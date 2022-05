Kardeşlerim dizisi Suzan'ın pembe kabanına alternatif uygun fiyatlı öneriler

Uygun fiyatlı kabanlar, kışın en çok aranan ürünler arasında bulunuyor. Hem şık hem zengin gösteren kaşe kumaşın rengârenk tonları, kaban seçimlerinde kadınların vazgeçilmezleri arasında oluyor. Hem havalı gösteren hem sıcacık tutan kaban modelleriyle özel davetlerden, iş hayatına kadar her yerde karşılaşılıyor. Ahu Yağtu'nun da dizide sıklıkla kaban tercih etmesi izleyicinin dikkatini çekiyor. Yoğun ilgi gören pembe kabana alternatif olabilecek uygun fiyatlı modelleri sizler için derledik.

1. Hem zarif hem kullanışlı olsun diyorsanız cepli kaban modeli tam size göre!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kaban koleksiyonları ile dikkat çeken Koton, son dönemin popüler dış giyim markaları arasında yer alıyor. Tasarımlarının kullanışlı ve şık görünmesine özen gösteren marka, uygun fiyatlı modelleriyle de oldukça avantajlı. Görüntüsüyle kendine hayran bırakan Koton Kadın Cep Detaylı Kaban, klasik stillerin dışında havalı bir görünüm sunuyor. Son derece sade görünen ürün, ofis şıklığı için de biçilmiş kaftan. Kabanlarında düğme detaylarından hoşlanmayan ve bu tarz ayrıntılar istemeyen kişiler için oldukça kullanışlı bir seçenek. Sadece ısınmak için değil, kendinizi daha iyi göstereceğiniz bu kabanı kullanırken çok iyi hissedeceksiniz!

2. Kış aylarında trend görünmek zor değil!

Yumuşacık ve sıcacık tutan bir kabana kim hayır diyebilir ki? Pembe kapüşonlu kabanla hem ısınmak hem tarz görünmek mümkün. Her an yağmur ya da kar yağabilen kış aylarında, kapüşonlu modeller kurtarıcınız oluyor. Minaaise Pena Fuşya Kapşonlu Kaban, her tarz ve görünüme çok yakışan modeller arasında yer alıyor. Ayrı bir hava katan diz üstü boyu, kumaş kalitesi ve tok duruşuyla öne çıkan kaban, uygun fiyatıyla da oldukça dikkat çekiyor. Ürünü ister günlük kombinlerinizde isterseniz de şık akşam davetlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

3. "Kaban denilince kemer olmazsa olmaz." diyenler, bu model tam size göre!

Kaban seçiminde kendi stilinden vazgeçmek istemeyenler için kemerli modeller oldukça uygun bir seçim oluyor. Abartılı ve uzun kaban modellerinden hoşlanmayanlar seçimlerini Select Moda Pembe Kemerli Kaşe Kaban'dan yana yapabilir. Düğme iliklemek istemiyorsanız kemerli modeller sizi sıcacık tutabilir. Oversize kesimi ve herkese hitap eden pembe rengiyle bu kabanın oldukça göz alıcı olduğunu söyleyebiliriz. Havalı ve rahat görüntüsüyle bu ürün kalbinizi çalacak!

4. Çift göğüslü kaban ile tüm dikkatleri üzerinize çekin

Livecitys Yün Kaban, kaliteli yün malzemeden üretilen çift göğüslü palto modeli ile tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Uzun boyu ve altın sarısı düğme detayları ile soğuk kış günlerinde şıklığı ve konforu bir arada yakalayacaksınız. Büyük beden avantajı da sunan bu model, geniş yaka detayları ile ön plana çıkıyor. Ürünün bel kısmının oyuntulu olması daha zayıf görünmenize yardımcı oluyor. Pembenin en güzel tonlarında olan bu şahane kaban, beyaz bir gömlek ve etek ile tercih edildiğinde iş yemekleri gibi etkinlikler için de oldukça uygun bir parça.

5. Pelüş kabanlar ile tarz görünmemek mümkün mü?

Pelüş kabanlar dönemin popüler ürünlerinden biri. Pembenin her tonunda bir pelüş kaban bulmak oldukça kolay olsa da kaliteli ve cep yakmayan modelleri bulmak gerekiyor. Hem topuklu hem de spor ayakkabılarla kombinlenebilen bu kabanların, uygun fiyatlı modellerini Livecitys markasında bulabilmek mümkün. Yumuş yumuş bir görüntüye sahip olmanın yanında son derece tarz görünen Livecitys Pelüş Hırka, kadınların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Her dolapta bulunması gereken dış giyim parçalarından olan bu hırka ile güçlü bir tarza sahip olduğunuzu hissedeceksiniz.

