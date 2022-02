Makyaj çantanızda mutlaka bulunması gereken en iyi transparan pudralar

Cilt makyajınızı yaptıktan sonra uygulayacağınız transparan pudra, cildinizi ağırlaştırmadan pürüzsüz bir görünüm oluşturuyor. "Transparan pudra ne demek?" diye soracak olursanız renksiz ve hafif yapısıyla makyajı sabitleyerek daha kalıcı olmasını sağlayan ve ciltteki parlamayı önleyen bir ürün. Özellikle yağlı ve karma ciltlerin sıkça karşılaştığı cilt parlamasını bu ürünle önleyebilirsiniz. Birçok seçenek arasından kendinize en uygunu seçmekte zorlanıyorsanız ve iyi bir transparan pudra önerisi istiyorsanız sizler için en güzel ürünleri bir araya getirdik. En iyi transparan pudralara göz atmaya ne dersiniz?

1. Gözenek gizleyici özelliği ile: Maybelline New York Fit Me Transparan Pudra

Cildindeki parlamayı kontrol altına almak isteyenler için en iyi transparan pudra önerilerinden biriyle karşınızdayız. Maybelline Fit Me Transparan Pudra, cildinize doğal bir mat etki verirken perlit minerali içeren formülü ile gözenekleri kapatıyor. Özellikle yağlı cilt tipine sahip kişilerin severek kullanacağı bu ürün, cildinizi pul pul göstermeden cildinizle bütünleşmiş, mat bir etki sağlıyor. Ten makyajıyla kusursuz bir uyum gösterdiği için fondöten rengini değiştirmiyor. Böylece tek bir pudrayla tüm cilt makyajını tamamlamak mümkün.

2. Parlamayı giderirken cildinizi korur: Note Transparan Pudra

Cildinizi tek bir ürünle matlaştırıp zararlı ışınlardan korumak istiyorsanız bu ürün tam size göre! Note Transparan Pudra, ten makyajınızı sabitleyip cildinizi matlaştırıyor. Aynı zamanda telefon ve bilgisayar gibi dijital ekranlardan yayılan mavi ışığın yaşlanma ve cildi kırıştırma gibi olumsuz etkilerinden cildinizi korumaya yardımcı oluyor. Hafif yapılı pudra, ince çizgilere dolmadığı için cildinizin pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Havuç kökü özü, havuç tohumu yağı ve B-karoten içeren özel formülü; cildinizi adeta bariyer gibi kaplıyor ve koruyor. Tüm cilt tipleri ve renkleri için uygun olan bu ürünü herkes rahatça kullanabilir.

3. Pürüzsüz etki: NYX Professional Makeup HD Finishing Powder

Cildinize fondöten sürdüğünüzde gün içinde cildiniz yağlanıp parlama yapıyorsa sizi bu dertten kurtaracak bir ürünle buradayız. En güzel transparan pudra çeşitlerinden biri olan NYX HD Finishing Powder, profesyoneller gibi makyaj yapmanıza yardımcı olacak. Tek yapmanız gereken doğru ürünle doğru müdahalede bulunmak. Bu aşamada "Makyaj yaparken transparan pudra ne zaman sürülür?" diye aklında soru işareti olanların sorusunu hemen cevaplandıralım. Fondöten ve kapatıcı yardımıyla ten makyajını yaptıktan sonra ürünlerin duruşunu sabitlemek için transparan pudra kullanabilirsiniz.

4. L'oreal Paris Infaillible Magic Loose Powder

L'oreal Paris Infaillible Magic Loose Pudra, içindeki açık mavi tonlarındaki ışıltılar sayesinde cildi matlaştırırken doğal ve aydınlık bir etki yaratıyor. Toz formu ile makyaj sabitlemek için bu ürün oldukça etkili bir seçim. Baking uygulaması için göz altınıza normalden daha fazla uygulayın ve bir süre bekleyin. Daha sonra hafifçe ürünün fazlasını alın. Böylece kusursuz göz altlarına sahip olacaksınız. Mimik çizgilerine dolmayan yapısı ile Infaillible Magic pudra cildinizin doğal görünümünü de destekleyecek. Tamamen renksiz olan bu ürün her cilt tonuna kolayca uyum sağlıyor.

5. İnce yapılı ve etkili: Farmasi Transparan Pudra

Transparan pudra kullanımı özellikle yağlı cilt görünümünün önüne geçmek için en doğru seçimlerden biri. Ayrıca bu ürünler yağlı ciltte ten ve göz makyajının kalıcılığını da artırıyor. En iyi transparan pudra önerileri arasında bulunan Farmasi pudra ise size kusursuz bir makyaj deneyim sunuyor. İnce yapısıyla cildinizde adeta yokmuş hissi yaratacak Farmasi markasının transparan pudrasını her gün kullanmak isteyeceksiniz. Günlük makyajlarda kullanım için oldukça uygun olan bu ürün, pek çok kişinin favorisi. Pudra ten makyajının üzerine uygulandığında hafif görünümlü ve kadifemsi bir bitiş sağlıyor.

