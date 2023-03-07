Sütyen baskısına karşı çıkıyor! "Devasa göğüslerim dizlerime kadar sarkıyor"

Kadın bedenine karşı dayatılan algılara karşı duran kadınlar bu süreçte yaşadıkları deneyimleri sık sık paylaşıyorlar. TikTok kullanan birçok kişi sütyen kullanımının gereksiz olduğunu belirterek kendilerini paylaşıyorlar. Bir influencer Brannzo, yayınladığı videoda sütyen giymekle ilgili fikirlerini açıkladı. Braannxo, "Asla sutyen takmam ve göğüslerim dizlerime kadar sarkar. Dev göğüslere sahibim" dedi. TikToker, evinde dolaşırken iç çamaşırı giymediğini itiraf etti.

"Tiktok ve vlog'da etkileyici bir kız olmayı ne kadar çok istesem de sutyen takmak istemiyorum" dedi. Braannxo çektiği videolardan para kazanmasa bile göğüslerinin özgür kalmasını istediğini söyledi. Videoyu izleyen hayranları genç kadına yorum yaparak onun kararını desteklediklerini paylaştılar.

Yurt dışında birçok sosyal medya kullanıcısı sütyene karşı çıkarak bu akıma destek verdiklerini açıkladılar. Bu konuda olumlu ve destek içeren yorumlar ağırlıklı olsa da oldukça zorbalayıcı yorumlar da yer aldı.

TikToker Kat Carter, iç çamaşırı giymediğinde yargılandığını açıkladı.

