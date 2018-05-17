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İngiltere'den ABD'yi şoke edecek 'İran' kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı May’in sözcüsü, ABD’nin çekildiği İran nükleer anlaşmasını, Fransa ve Almanya’yla birlikte sürdürmeye karar verdiklerini duyurdu.

İngiltere'den ABD'yi şoke edecek 'İran' kararı

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere İRAN ABD Fransa Almanya nükleer anlaşması

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ABD kimdir ve kime hizmet etmektedir. Bu 20 yıllık bahçeli bir de erdoğan var ey amerika sen kimsin yea.
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