6. Her makyaj çantasında olması gereken Essence All About Matt Fixing Kompakt Pudra

Essence All About Matt, uygun fiyatlı transparan pudra kategorisinde ilk sıralarda yer alıyor. Kompakt yapıdaki ürün, içindeki mikronize pigmentler sayesinde kolayca ciltte renk eşitliği sağlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca ürün günlük kullanım için de son derece pratik. Bu noktada "Transparan pudra nereye sürülür?" sorusu kafanızı karıştırıyorsa onu da hemen yanıtlayalım. Ten ürününüzü sabitlemek istiyorsanız tüm yüzünüze, bölgesel parlamaların önüne geçmek için sadece parlayan yerlerinize ya da sadece kapatıcınızı sabitlemek için göz altlarınıza uygulayabilirsiniz. Essence pudranın ipeksi dokusu cildinizde ağırlık yapmayacağı için tüm yüzünüze transparan pudra uygulayabilirsiniz.

7. Toz yapılı ve pratik: Golden Rose Long Wear Finishing Powder

"Transparan pudra ne işe yarar?" sorusunun tüm yanıtlarını tek bir üründe bulmaya hazır mısınız? Golden Rose Long Wear Finishing Powder renksiz, ince ve ciltle çabucak bütünleşen yapısı ile makyajlarınızın vazgeçilmezi olacak. Ürün, yüzde parlama olan noktaları matlaştırma ve ten makyajını sabitleme işlevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Renkli pudralara göre daha hafif ve ince yapılı olan bu ürün cildinizde ağırlaşma hissi yaratmadan renk eşitliği ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Golden Rose Long Wear pudrayı günlük makyajlar için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ürünün içinde bulunan uygulama süngeri sayesinde özel bir fırçaya gereksinim duymadan istediğiniz her yerde uygulama yapmanız da mümkün.

8. Tüm kusurlardan arınmış bir cilt için The Balm Sexy Mama Transparan Pudra

Birbirinden kaliteli makyaj ürünleri ve eğlenceli ambalajlarıyla dikkat çeken The Balm markasının bu ürünü "En iyi transparan pudra hangisi?" sorusunun cevabı olacak nitelikte bir pudra. The Balm Sexy Mama Pudra, yağ emici özelliği sayesinde yüzünüzdeki parlamayı engelleyip yumuşak ve mat bir görünüm yaratıyor. Bu özelliğinin yanı sıra kapatıcı özelliği ile fondöten üzerinde mat ve pürüzsüz bir bitiş sağlıyor. Ayrıca renkli olan ürünü fondöten olmadan hafif bir kapatıcı olarak da kullanmak mümkün. Bu yönüyle ürün hızlı günlük makyajların vazgeçilmezi olmaya aday. The Balm pudrayı aynalı ve yumuşacık dokulu ambalajı sayesinde çantanızda kolaylıkla taşıyabilir, ihtiyacınız olan her an kullanabilirsiniz.

9. Doğal mineral etikisi ile Rimmel London Stay Matte Transparan Pudra

Güzel bir cilt makyajı, yüzünüzün kusursuz görünmesini sağlıyor. Bu kusursuz görünüm için makyajın kalıcı olması ve ciltte parlamaların olmaması da önemli unsurlar. Siz de bu sorunları yaşıyorsanız ve renkli pudralar cildinize ağır geliyorsa transparan pudralar hayatınızı kurtaracak. Rimmel London Stay Matte, kullananların çok memnun kaldığı ürünlerden. Pudra, içindeki doğal mineraller sayesinde 5 saate kadar doğal parlaklık imkanı sunuyor. Aynı zamanda gözenek görünümünden rahatsız oluyorsanız bu ürün açık gözenek görünümünün de büyük oranda önüne geçiyor. Tampon hareketlerle ürünü cildinize uyguladığınızda pürüzsüz ve doğal bir matlığın keyfini çıkarabilirsiniz.

10. Profesyonel sabitleme: Nars Aydınlatıcı Etkili Transparan Toz Pudra

Yüksek kaliteli ürünleriyle öne çıkan Nars, en iyi transparan pudralardan birine imzasını atmış. Fiyatı biraz fazla olsa da verdiğiniz parayı sonuna kadar hak eden profesyonel bir ürün olduğundan emin olabilirsiniz. Kompakt formdaki pudralardan farklı olarak toz yapıdaki ürün cilt makyajınızı her açıdan kusursuz hale getirmek için tasarlanmış. Yağlı ciltlerin parlamasını önleyip cildi ağırlaştırmadan kadife yumuşaklığı veren Nars pudra, cildinize özel aydınlatma efekti de sağlıyor. İnce çizgileri, kırışıklıkları ve gözenekleri gizleyip porselen etkisi yaratması da en iyi özelliklerinden biri. Tamamen doğal bir bitiş sağlayan bu ürünü makyaj çantanızdan ayırmak isteyemeyeceksiniz.

11. Uygun fiyatlı ve etkili Bee Beaulis Finish It Transparan Sabitleyici Pudra

Makyaj malzemelerine çok para harcamadan işlevini yerine getirmesini isteyenlerin çok seveceği bir ürün önerimiz var. Bee Beaulis, uygun fiyatla güzel kaliteyi buluşturan bir marka olarak öne çıkıyor. Finish It Transparan Pudra, makyajın dayanıklılığını arttırırken ciltte yumuşak bir his bırakıyor. Parlayan bölgelerinizi matlaştırmak ya da son dokunuş olarak makyajınızı sabitlemek için bu pudrayı kullanabilirsiniz. Makyajınızın tüm gün cildinizde kalmasını istiyorsanız bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz. Tüm cilt tiplerinin çok seveceği Bee Beaulis pudra, fiyat performans dengesiyle favori ürünlerinizden biri olacak.