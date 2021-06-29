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Yaz aylarında çantanızda bulunması gereken indirimli kozmetik ürünleri

28.06.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak yaz aylarının başlamasıyla beraber, yazın en çok kullanılan makyaj malzemelerini sizler için seçtik...

Yaz aylarında çantanızda bulunması gereken indirimli kozmetik ürünleri

Her mevsim bakımlı görünen ve cazibesinden ödün vermeyen kadınların çantası kozmetik ve kişisel bakım ürünleriyle doludur. Nemli havaya dayanıklı kaliteli makyaj ve kozmetik ürünleri hayat kurtarabiliyor. Sıcak yaz aylarında bütçenizi yormadan kaliteli kozmetik ürünlerine ulaşmak artık zor değil. İşte ünlü markaların indirimli kozmetik ürünleri…

1- Cildindeki kusurları gizlemek isteyenler için

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Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı çeşitli ton seçenekleriyle her ten rengine uygun geniş bir yelpaze sunar. Kapatıcı ile yaz güneşinde belirgin hale gelen cilt lekelerini gizleyebilir ve cildinizi aydınlantabilirsiniz. İndirimli fiyatı sayesinde kolayca satın alabileceğiniz kapatıcıya buradan ulaşabilirsiniz.

2- Gözlerin güzelliğini ortaya çıksın

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L'Oréal Paris Unlimited Siyah Maskara en kısa kirpikleri bile hacimlendirir. Sıcak yaz aylarında nemden etkilenmeyen kaliteli yapısı sayesinde 24 saat boyunca uzun ve dolgun kirpiklere ulaşın. L'Oréal Paris Unlimited Siyah Maskara ile gün boyu göz alıcı bir deneyim yaşayın.

3- Yüzünüze renk katın

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Show By Pastel Show Your Joy Liquid Blush ile yanaklarınızı renklendirerek güneşte parıldayın. 24 saat nem verme özelliği ile yaz aylarında cildin sağlığını koruyan allık ile hem güzel hem de sağlıklı görünebilirsiniz. Güzelliğinize güzellik katan Show By Pastel Show Your Joy Liquid Blush’u hemen inceleyin.

4- Dikkat çeken bakışlar için

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Maybelline New York Tattoo Liner Jel Göz Kalemi, gözlere dövme etkisi kazandırır. Jel yapısı sayesinde 36 saate kadar kalıcı olan göz kalemi ter ve suya dayanıklı olmasıyla tam anlamıyla yaz ayları için yaratılmış. Maybelline New York Tattoo Liner Jel Göz Kalemi’ni çantanızda her yere götürmek isteyeceksiniz.

5- Yaz sıcağında ter kokmaya son

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Rexona Stay Fresh Aloe Vera ve Bambu Özlü Sprey Deodorant, yaz aylarında ter kokma endişesine son verir. Sarı leke karşıtı içeriği sayesinde terlediğiniz her an güvenle kullanabilirsiniz. Cilt dostu ve sıcak havaların en büyük kurtarıcısı olan ürünü incelemeden geçmeyin.

6- Cilt parlaklığı kontrol altında

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Maybelline New York Fit Me Matte+Poreless Fondöten cildiniz terlediğinde parlamasını engeller. Malt bir cilde sahip olmak isteyenlerin seveceği bu ürün, her cilde uygun farklı renk tonlarına sahip. İndirimli Maybelline New York Fit Me Matte+Poreless Fondöten seçenekleri ile kusursuz görünüm elde edebilirsiniz.

7- Doğal ve trend renk tonları gözlerinizde

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Maybelline New York Lemonade Craze Far Paleti, yazın en trend renklerini tek bir palette beğeninize sunuyor. Gün boyu kalıcılık sağlayan bu ürün sayesinde çantanızda 12 farklı doğal renk tonunu taşıyabilirsiniz. İndirimli fiyatı ile cebinizi yormadan çok sayıda renk seçeneğini tek bir far paletinde toplayan ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

8- Dolgun ve çekici dudaklar için L'Oréal

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L'Oréal Paris Color Riche Matte Addiction Ruj mat renkleri tercih eden kadınlar için 23 farklı renk seçeneği ile karşınıza çıkar. Bulaşmayan yapısı sayesinde sıcak günlerde indirimli L'Oréal Paris Color Riche Matte Addiction Ruj seçenekleri ile günlerde dudaklarınızda kalıcı dolgunluk yaratın.

9- Sıcak havalarda ferah ve aydınlık bir cilt hayal değil

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Note Bb Cream 01 nemden yorulan cildi ferahlatarak doğal bir parlaklık kazandırır. Göz çevresini kapatarak yaz aylarının dinamik ruhuna uyum sağlar. Her çantada bulunması gereken indirimli ürüne göz atmalısınız.

10- Güneşli havalar ile uyumlu parlak tırnaklar

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Golden Rose Extreme Gel Shine Nail pastel ve canlı renk tonları ile yaz trendlerine uyum sağlar. Tatilde bikini renginize uydurabileceğiniz çok sayıda seçeneğe sahip uygun fiyatlı Golden Rose Extreme Gel Shine Nail’i çantanıza atıp dilediğiniz yerde sürebilirsiniz.

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