Yıllardır tıraş olmayan kadın insanların göğüs kıllarına inanmadığını açıkladı! Videosuna acımasız yorumlar yapıldı

Kadınlarda istenmeyen tüylerin artmasına neden olan birçok etken bulunuyor. Hirsutizm, polikistik over sendromu gibi hastalıklar ergenlikten itibaren sakal, göğüs kılı gibi kılları çıkartabiliyor. TikTok kullanıcısı Esie, 11 yaşından beri kıllı bir vücuda sahip olduğunu belirterek geçmişte bu tüylerden kurtulmak için sürekli tıraş olduğunu söylüyor. Ama ne kadar tıraş olursa olsun vücudundaki tüylerden kurtulamayan Esie, 2019 yılında tıraş bıçaklarından vazgeçtiğini paylaşıyor.

Genç kadın o zamandan beri doğal vücut kıllarını benimseyerek kendini toplum içinde de göstermeye başladığını söylüyor.

Vücudundaki tüyleri almadan daha özgür hissettiğini paylaşan Esie, sosyal medyadan gelen kaba yorumları ve soruları açıkladı. Birçok kişinin vücudunun kokup kokmadığını merak ettiğini söyleyen Esie, vücut kıllarının kokmadığını söyledi.

VÜCUDUN KOKMASINA NEDEN OLAN BAKTERİLERDİR

Bununla birlikte, her zamankinden daha özgür hissetmesine rağmen, cesur hareket, özellikle bir şeyi, yani kokuyu merak ediyor gibi görünen insanlardan çok fazla olumsuz ilgi gördü. Sosyal medyadaki eleştirilere yanıt veren Esie, ''Her gün duş almak iyidir. Vücudun kokmasını sağlayan bakterilerdir. Bu kıllarla ilgili değildir." dedi.

Esie, harekete katılmak ve doğal benliklerini kucaklamak isteyenler için soğuk kış aylarının başlamak için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi. Bunun nedeni, "tamamen örtülü" olmanız ve sonunda vücudunuzdaki vücut kıllarınızla ne kadar rahat olduğunuzu görme şansına sahip olmanızdır.

SOSYAL MEDYA İKİYE AYRILDI

Esie'nin videoları binlerce kez izlendi. Gelen yorumlar ikiye ayrıldı. Bazıları genç kadını jiletleri bir kenara attığı için övürken, çoğu ağır eleştirilerde bulundu. Videoyu izleyen erkek kullanıcılardan bazıları ''Benden daha fazla kıla sahip.'', ''Bu iğrenç.'' yorumlarını yaptılar.

Tüm nefretin arasında Esie'ye bu kadar açık olduğu için teşekkür eden sosyal medya kullanıcıları da vardı. Biri ''Bu senin hayatın ve kimseye zarar vermiyorsun'' diyerek kötü yorumları anlamsız bulduğunu paylaştı.



