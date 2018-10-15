HABER

Başkan Donald Trump kasırga sonrasındaki durumu incelemek üzere Florida’ya gidiyor

15.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump kasırga sonrasındaki durumu incelemek üzere Florida’ya gidiyor

Başkan Donald Trump kasırga sonrasındaki durumu incelemek üzere Florida’ya gidiyor

Başkan Donald Trump kasırga sonrasındaki durumu incelemek üzere Florida’ya gidiyor

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
Köln Ana Tren Garında rehine kriziKöln Ana Tren Garında rehine krizi
Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan YolcusuDışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan Yolcusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Kayıp gazetecinin nişanlısı aslında erkek mi?

Kayıp gazetecinin nişanlısı aslında erkek mi?

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.