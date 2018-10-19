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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 22:55 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde suçlu olması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde suçlu olması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mike Pompeo Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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