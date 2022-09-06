KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. TikTok'ta paylaşıldı: Sırtı açık elbiseden görünen sütyenin çözümü basit

TikTok'ta paylaşıldı: Sırtı açık elbiseden görünen sütyenin çözümü basit

06.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların birçoğu sırtı açık elbiselerde, bluzlarda hangi sütyeni kullanması gerektiği konusunda kararsızlık yaşıyor. Sırt dekoltesinden görünen sütyenler istenmeyen bir görünüme sebep oluyor. TikTok'ta yayınlanan giyim hilesinde kıyafetlerden görünen sütyeni nasıl gizleyebileceğiniz paylaşıldı.

TikTok'ta paylaşıldı: Sırtı açık elbiseden görünen sütyenin çözümü basit

Sırt dekoltesi en çok kullanılan dekolteler arasında bulunuyor. Oldukça güzel görünen sırt dekolteli elbiseleri, kıyafetleri hangi sütyenlerle giymeniz gerektiğini bilmiyorsanız TikTok'ta oldukça popüler olan sütyen hilesini deneyebilirsiniz. Busemlimsiseyler hesabı TikTok üzerinden yaptığı paylaşımda sütyeninizi çıkartmadan nasıl gizleyebileceğinizi gösterdi.

@buselimsiseyler Daha fazla tüyo için beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın????#buselimsiseyler #viral #keşfet #hack ♬ Rich Girl - Gwen Stefani

Milyonlarca insana ulaşan bu video için birçok TikTok kullanıcısı teşekkür etti. Eğer ki sütyen kullanmak istemiyorsanız göğüs ucu yapışkan pedlerde işinize yarayabilir. Ancak bu pedler sütyen gibi toparlama sağlamayacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemen değiştirin! Saçın çok daha sağlıklı olmasını sağlıyorHemen değiştirin! Saçın çok daha sağlıklı olmasını sağlıyor
Sadece 2 haftalıkken tuvalete alıştı! Bebek bezi masrafına sonSadece 2 haftalıkken tuvalete alıştı! Bebek bezi masrafına son
Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yokHer şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok
Anahtar Kelimeler:
tiktok sütyen elbise dekolte hile yöntem sırt eo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

Şoke eden ifşa! "Rızam olmadan" dedi ve bombaladı: "Paralı sapık..."

Şoke eden ifşa! "Rızam olmadan" dedi ve bombaladı: "Paralı sapık..."

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Bu renkler kaçmaz! Eylül ayı trend 8 oje rengi

Bu renkler kaçmaz! Eylül ayı trend 8 oje rengi

Saçını şekillendirmek için taytını kullandı: Sonuç inanılmaz...

Saçını şekillendirmek için taytını kullandı: Sonuç inanılmaz...

Hemen değiştirin! Saçın çok daha sağlıklı olmasını sağlıyor

Hemen değiştirin! Saçın çok daha sağlıklı olmasını sağlıyor

İlginizi Çekebilir

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.