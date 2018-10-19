ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde suçlu olması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.
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