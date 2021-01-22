Jüpiter ile Mars arasında etkileşim... 22 Ocak 2021 Cuma günlük ve yıllık burç yorumları! 2021'de burçları neler bekliyor?

Bugün Jüpiter ile Mars arasında sert etkileşim olacak. Cumartesi Venüs ile Neptün arasında etkileşim olacak. 23.01.2021 Cumartesi saat 00:27’den saat 10:42’ye kadar ay boşlukta ilerleyecek. Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 22 Ocak 2021 Cuma günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak? İşte 2021 yılının yıllık burç yorumları, her burcun günlük yorumunun hemen altında..
22 Ocak burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Cuma burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 22 Ocak günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün günün ilk yarısında finansal konularda başarılar sağlayabilir, keyfi harcamalar yapabilir, daha huzurlu olabilirsiniz. Öğleden sonra ve akşam saatleriyle koşturmaca içinde olabilirsiniz.
Bugün ilişkilerinizde keyifli ortamlar içerisinde olabilirsiniz. Yardımlaşmalar, karşılıklı destekler artabilir. İş hayatında tanıdıklarınız ve sosyal çevreniz size fayda sağlayabilir. Daha kararlı, ısrarcı veya sabit olabilirsiniz.
Bugün günün ilk yarısında içe dönük ve kendi dünyanızda olabilirsiniz. İlişkilerde arka plan durumlar veya saklanan duygular gündemde olabilir. Günün ikinci yarısında ise şaşırtıcı haberler alabilir, ani kararlar verebilirsiniz.
Bugün finansal konular, yaşamda ve ilişkilerde güvende olma isteği, rahat olma ve huzurlu hissetme arzusu öne çıkabilir. Sosyal çevrenizde destekler içerisinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde anlık gerilimlere dikkat.
Bugün kontrol, yönetme isteği, baskınlık ve hakimiyet sizin için ön planda olabilir. Daha kontrolcü davranabilirsiniz. İlişkilerde fikir ayrılıklarını büyütmekten kaçınmalı. Daha güçlü duygu geçişleri yaşayabilirsiniz.
Bugün günün ilk yarısında huzurlu ve keyifli enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Öğleden sonra koşturmaca içerisinde olabilir, birden fazla iş ve konuya bölünebilirsiniz. Finansal düzenlemeler, yemekler, duyguların dile getirilmesi söz konusu.
Bugün sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, sevdiklerinizle yakın ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Aylık gelirler ve giderlerle ilgili düzenlemeler ve ileriye yönelik harcama planları yapabilirsiniz. Duygusal ilişkilerde kıskançlık ve kontrol isteği ortaya çıkabilir.
Bugün sahiplenme duygunuz güçlenebilir. Sahip olduklarınıza daha sıkı tutunabilir, ilişkileriniz ve sevdikleriniz için daha koruyucu veya endişeli olabilirsiniz. Yaşamda güven duyma isteği öne çıkabilir.
Bugün sevindirici haberler alabilir, farkındalığınızın arttığını görebilirsiniz. Olaylara bakış açınız değişebilir, size verilen mesajları daha iyi okuyabilirsiniz. Eğitim, davalar ve başvurular gündemde.
Bugün günün ilk yarısında keyifli enerjiler içinde olabilir, ilişkilerden yana daha huzurlu olabilirsiniz. Günün ikinci yarısı ve akşam saatlerinde ise iletişim daha önemli ve belirleyici olacak. Kendinizi daha iyi ifade etme, paylaşım içinde olma zamanı.
Bugün ilişkilerinizde samimiyet, güven ve duygusal paylaşımlar öne çıkıyor. Yakınlık duyma, sevilme ve değer görme isteğiniz artabilir. Sevdiklerinizle bir araya gelebilir, evinizde sevdiklerinizi ağırlayabilirsiniz.
Bugün seyahat planları, yolculuklar ve araçlarla ilgili alım-satım, tadilat konuları gündeminizde olabilir. Eğitim, yurtdışı ve yabancı dil ile ilgili çalışmalar içinde olabilirsiniz. İlahi adaletin çalıştığı durumlarla karşılaşabilirsiniz.
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