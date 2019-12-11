Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda Türkiye’ye yaptırım öngören tasarı kabul edildi

Senato D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Komisyonu\u2019nda T\u00fcrkiye\u2019ye yapt\u0131r\u0131m \u00f6ng\u00f6ren tasar\u0131 kabul edildiPARTNER Bakan\u0131n a\u011fz\u0131 a\u00e7\u0131k kald\u0131! Olay yaratan bikiniABD Savunma Bakan\u0131 Esper: "Suriye konusunda T\u00fcrkiye'yle ilgili en b\u00fcy\u00fck endi\u015fem T\u00fcrkiye'nin NATO ekseninden kay\u0131yor olmas\u0131"T\u00fcrkiye\u2019nin N\u00fckleer Silah Edinmesini Engelleme Tasar\u0131s\u0131 Kongre\u2019de
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