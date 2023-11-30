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Minik dostlarınıza bir iyilik yapın! Gülümseten Kasım'a özel kedi ve köpek mamaları indirimde

30.11.2023 12:27 | Son Güncelleme:
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Minik dostlarınızın en iyi şekilde beslenmesine ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için kaliteli bir mama arıyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz! Gülümseten Kasım Fırsatları'nın son gününde indirimli fiyatıyla satışta olan, çok satanlarda birinci sırada yer alan N&D markasının mamaları sizi bekliyor. İşte detaylar!

Minik dostlarınıza bir iyilik yapın! Gülümseten Kasım'a özel kedi ve köpek mamaları indirimde

Hayvan dostlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli Onların enerjik ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak ise doğru beslenmeleri ile mümkün. Minik dostlarınızın tüm besinsel ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli içeriğe sahip bir mama arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Çok satanlarda birinci sırada yer alan N&D kedi ve köpek mamalarında indirim devam ediyor.

Çok satanlarda ilk sırada: N&D Ancestral Grain Kuru Köpek Maması, Kuzu, Kılçıksız Buğday, Yulaf ve Yabanmersinli, Yetişkin Medium ve Maxi, 12 kg

Adsız tasarım - 2023-11-30T120359.255

Evcil hayvan sahipleri ne diyor?

  • "Yetişkin Pomeranian köpeklerim var ve bu mamayı çok beğendiler."

  • "Bizim shih tzu ufaklığın en sevdiği mama. Kuzu, balık fark etmez, ND marka mamaları tercih ediyor. Satıcıya hızlı gönderim için teşekkür ederiz."

  • "Ürün zamanında ve sorunsuz geldi, zaten kalitesi tartışılmaz."

  • "Güzel ve kaliteli."
Ürünü İncele

Minik dostlarınızın en sevdiği: N&D Ocean Morina Balığı, Kılçıksız Buğday, Yulaf & Portakal Yetişkin Kedi Maması 10 kg

Adsız tasarım - 2023-11-30T120500.210

Evcil hayvan sahipleri ne diyor?

  • "Veterinerimiz de bu mamayı tavsiye ediyor. İçeriği çok kaliteli. Sadece epey kötü kokuyor, balık kokusu çok yoğun."

  • "Ürün gerçekten çok iyi, gelişim açısından genç kedilerin yemesini öneririm. 2 yaş üstü zayıf kedi ise çabuk kilo aldırır."

  • "Vakumlu bir şekilde 2025 son kullanma tarihli, problemsiz geldi. 500 gramlık poşetlere koyup vakumladım, bittikçe açıp veriyorum, çok daha uyguna gelmiş odu böyle. Petshoptan açık mama bile daha pahalı oluyor."

  • "Ürün elime ulaştığında 2025'e kadar son kullanma tarihi vardı ve Sırbistan üretimliydi. Kedim severek tüketiyor, alacak olanlara tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 30 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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