Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Çocuklarınızın okul yaşantısında gösterdikleri çabayı takdir etmek ve onları ödüllendirmek, özgüvenlerini artırmak için önemli bir adım. Siz de çocuğunuzu ödüllendirmek isterseniz minik öğrencilerimiz için seçtiğimiz eğlenceli ve öğretici oyuncaklardan genç yeteneklere yönelik motivasyon artırıcı setlere, ilgi alanlarına uygun eğlenceli aktivitelere ve daha birçok seçeneğe göz atıp çocuğunuza en uygun olana karar verebilirsiniz. İşte, çocuklarınızın benzersiz kişiliklerini ve başarılarını özel kılacak 10 karne hediye önerisi!

1. Her çocuğun hayali: Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet, ince ve hafif yapısının yanında yüksek performansı ve şık tasarımı ile de dikkat çekiyor. 11 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrü ile kesintisiz eğlence sunan cihaz çocuklar için harika bir karne hediyesi! 4 GM Ram ve 64 GB hafızaya sahip tablet, MicroSD kart ile depolama alanını 1 TB’ye kadar artırma imkanı sunuyor. Hiçbir pencereyi kapatmak zorunda kalmadan iki uygulamayı tek bir ekranda görüntülemeyi sağlayan çoklu pencere özelliğinin yanında 3D sesi etkileyici bir netlik ve derinlikle hissetmenizi sağlayacak ses ve hoparlör sistemiyle Samsung Galaxy Tab A9 Plus çocukların öğrenme deneyimini zenginleştiren bir cihaz.

Kullanıcı yorumları

“Tablet gerçekten güzel. Amazon'a ve gönderenlere ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten özenerek getirilmiş olup en kısa sürede elime ulaştı.”

“Tableti kızımın doğum günü hediyesi olarak aldım. Araştırdım tabletleri, kızım için uygun olanı seçmek istedim. Yeni üretilmiş olması, android sürümü, ekran çözünürlüğü, pili, işlemcisi ve en önemlisi hafızası. Bu parametrelere göre bir tercih yaptım. Kızıma henüz vermedim. Kullandıkça yorumumu güncelleyebilirim ama Samsung kalitesi kutusuyla bile fark ettiriyor kendini. Alışverişimde tek sıkıntı, kargo kutusu içerisinde küçük kalan tablet kutusunun sabitlenmemesi. Taşıma esnasında sıkıntı olabilecek bir durum, kargo kutusu içine sabitlenmemesi."

2. Sınırsız hayal dünyasına kapı aralayan: LEGO Classic Büyük Boy Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti

LEGO Classic Büyük Boy Yaratıcı Parçalar Yapım Kutusu, 33 farklı renkte geniş bir LEGO yapım parçası koleksiyonu sunarak çocukların hayal gücünü serbest bırakan ve yaratıcılıklarını geliştiren bir oyuncak seti. Ürün 790 parçadan oluşuyor. İçinde çok sayıda pencere ve kapı bulunduğu için ev, okul gibi LEGO yapıları inşa etmeyi kolaylaştırıyor. Yeşil taban plakalar inşa edilen binalar için zemin görevi görerek çocukların dünya algılarını şekillendirmeye yardımcı oluyor. Kullanışlı plastik saklama kutusu ile parçaları düzenli bir şekilde muhafaza etmeyi sağlayan yaratıcı set, her türlü LEGO koleksiyonunu mükemmel bir şekilde tamamlayan bir tasarıma sahip.

Kullanıcı yorumları

“Çok sağlam ve kaliteli. Plastik bir kutuya sahip olması muhafaza etmeyi kolaylaştırıyor. Bayıldım.”

“İçerisinde çeşitli lego eserleri için çok güzel tarif içeren bir kitapçık bulunuyor. Hem bu şekilde hem de istediğiniz gibi yaratıcılık çalışmaları yapabiliyorsunuz. Kutusu çok güzel, sonradan ekstra lego almanız halinde kutuya oldukça fazla LEGO sığıyor.”

