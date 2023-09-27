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    4. Sakarlığın böylesi! Antrenman yaptığı 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü... Çığlık sesleri spor salonunu inletti

    Sakarlığın böylesi! Antrenman yaptığı 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü... Çığlık sesleri spor salonunu inletti

    27.09.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Antrenman yapan bir adam 68 kg ağırlığındaki halteri dengesini kaybedince tanımadığı bir adamın ayağına düşürdü. Acı içinde kıvranarak yardım isteyen adamın halterin altında ezilen ayağının kırıldığı belirtildi.

    Güvenlik kamerası Çin'in Şanghay kentindeki bir fitness merkezinde yaşanan sakarlık anlarını yakaladı. Mavi tişört giyen bir adam 68 kiloluk halteri kaldırmaya çalışırken kameralara yansıdı. Halteri kaldırmaya çalıştığı anda dengesini kaybeden adam ağırlığı düşürdü. Ağırlığın düştüğü yerde ise başka bir sporcunun ayağı vardı.

    ACI İÇİNDE KIVRANMAYA BAŞLADI

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    Ağırlık ayağına düşen adam acı içinde kıvranarak kendisini yere attı. Hastaneye kaldırılan adam yerel basına yaptığı açıklamada, "Sanırım ağırlıkları ayağıma düşüren adam aniden ayağını burktu ve dengesini kaybetti. Ağırlığın ayağıma düşmesiyle acı içinde yere yattım. Sağ ayağımın kırıldığını söylediler. Üç ay boyunca iyileşmem gerekecek" dedi.

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