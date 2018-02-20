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Anadolu Ajansı: ‘Afrin’e giren rejim yanlısı güçler TSK’nın ateşi üzerine geri çekildi’

20.02.2018 18:47 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı: ‘Afrin’e giren rejim yanlısı güçler TSK’nın ateşi üzerine geri çekildi’

Anadolu Ajansı: ‘Afrin’e giren rejim yanlısı güçler TSK’nın ateşi üzerine geri çekildi’

Anadolu Ajansı: ‘Afrin’e giren rejim yanlısı güçler TSK’nın ateşi üzerine geri çekildi’

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir kere bismillah dendiyse sonunda mutlaka elhamdülillah diyen bir ülkeyiz, geçmişte bir fotel,e 9 takım adalarını veren, kendi menfaatlerini ülkenin çıkarının üstünde tutan bir lider yok, en sonunda bismişah Allah allah allah deyip 7 düvene düğme iliklettirecek bir ülkeyiz, ecnebi uşaklığı yapıp eleştiri, ve yorum yapacak beynelmiller, beğenmiyorsanız bu ülkeyi ve gidişatını uşağı oldugunuz ülkelere hiç tereddüt etmeden gidebilirsiniz.
Yalan dolan haber milletin gazını almak için propaganda yapıyor. Tsk ilk günki gibi 72 uçağı kaldırıp afrin’i dümdüz etsin. Ne ypg ne suriye ordusu bir kişi bile kalmasın
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