3. Çocuğunuzun güvenliği ve eğitimi bir arada: Onkatech Sim Kartlı Akıllı Çocuk Saati

Onkatech Sim Kartlı Akıllı Çocuk Saati, çocuğunuzun eğlenceli zaman geçirmesini sağlayan matematik oyunları, ders modu ve alarm özellikleri sunuyor. Uzaktan dinleme ve kamera özellikleri ile çocuğunuzun etrafındaki sesleri ve olaylardan haberdar olmanızı sağlayan saat, anlık konum takibinin yanı sıra geçmiş konum takibi ile 30 gün öncesine dönük olarak çocuğunuzun nereye, hangi gün, saat kaçta gittiğini takip etmeyi sağlıyor. Cihaz acil durumlarda kullanılan SOS düğmesi ile acil durumlarda çocuğunuzun sizi ya da belirlediğiniz kişileri aramasına olanak tanıyor. Elektronik çit özelliği ile çocuğunuzun belirlediğiniz yerde olup olmadığını anlık olarak kontrol etmeyi ve değilse de size mesaj gönderen akıllı saat daha pek çok özelliğiyle çocuğunuzun güvenliğini sağlıyor.

4. Nostaljik bir deneyim sunan: Sup Game Box Plus 400'ü 1 Arada

Sup Game Box Plus 400'ü 1 Arada, çocukların yanı sıra yetişkin oyun severlere nostaljik bir deneyim sunan kompakt ve taşınabilir bir oyun konsolu. 3.0 inç büyük ekranı ve içerisinde bulunan 400 klasik oyun ile çocuklarınızla keyifli anlar yaşamanızı sağlayan cihaz, TV'ye bağlanabilme özelliği sayesinde oyun keyfini büyük ekranda yaşama imkanı tanıyor. Dahili 700 mAh şarj edilebilir pili 5 saate kadar kesintisiz oyun süresi sunarken hafif ve kompakt yapısıyla taşıması kolay olan ürünün paket içeriğinde oyun konsolu, şarj kablosu, TV'ye bağlamak için AV kablosu ve kullanım kılavuzu bulunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Çocukluğumuzun atari oyunlarının hepsi var. Şarjı biraz çabuk bitse de bence çok güzel. Televizyona bağlayıp eşimle oynamak çok keyifli oldu.”

“Çocuğum çok beğendi.”

5. Performans ve konforun mükemmel kombinasyonu: Razor Electric Tekno Scooter

Hafif ve taşınabilir 3,2 kilogram ağırlığındaki Razor Electric Tekno Scooter çocuğunuza karne hediyesi olarak alınabilecek şahane bir seçenek. Siyah renkteki elektrikli scooter, büyük çocuklar için tasarlanmış olup geniş platformu sayesinde rahat bir sürüş deneyimi sunuyor. Katlanmaz sabit çelik gövdesi ve T boru tipi tasarımı ile sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olan scooter, 50 kilograma kadar olan yükleri kolaylıkla taşıyabiliyor. 98 mm çapındaki tekerlekleri çeşitli zeminlerde sorunsuz bir sürüş sağlarken boyutları ayarlanabilir direksiyon gidonu ise çocuğunuzun tercihine göre özelleştirilebiliyor.

6. Yeni hobiler için harika bir alternatif: Delta Paten

Dinamik tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çeken Delta marka patenin 31-34 numara aralığıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden esnek bir beden yapısı bulunuyor. DELTA markasının kalitesi ve güvencesi altında sunulan patenin kırmızı renk seçeneği enerjik ve çekici bir görünüm sunarken dayanıklı silikon tekerlek malzemesi ve 70 milimetre tekerlek boyutu ile üstün bir sürüş performansı sağlıyor. Ayrıca, alüminyum tekerlek göbeklere sahip paten çocuğunuz için pürüzsüz bir kayma deneyimi sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Paten işinden çok anlamam fakat ürün, plastiği, rengi açısından, malzeme açısından ve tekerlek açısından çok kaliteli görünüyor. Mesela boyut ayarlama kalitesi bence gayet yeterli ve iyi düzeyde. Başka plastik ürünlerde genelde ya zor basılır yada zor geçer ama bunda çok kolay. Yollarımız hafif tırtıklı, silikon teker olması bu yüzden bize rahatlık sağlıyor. Ürünü kesinlikle tavsiye ederim. Yerli olması ayrıca bir güzel.”

“Ürün gayet iyi, kızım çok beğendi. Tavsiye ederim.”

