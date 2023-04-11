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Yıllardır tıraş olmayan kadın insanların göğüs kıllarına inanmadığını açıkladı! Videosuna acımasız yorumlar yapıldı

11.04.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların vücudu üzerine dayatılan güzellik baskıları birçok kişinin psikolojik problemler yaşamasına ve öz güvensiz olmasına neden olabiliyor. Özellikle sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler kısa süre içerisinde çığ gibi büyüyor. Vücudunda çıkan kılları paylaşan Esie, göğüslerindeki kılları tıraş etmediği için eleştirildi.

Yıllardır tıraş olmayan kadın insanların göğüs kıllarına inanmadığını açıkladı! Videosuna acımasız yorumlar yapıldı

Kadınlarda istenmeyen tüylerin artmasına neden olan birçok etken bulunuyor. Hirsutizm, polikistik over sendromu gibi hastalıklar ergenlikten itibaren sakal, göğüs kılı gibi kılları çıkartabiliyor. TikTok kullanıcısı Esie, 11 yaşından beri kıllı bir vücuda sahip olduğunu belirterek geçmişte bu tüylerden kurtulmak için sürekli tıraş olduğunu söylüyor. Ama ne kadar tıraş olursa olsun vücudundaki tüylerden kurtulamayan Esie, 2019 yılında tıraş bıçaklarından vazgeçtiğini paylaşıyor.

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Genç kadın o zamandan beri doğal vücut kıllarını benimseyerek kendini toplum içinde de göstermeye başladığını söylüyor.

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Vücudundaki tüyleri almadan daha özgür hissettiğini paylaşan Esie, sosyal medyadan gelen kaba yorumları ve soruları açıkladı. Birçok kişinin vücudunun kokup kokmadığını merak ettiğini söyleyen Esie, vücut kıllarının kokmadığını söyledi.

VÜCUDUN KOKMASINA NEDEN OLAN BAKTERİLERDİR

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Bununla birlikte, her zamankinden daha özgür hissetmesine rağmen, cesur hareket, özellikle bir şeyi, yani kokuyu merak ediyor gibi görünen insanlardan çok fazla olumsuz ilgi gördü. Sosyal medyadaki eleştirilere yanıt veren Esie, ''Her gün duş almak iyidir. Vücudun kokmasını sağlayan bakterilerdir. Bu kıllarla ilgili değildir." dedi.

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Esie, harekete katılmak ve doğal benliklerini kucaklamak isteyenler için soğuk kış aylarının başlamak için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi. Bunun nedeni, "tamamen örtülü" olmanız ve sonunda vücudunuzdaki vücut kıllarınızla ne kadar rahat olduğunuzu görme şansına sahip olmanızdır.

SOSYAL MEDYA İKİYE AYRILDI

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Esie'nin videoları binlerce kez izlendi. Gelen yorumlar ikiye ayrıldı. Bazıları genç kadını jiletleri bir kenara attığı için övürken, çoğu ağır eleştirilerde bulundu. Videoyu izleyen erkek kullanıcılardan bazıları ''Benden daha fazla kıla sahip.'', ''Bu iğrenç.'' yorumlarını yaptılar.

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Tüm nefretin arasında Esie'ye bu kadar açık olduğu için teşekkür eden sosyal medya kullanıcıları da vardı. Biri ''Bu senin hayatın ve kimseye zarar vermiyorsun'' diyerek kötü yorumları anlamsız bulduğunu paylaştı.


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