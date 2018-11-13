ABD Dışişleri Sözcüsü: ABD Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendi verilerini topluyor. Pek çok kaynaktan bilgileri değerlendiriyor

ABD D\u0131\u015fi\u015fleri S\u00f6zc\u00fcs\u00fc: ABD Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 cinayetiyle ilgili kendi verilerini topluyor. Pek \u00e7ok kaynaktan bilgileri de\u011ferlendiriyorPARTNER\u00d6l\u00e7\u00fcs\u00fcn\u00fc ald\u0131k! \u00dcnl\u00fclerin boylar\u0131na inanamayacaks\u0131n\u0131zABD D\u0131\u015fi\u015fleri S\u00f6zc\u00fcs\u00fc: Bakan Pompeo, Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 cinayetine ili\u015fkin ses kayd\u0131 dinlemedi, kayd\u0131 dinlemesi uygun olmazd\u0131ABD D\u0131\u015fi\u015fleri S\u00f6zc\u00fcs\u00fc: Fransa eski bir m\u00fcttefikimiz, o a\u00e7\u0131dan de\u011fi\u015fen bir durum yok
Okuyucu Yorumları 0 yorum