7. Eğlenceli bir oyun ve öğrenme deneyimi: Ravensburger Gravitrax Başlangıç Seti

Ravensburger GraviTrax Başlangıç Seti, 6 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış ve zeka gelişimine katkıda bulunan bir mekanik oyuncak seti. Çocuklara yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunan ve 100 parça içeren set, renkli tasarımı ve dayanıklı malzemesiyle dikkat çekiyor. Çocukların problem çözme yeteneklerini artıran GraviTrax Başlangıç Seti, çocukların mekanik düşünme, planlama ve yaratıcılık becerilerini geliştirirken eğlenceli bir oyun ve öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Çocuğunuz lego, yapboz seviyorsa kesinlikle tavsiye ederim. Farklı şekillerde dizayn edip sonuçları görmek gerçekten zevkli, ek parçalarını da almaya başlayacağım.”

“Aldığım günden beri oğlumun ve arkadaşlarının vazgeçilmezi oldu. Keşke daha önce keşfetseymişim. Çocuklarda hobi kültürü, yaratıcılık, merak gibi kavramları geliştirecek, ebeveynlerin de katılabileceği -oyuncak demeyeyim- oyun seti.”

8. Eğlenceli ve öğretici bir okuma deneyimi: Sir Arthur Conan Doyle Çocuklar İçin Sherlock Holmes 5’li Kitap Seti

Çocuklar İçin Sherlock Holmes 5’li Kitap Seti çocukların zihnini geliştirmeye yönelik polisiye hikayeleriyle eşsiz bir okuma deneyimi sunuyor. Kitaplarda ünlü dedektif Sherlock Holmes'un olayları farklı bir bakış açısıyla sorgulayarak çözümlemesini ve muhteşem zekasıyla detayları ortaya çıkarmasını içeren hikayelerle dolu. Setin içeriğinde yer alan "Boş Ev," "Gümüş Şimşek," "Kızıl Çember," "Mavi Yakut," ve "Emekleyen Adam" kitapları, çocukları merak ve heyecan dolu bir maceraya davet ediyor. Her bir kitap, çocukların zihinsel gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda çocuklara farklı bakış açıları kazandırarak okuma alışkanlıklarını güçlendiriyor.

Kullanıcı yorumları

“Harika baskılara sahip, çok güzel tasarlanmış bir set. Çocuklara uygun olması da satın almamda etkili oldu. Her yaştan herkes için, Sherlock serisi okunması gereken kitapların başında geliyor. Teşekkürler Amazon.”

“Çok beğendik, kitaplar kusursuz bir şekilde geldi. Kitap tasarımları, renklendirmeler çok güzel.”

9. Çocuğunuzun gelişimini yakından izleyin: Clementoni 1000 Parça Harry Potter Puzzle

Etkileyici bir görsele sahip Clementoni markasının Harry Potter yapbozu saplı karton çantası sayesinde yapboz parçalarını saklamak ve taşımak için ideal bir çözüm sunuyor. Hem küçük hem de büyük yaştaki yapboz severlerin seveceği ürün, 9 ve üzeri yaş grubuna hitap ediyor. Konsantrasyonu, düşünme yeteneğini ve öğrenme kabiliyetini teşvik eden 69x50 cm boyutlarındaki 1000 parçalı puzzle aynı zamanda çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmenizi de sağlayan bir aktivite.

10. Aile boyu eğlence: Baztoy 4WD Drift Uzaktan Kumandalı Araba

Çocuklara heyecan dolu bir sürüş deneyimi yaşatan Baztoy 4WD Drift Uzaktan Kumandalı Araba, çift taraflı çalışabilme özelliği sayesinde ileri, geri, sola ve sağa esnek hareket imkanı sunuyor. 4WD sürüklenen tekerlekleri ve yüksek kaliteli ABS plastik malzemesi, 45°'lik sürüklenme, 180° döndürme ve 360° dönüş yapabilme yeteneği ile dikkat çekiyor. Güçlü çarpışma direnci ve darbeye dayanıklılık özellikleri ile uzun süren ve keyifli bir oyun deneyimi sunan araba uzaktan kumandası, 2.4 GHz frekans anti-parazit teknolojisi ve 40 metreye kadar uzanan kontrol mesafesiyle çocukların parazit olmadan oynamasını sağlıyor. Özel lastik tasarımı, aracın iç mekan zeminlerinden engebeli dış mekan yollarına kadar kolaylıkla adapte olmasını sağlayarak her türlü ortamda kullanmaya imkan tanıyor.

Kullanıcı yorumları

“Oğlum için aldım ama o kadar keyifli ki tüm aile oynuyoruz. Kaliteli ve şarj süresi yaklaşık 1 saat.”

“Çocuklarım beğenerek kullanıyorlar. 5 ay gibi sürede herhangi arıza yok.”

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