6. Kaban deyince aklınıza kürk mü geliyor?

Hem kaban hem de kürkü bir arada düşününce efsane bir görünüm oluyor değil mi? Bellivera markasına ait bu suni kürklü kaban, tam da aradığınız güzellikte! Kemerli kol detayları ve pembe rengi ile oldukça şık bir parça. Astarlı cepleri ve çekici kıvrımları sayesinde Bellivera Çıkarılabilir Kürk Yakalı Bulanık Kaban ile şık görünmemek imkânsız! Çıkarılabilir kürkü, ürünü iki farklı şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. Üründe yer alan kürkü çıkarırsanız Kardeşlerim dizisindeki Suzan'ın pembe kabanı ile benzer bir görüntü yakalayacağınıza eminiz.

7. Devrik yaka kabanlar abartısız ama oldukça iddialı

Sonbahar ve kış aylarında sade ama şık görünmek isteyenlerin tercihi, elbette devrik yaka kabanlar. Şık tasarımları ile ön plana çıkan bu modellerin yün kumaştan üretilenleri ise oldukça popüler. Suzanne Devrik Yaka Yünlü Kaban da bu popüler ürünler arasında. Büyük düğmeleri ve düz kesimiyle iddialı bir parça olan ürünü kış boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yakasındaki cep detayı ve iki renkli kumaşı ile hem zarif hem de iddialı görünüm yakalayabilirsiniz. Uzun kabanlar size uygun değilse ve klasik modellerden hoşlanıyorsanız bu kaban size göre olabilir. Pantolon ve eteklerle kolayca kombinlenebilen ürün, sizi mest edecek!

8. Kruvaze kaban ile uygun fiyatlı şıklık mümkün

Daha asil bir görünüme kavuşmak için sıkça tercih edilen kaban modelleri arasında kruvaze yaka olanlar da mevcut. Kardeşlerim dizisinde gördüğümüz Suzan'ın pembe kabanına alternatif olabilecek ürünler arasında SHELOVEIT Gül Kurusu İki Cepli Düğmeli Kruvaze Kaşe Kaban da bulunuyor. Jean ve spor ayakkabılar ile spor görünüm sağlanabilen bu ürün, topuklu ayakkabı ya da botlar ile daha şık hâle getirilebilir. Siyah uzun çizmeler ile harika bir uyum yakalayan pembe kaban, özel yemeklerde göz kamaştırıcı olmanızı sağlar. Siz de kendi tarzınızla kişiselleştirerek bu ürünü rahatça kullanabilirsiniz.

9. Benzer modellerden sıkılanlar için pembe polar kaban

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Benzer olmaktan sıkılıp farklı model arayışında olanlar için polar kabanlar oldukça revaçta. Muni Muni Beli Lastikli Polar Kaban, rahatlığı ile ön plana çıkıyor. Havalı tasarımı ve konforlu kumaşıyla ürün, tam da spor görünmekten vazgeçemeyen kişilere göre! Fermuarlı olması sayesinde kolay kapatılabilen kabanın lastikli bel bölgesi sizi sarıp sarmalıyor. Belindeki kemer detayı ile herkese uygun hâle getirilebilen kaban, bilek lastikleri ile de farklı bir görünüme sahip. Son dönemlerin beğenilen modelleri arasında olan kapüşonlu ve polarlı ürünler, karlı havalarda akşam yürüyüşü yapmak isteyenler için de son derece uygun. Modaya farklı bir bakış açısı olanlar ve kaşe kabanlardan sıkılanlar için oldukça alternatif bir ürün.

10. Klasikten şaşmayanlar bu kabandan vazgeçemeyecek!

Kısa yakalı düğmeli kabanlar, her dönemin klasiklerinden. Klasik görünümü sevenler için bu tarzın dışına çıkmak zor olabiliyor. Bu nedenle Mango Düğmeli Fitted Palto, bu tarzın önemli parçaları arasında yer alıyor. Kısa boyu ve baştan aşağı düğmeleri olan ürün, hem kullanım hem de görünüm açısından oldukça konforlu. Abartı sevmeyen ancak topuklu ayakkabıları ile de uyum sağlayacak bir kaban arayanlar bu modele bayılabilir. Kardeşlerim dizisindeki Suzan'ın görünümü gibi zarif ve dikkat çekici olmak için bu kabanı giymeniz yeterli olacak!