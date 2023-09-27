Sakarlığın böylesi! Antrenman yaptığı 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü... Çığlık sesleri spor salonunu inletti

Güvenlik kamerası Çin'in Şanghay kentindeki bir fitness merkezinde yaşanan sakarlık anlarını yakaladı. Mavi tişört giyen bir adam 68 kiloluk halteri kaldırmaya çalışırken kameralara yansıdı. Halteri kaldırmaya çalıştığı anda dengesini kaybeden adam ağırlığı düşürdü. Ağırlığın düştüğü yerde ise başka bir sporcunun ayağı vardı.

ACI İÇİNDE KIVRANMAYA BAŞLADI

Ağırlık ayağına düşen adam acı içinde kıvranarak kendisini yere attı. Hastaneye kaldırılan adam yerel basına yaptığı açıklamada, "Sanırım ağırlıkları ayağıma düşüren adam aniden ayağını burktu ve dengesini kaybetti. Ağırlığın ayağıma düşmesiyle acı içinde yere yattım. Sağ ayağımın kırıldığını söylediler. Üç ay boyunca iyileşmem gerekecek" dedi.