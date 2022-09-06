TikTok'ta paylaşıldı: Sırtı açık elbiseden görünen sütyenin çözümü basit

Sırt dekoltesi en çok kullanılan dekolteler arasında bulunuyor. Oldukça güzel görünen sırt dekolteli elbiseleri, kıyafetleri hangi sütyenlerle giymeniz gerektiğini bilmiyorsanız TikTok'ta oldukça popüler olan sütyen hilesini deneyebilirsiniz. Busemlimsiseyler hesabı TikTok üzerinden yaptığı paylaşımda sütyeninizi çıkartmadan nasıl gizleyebileceğinizi gösterdi.

Milyonlarca insana ulaşan bu video için birçok TikTok kullanıcısı teşekkür etti. Eğer ki sütyen kullanmak istemiyorsanız göğüs ucu yapışkan pedlerde işinize yarayabilir. Ancak bu pedler sütyen gibi toparlama sağlamayacaktır.



