilenen versiyonu Z Proto dünya lansmanı ile tanıtıldı. Aracın V6 motoru, gücünü arka tekerleklere aktarıyor ve manuel bir şanzıman ile kombine ediliyor. İlerleyen zamanlarda otomatik şanzıman seçeneğinin de araca ekleneceği belirtiliyor. Z Proto'nun uzunluğu 4381 mm, genişliği 1849 mm, yüksekliği de 1310 mm. Araç 350Z ve 370Z modellerinde olduğu gibi yine iki koltuklu. 12.3 inç'lik bir dijital gösterge panelinin yer aldığı konsolda, 9 inç boyutunda bilgi eğlence ekranına yer verilmiş. Aracın seri üretim versiyonunun 2021 yılı bitmeden satışa sunulması bekleniyor.

YENİ HYUNDAİ TUCSON TANITILDI 2020'de tanıtımı yapılan diğer bir otomobil ise ise Hyundai Tucson oldu. Hyundai, koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği global bir lansmanla Yeni Tucson modelininin örtüsünü kaldırdı. Geçtiğimiz yıl Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Vision T Concept baz alınarak üretilen Yeni Tucson, tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor.Yeni 10,25 inç AVN-T ekran, aracın kokpitini tamamen doldururken, tüm işletim ve kontroller AVN üzerinden gerçekleştiriliyor. Hyundai Tucson aynı zamanda hibrit, plug-in hibrit ve 48 volt hafif hibrit motor seçenekleriyle de Avrupa pazarında yer alacak. YAKIN GELECEĞİN SUV'U: AUDİ Q4 SPORTBACK E-TRON Audi, Q4 Sportback e-tron konseptini düzenlediği etkinlik ile birlikte duyurdu. Q4 e-tron ile oldukça benzerlikleri bulunan tamamen elektrikli Audi Q4 Sportback e-tron, sportif havasıyla dikkat çekiyor. Audi Q4 Sportback e-tron, tamamen elektrikli bir otomobil. Bu yüzden otomobilin hem önünde hem de arkasında birer elektrik motoru bulunuyor. Bunlardan arkadaki bulunanı ise Q4 Sportback e-tron konseptinin ana motorunu oluşturuyor. Bu motor, 204 beygir güç ve 310 Nm tork üretebiliyor. İkinci motor ise 102 beygir güç ve 150 Nm tork çıkışı sağlayabiliyor. İkinci motorun gücü niye düşük dediğinizi duyar gibiyim. Fakat bu sizi yanılmasın çünkü çünkü ikinci motor, sadece daha fazla güç gerektiği durumlarda devreye giriyor ve ana motor ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Böylece otomobil aslında iki motoruyla birlikte 306 beygir güç üretiyor. Audi Q4 Sportback e-tron 2021 yılında asfalt ile buluşacak. En azından Audi'nin planları bu yönde.

Yakın geleceğin SUV'u: 2021 Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı! İşte özellikleri ASTON MARTİN DBX: MARKANIN İLK SUV'U James Bond filmlerinden hatırladığımız Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX'i de tanıttı. Çift turbo beslemeli 4 litrelik V8 motora ev sahipliği yapan Aston Martin DBX, bu motoruyla birlikte 550 beygir güç ve 700 nm tork üretebiliyor. Dört çeker bir yapıda olan Aston Martin DBX, gerekli durumlarda tüm geçiş gücünü arka tekerlerine aktarabiliyor. Böylece istenildiğinde hem dört çekişli hem de arkadan itişli bir otomobile dönüşebiliyor. Aston Martin DBX Türkiye'de! İşte Aston Martin DBX'in Türkiye fiyatı LAMBORGHİNİ SİON ROADSTER Lamborghini, Lamborghini Sian Roadster model spor otomobilini tanıttı. Lamborghini'nin hem hızıyla hem de tasarımıyla şaşırtan otomobili Lamborghini Sian Roadster'ın en önemli özelliği ise oldukça nadir olması. Sian'ın Roadster modeli 6.5 litrelik V12 motordan güç alıyor. Bu motora 48 voltluk yarı hibrit bir sistem eklenmiş durumda. Bu eklentiyle birlikte aracın gücü 820 beygire kadar ulaşabiliyor. Sian Roadster bu güçle 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın azami hızı ise 350 km\s. Lamborghini, bu özel modelden sadece 19 adet üretecek ve bu 19 adet tamamen satılmış durumda.

En büyük özelliği nadirliği: Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı! İşte özellikleri HYUNDAI KONA YENİLENDİ Hyundai, Kona modelini yenileme operasyonundan geçirdi. Yeni 1.6 litrelik benzinli turbo motor ile gelen Kona, 198 beygir güç üretiyor. Motor, çift kavramalı şanzımanla eşleşiyor. Hyundai Kona, hem iki tekerlekten hem de dört tekerlekten çekişli varyasyonlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Kona'nın hibrit seçeneği de mevcut. OPEL MOKKA Opel Mokka tamamen yenilendi. Markanın B segment SUV modeli Opel Mokka, elektrikli versiyonuyla görücüye çıktı. Ayrıca otomobilin benzinli ve dizel motor seçenekleri de bulunuyor. Elektrikli Mokka, 50 kWh'lik bataryasıyla 322 km menzil sunuyor. Azami hızı 150 km/s olan yeni Mokka, 0'dan yüzde 80'e yarım saatte ulaşabiliyor. Otomobilde kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. NE TAVANI NE DE ÖN CAMI VAR: ASTON MARTİN V12 SPEEDSTER Aston Martin V12 Speedster tanıtıldı. Otomobilin isminden de anlaşılabileceği üzere bu aracın kaputu altında bir V12 motor yer alıyor ve bu motorun hacmi 5.2 litre. 8 ileri otomatik ZF şanzımanla gelen bu motor, 700 beygir civarında bir güç ve 750 Nm tork üretebiliyor. Aston Martin V12, bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise 300 km/s ile sınırlandırılmış.