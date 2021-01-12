Merkür ve Uranüs geriliyor.. 12 Ocak 2021 Salı günlük ve yıllık burç yorumları! 2021'de burçları neler bekliyor?

Bugün Merkür ile Uranüs arasında sert bir gerilim olacak. Bu gerilimin burçlara etkisi ne olacak? Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 12 Ocak 2021 Salı günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak? İşte 2021 yılının yıllık burç yorumları, her burcun günlük yorumunun hemen altında..
12 Ocak burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Salı burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 12 Ocak günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün daha akılcı düşünüp bilinçli hareket etme zamanı. Egosal durumlardan ve öfke kontrol sorunlarından kaçınmalısınız. Sağlıklı bir özgüven başarılara götürebilir. Aşk ilişkileri sizi etkisi altına alabilir. Güçlü duygular hissedebilirsiniz.
Bugün aile büyükleri, yasal konular ve davalar gündeminizde öne çıkan başlıklar olabilir. Hakkınızı arama, haklılığınızı ispat etme duygusu güçlenebilir. İnatçılıktan ve sabit fikirlilikten kaçınmalısınız.
Bugün finansal konularda akılcı hareket etmeli, dengeyi korumalı ve büyük risklerden kaçınmalısınız. Çıkmaz bir konuya kafa yorabilir, içten içe hassas olabilir, ani kararlar alabilirsiniz.
Bugün ilişkilerinizde güçlenme ve sağlamlaşma önem kazanıyor. Samimiyet, güven ve emek önem kazanabilir. Gerçek duygulara dayanan ilişkiler güçlenirken, sağlıksızlaşan ilişkilerde mesafeleşmeye doğru gidilebilir. Bazı ilişkilerde bir kapanış zamanı.
Bugün iş hayatında yoğun bir gündem olabilir. Kazançlar, maddi planlamalar, finansal konular önem kazanabilir. Finansal durumunuza göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Özgüven, yeteneklerinizin ve yapabileceklerinizin farkında olmak iş hayatında yeni kapıları açabilir.
Bugün çocuklarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Bekleyiş yaşadığınız bir konu kapanışa ve sonuca doğru gidebilir. Aşk ilişkilerinde geçmişten özgürleşme, geçmiş sorunları arkada bırakma zamanı. Hassas, eleştirel veya sorgulayıcı olabilirsiniz.
Bugün enerjiniz düşük olabilir. Bardağın dolu tarafından bakmaya, gelecek hedeflerinize odaklanmaya ve ideallerinizden vazgeçmemeye özen gösterin. Aile ilişkilerinde, ev halkıyla iletişim krizlerine dikkat.
Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlamak, planlarınızı uygulamaya koymak ve bir süredir düşündüğünüz konularda karar almak gündeminizde olabilir. Kardeşler ve yakın çevre ile ilişkilerle titiz ve temkinli olmalı. Tavırlarınız, seçtiğiniz kelimeler daha belirleyici olabilir.
Bugün finansal konularda bir sıkışıklığı çözmeye çalışabilirsiniz. Zorunlu ödemeler, gerekli harcamalar gündeminizde olabilir. Eğitim, kurslar, seyahatler için harcamalar yapabilirsiniz.
Bugün bastırdığınız duygular, gizlenen durumlar açığa çıkabilir. Geçmişe veda etme, negatif enerjilerden uzaklaşma, korkuları aşma zamanı. Bugünlerde kendinizin için atacağınız her adım uzun vadede sizi ileri noktalara taşıyacak.
Bugün ilişkiler, dostluklar ve ortaklıklar ön planda olabilir. Güvende olma isteğiniz artabilir. İlişkilerde saklı durumlar açığa çıkabilir. Bazı kişilerin gerçek niyetlerini görebilirsiniz.
Bugün geleceğe dair sorgulama, merak veya kaygı artabilir. Önünüzü görmek isteyebilir, iş hayatıyla ilgili değişim veya güçlenme isteğinde olabilirsiniz. Grup çalışmalarında, ekip işlerinde daha titiz olmalı. İş hayatıyla ilgili akılcı riskler alınabilir.
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