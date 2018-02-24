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BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de 30 günlük ateşkes kararı kabul edildi

24.02.2018 22:29 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de 30 günlük ateşkes kararı kabul edildi

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de 30 günlük ateşkes kararı kabul edildi

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de 30 günlük ateşkes kararı kabul edildi

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