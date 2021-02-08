KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Merkür retrosu etkileri devam ediyor: 8 Şubat 2021 Pazartesi burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Merkür retrosu etkileri devam ediyor: 8 Şubat 2021 Pazartesi burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

fadoncu fadoncu 08.02.2021 07:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Şubat 2021 Pazartesi günlük burç yorumları; aşk, sağlık ve para üzerine etkileri ne olacak? Koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? 2021'in en şanslı burçları hangileri? İşte Astrolog Merve Rençber'den 2021 yıllık burç yorumları ile birlikte günlük burç yorumları..

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 8 Şubat 2021 Pazartesi günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.

8 - 14 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Yeni ay burçları bu hafta nasıl etkileyecek?8 - 14 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Yeni ay burçları bu hafta nasıl etkileyecek?

2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak?

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI:MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ!

8 Şubat burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazartesi burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 8 Şubat günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün plan dışı ödemeler ve harcamalar karşınıza gelebilir. Eğitim ve seyahatler için para çıkışlarınız olabilir. Günün erken saatlerinde şaşırtıcı haberler alabilirsiniz.

Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün estetik değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Beklediğiniz ödeme ve kazançlara ulaşabilirsiniz. Finansal anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Kendi işinizi kendiniz halletmek isteyeceksiniz.

Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün meraklı ve sorgulayıcı olabilir, olayların iç yüzünü sorgulayabilirsiniz. Etik dışı adımlardan ve gizli, kapaklı işlerden kaçınmaya dikkat edin. Değerli eşya ve para kayıplarına karşı, çalıntı durumlarına karşı dikkatli olun.

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerde yardım ve destekler, iş hayatında ise finansal konular ve geleceğe yönelik görüşmeler, toplantılar gündeminizde. Bazı ilişkilerde mesafeli tavırlar hakim olabilir.

Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatı ve sorumluluklar ön planda. Görevlerinize odaklanıp, iş hayatında eksiklikleri tamamlamaya gayret edebilirsiniz. Beden sağlığını desteklemelisiniz.

İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün akılcı ilerleyebilir, somut adımlar atabilir, gündeminizdeki konulara mantıksal yaklaşabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilir, çocuklarınız için çaba sarf edebilirsiniz.

Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün güne erken başlayabilir, günün ilk yarısında planlarınızı değiştiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aile üyelerinin hayatında önemli gündemler oluşabilir.

Dilekleriniz gerçekleşiyor... Terazi burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)Dilekleriniz gerçekleşiyor... Terazi burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iletişim trafiğiniz artabilir. Güne yepyeni fikirlerle başlayabilir, hızlı ve ani kararlar alabilirsiniz. Seyahat planlarınızda değişiklikler olabilir. Kendi fikirlerinize güvenmelisiniz.

Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularda şanslar yakalayabilirsiniz. Kazancı ve parayı kendinize çekebilirsiniz. Hayata dair istek ve ihtiyaçlarınız sizin için daha önemli hale gelebilir.

Seyahatler kapıda... Yay burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)Seyahatler kapıda... Yay burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün beden sağlığıyla ilgili rahatsızlıklar duyabilirsiniz. İç huzursuzluk ve kaygı, panik durumları beden sağlığınızı zorlayabilir. Zihnen ve bedenen rahatlamaya ve sağlıklı beslenmeye çalışın.

Büyük fırsatlar... Oğlak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)Büyük fırsatlar... Oğlak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün günün ilk yarısında beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili destekler alınabilir. Ev içinde kaza ve arızalanmalara karşı dikkatli olmalısınız.

Yeni iş teklifleri kapıda... Kova burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)Yeni iş teklifleri kapıda... Kova burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal çevrenizden uzaklaşmak, farklı ortamlara katılmak isteyebilirsiniz. Rutinler ve alışkanlıklar sıkıcı gelebilir. Kısa seyahatler ve eğitim konularıyla ilgili gündemler oluşabilir.

Kariyerde yükseliş... Balık burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )Kariyerde yükseliş... Balık burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Bugün burçları neler bekliyor?Bugün burçları neler bekliyor?
Atatürk çiçeği bakımı, sulaması, budaması, çoğaltması nasıl yapılır?Atatürk çiçeği bakımı, sulaması, budaması, çoğaltması nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Bilim kurgu dizisiyle ekrana dönüyorlar! İşte ilk kareler

Bilim kurgu dizisiyle ekrana dönüyorlar! İşte ilk kareler

'Çocukken cinselleştirilmek...'

'Çocukken cinselleştirilmek...'

İbo'nun müstakbel gelini süper minisiyle olay oldu

İbo'nun müstakbel gelini süper minisiyle olay oldu

Göğüslerini tam kapamayan bikinisi olay oldu

Göğüslerini tam kapamayan bikinisi olay oldu

Çukur hayranları şoke olacak! Yeni dönem başlıyor!

Çukur hayranları şoke olacak! Yeni dönem başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Birçok kişi yanlış yapıyor! En iyi sonucu veren yer...

Birçok kişi yanlış yapıyor! En iyi sonucu veren yer...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Mutfağınızdaki süper güç! Hem akneyi gideriyor, hem de...

Mutfağınızdaki süper güç! Hem akneyi gideriyor, hem de...

Diğer Haberler

8 - 14 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Yeni ay burçları bu hafta nasıl etkileyecek?

Bu hafta burçları neler bekliyor?

8 Şubat'ta doğanların burç özellikleri... 8 Şubat hangi burç? 8 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

8 Şubat'ta doğanların burç özellikleri

Ay boşlukta ilerliyor: 7 Şubat 2021 Pazar burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Bugün burçları neler bekliyor?

Sosyal ilişkiler ön planda: 6 Şubat 2021 Cumartesi burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Bugün burçları neler bekliyor?

İkili ilişkiler ön planda: 5 Şubat 2021 Cuma burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

5 Şubat 2021 Cuma burçları neler bekliyor?

5 Şubat'ta doğanların burç özellikleri... 5 Şubat hangi burç? 5 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

5 Şubat'ta doğanların burç özellikleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.