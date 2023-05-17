Metroda sapık erkeklerden korunmak için bulduğu yöntemi paylaştı! "Bunu yapmak zorunda olmak üzücü"

Kadınların davranışlarına, vücutlarına ve kıyafetlerine yapılan yorumlar, bakışlar kadınların kendilerini kısıtlamak zorunda kalmasına neden olabiliyor. Bu kısıtlamalara karşı gelen düşünceler birlikte direnişi savunsa da birçok kadın kendini güvence altına almak adına farklı yöntemlere başvuruyor. New York'ta yaşayan Rae Hersey, TikTok'ta yayınladığı videoda şehirde kendini nasıl güvende tuttuğunu paylaştı.

Yaz aylarında artış gösteren dekolteli kıyafetlerle toplu taşıma kullanmanın zorlu olduğunu düşünen Rae, yanında beyaz gömlek taşıdığını göstererek ürkütücü erkeklerin bakışlarıyla bu şekilde mücadele ettiğini belirtti. Yayınlanan TikTok videosu birçok kişinin kendilerini istenmeyen ilgiden korumak için aynı şeyi yaptıklarını ortaya çıkardı. Kadınlar yaşadıklarını ve aldıkları tedbirleri yorumlarda açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları 'Moda güvenlik katmanı.', 'Erkek engelleyici', "güvenli bir şekilde içeri girene kadar vücudumu örten herhangi bir ince kumaş büyük giysiye yazlık ceketim diyorum" dedi.

"BUNUN YAYGIN OLMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Trendi duymayanlar ise, istenmeyen bakışlardan kaçınmak için örtünmenin ne kadar 'üzücü ama gerekli' olduğunu dile getirdiler. Bir kişi şöyle yazdı: "Bu çok üzücü ama tamamen anlıyorum." Bir başkası 'Üzücü ama gerekli' dedi. başkası, "Metro gömleğiyle ilgili başka bir video izledim, bu yüzden bunun yaygın olması çok üzücü" dedi.

Rae, TikTok'ta toplu taşıma araçlarında üstünü örtmek zorunda olduklarını açıklayan tek kadın değil. Fiona isimli TikTok kullanıcısı da elbisesinin üzerine giydiği büyük beden blazer hakkında bir paylaşımda bulundu. Klibe şu açıklamayı yaptı: "Havalar nihayet ısınmaya başladığına göre, kendinizi korumak için sevimli kıyafetinizin üzerine her zaman metro gömleği/ceketi giymenizi hatırlatırım."

