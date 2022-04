Bu bahar sizi yüzüstü bırakmayacak ve güzelliğinize güzellik katacak ürün önerileri

Güneş kendini göstermeye başladı ve hava sıcaklıkları yükseliyor. Cilt, saç ve vücudunuzun yaz aylarında daha çekici görünmesi ve bakımı için gerekli olan pek çok ürün seçeneği ise keşfedilmeyi bekliyor. Eğer henüz bir ihtiyaç listesi yapmadıysanız bir an önce listenizi hazırlamaya başlamaya ne dersiniz? Birbirinden kaliteli bakım ürünlerini keşfetmek isterseniz yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Güneşin olumsuz etkilerine son: Bioderma Photoderm Yüksek Korumalı Güneş Kremi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Güneşin kendini göstermesiyle güneş kremi kullanmaya daha fazla özen gösterseniz iyi olur. Yapılan bilimsel araştırmalar, güneş kreminin yaşlanma etkilerini azalttığını ve cilt kalitesini arttırdığını söylüyor. Bioderma Photoderm Yüksek Korumalı Güneş Kremi sayesinde cildinizi güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden koruyabilirsiniz. Özellikle kızarmaya meyilli ciltler için özel hazırlanan formüle sahip güneş koruyucu, renkli olduğu için cildinizle bütünlük sağlayarak kızarıklıkları giderir ve eşit cilt tonu görünümü sağlar. Yüksek koruma sunan ürünü iyice çalkaladıktan sonra kullanıp gün içerisinde tazeleyerek ürünün etki süresini uzatabilirsiniz.

2. Bu sezonun olmazsa olmazı: Kiko Eyeliner

Bahar sezonunun gelmesiyle rengârenk ve canlı makyajlar da görünür olmaya başladı. Son zamanların en popüler makyaj akımlarından biri olan renkli eyeliner tasarımlarını Kiko Eyeliner ile gerçekleştirebilirsiniz. İncecik fırçasıyla kolay sürülen mavi renkli ürün, şişe formunda karşınıza çıkar. Bahar ve yaz makyajının vazgeçilmezi olacak eyeliner, tek sürüşte muhteşem örtücülük sağlayarak kusursuz bir göz makyajı elde etmenize olanak sunar. Su geçirmez yapısı sayesinde akma ve bulaşma yapmayan ürün, sıcak bahar ve yaz aylarının kurtarıcısı olacak gibi görünüyor. Denemeye ne dersiniz?

Amazon’da ‘Bahar Fırsatları’ başladı! Yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın!

3. Eğlenceli tırnak tasarımlarının vazgeçilmezi: Artikel Mermer Desenli Tırnak Dövmesi

Rengârenk tırnak tasarımlarını kim sevmez ki? Eğer siz de sıradan ojelerin yarattığı klasik etkiden sıkıldıysanız bu ürün tam size göre! Artikel Mermer Desenli Tırnak Dövmesi, havalı tasarımıyla stilinize canlılık katacak. Temiz ve kuru tırnak yüzeyine dilediğiniz stilde yerleştirerek kullanabilir, isterseniz farklı renkleri bir arada kullanarak yenilikçi bir stil yaratabilirsiniz. Toksik maddeler içermeyen ve kolay uygulanan tırnak dövmesi, kendinden yapışkanlı formuyla tırnağınıza mükemmel bir şekilde oturur ve kabarma yapmaz. İstediğiniz zaman kolayca çıkarabilir veya değiştirebilirsiniz. Çok eğlenceli, değil mi?

4. Bikini vücuduna hazırlık: Mar'le Doğal At Kılı Fırçası

Yazın habercisi bahar aylarının gelmesiyle deniz tatili hazırlıklarına başlamış olabilirsiniz. Muhteşem görünen bir bikini vücuduna sahip olmak için Mar'le Doğal At Kılı Fırçası'ndan yardım almak isteyebilirsiniz. Kuru fırçalama tekniğinin olmazsa olmazı at kılı fırçası, %100 at kıllarından üretilir. Özellikle bacak ve karın bölgesinde yer alan selülit görünümünden kurtulmanızı sağlayacak fırçayla pürüzsüz bacaklara kavuşabilirsiniz. Kuruluk ve kıl dönmesi gibi sorunları da ortadan kaldıran kuru fırçalama tekniği sayesinde kısa sürede gözle görülür değişimler yaşayabilir, hayalini kurduğunuz bikini vücuduna kavuşabilirsiniz.

5. Hassas ciltlerin vazgeçilmezi: Benton Aloe Propolis Cilt Yatıştırıcı Jel

Özellikle mevsim geçişleri cildinizde farklı reaksiyonlara sebep olabilir. Benton Aloe Propolis Cilt Yatıştırıcı Jel, doğal ve zengin içerik listesiyle cildinizdeki alerjik reaksiyonları, tahrişi önleyerek tazelenmiş bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Düzenli kullanımda lekelerinizin azaldığını ve aydınlık bir cilt görünümüne kavuştuğunuzu deneyimleyebilirsiniz. İçerisinde yer alan propolis ve aloe vera ile tahrişi önler, cildinizin yatışmasına yardımcı olur. Ayrıca cildinizi besleyerek yeniler ve canlanmış bir cilt görünümü sunar. Temizlenmiş yüzünüze bir miktar uygulayabilir, düzenli kullanımda gözle görülür değişiklikleri fark edebilirsiniz.

6. Kusursuz bir cilt için ilk adım: Missha Nemlendirici ve Aydınlatıcı Krem

Baharın tüm canlılığını cildinizde yaşatacak ışıl ışıl bir makyaja ne dersiniz? Missha Nemlendirici ve Aydınlatıcı Krem, makyaj öncesinde uygulandığında muhteşem bir makyaj görünümü sunar. Cildinizde bebeksi bir aydınlık yaratan ve bu canlılığı uzun süre koruyan krem tahrişe neden olmaz ve cildinizle mükemmel bir uyum yakalar. Gözenek görünümünü azaltan, nemli bir bitiş vadeden krem, içerisinde yer alan pembe kalamin sayesinde tüm cildinizde kusursuz bir ton bütünlüğü oluşturur. Missha Nemlendirici ve Aydınlatıcı Krem sayesinde fondöten gibi ağırlık yapan ürünleri kullanmadan doğal güzelliğinizi koruyabilirsiniz.

7. Zararlı güneş ışınlarının saçınızdaki etkisini silin: L'oreal Paris Elseve Mor Şampuan

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Güneş ışınlarının saçta bıraktığı etkiyi bilmeyen yok. Özellikle yaz aylarında boyalı sarı saçlarda oluşan turunculaşma ve renk farklılıklarının önüne geçmek bir hayli zor olabiliyor. L'oreal Paris Elseve Mor Şampuan, boyalı ve kimyasal işlem görmüş saçlar için tasarlanmış özel formülüyle saçınızdaki turunculaşmayı yok eder. Daha parlak ve canlı bir tona kavuşmanızı sağlar. İçerisinde yer alan UV filtreleri ve turuncu tonu nötrleyen mor pigmentlerle saçınıza ihtiyacı olan bakımı yapar. Haftada 1 defa ıslak saçınıza uygulayabilir, bir süre bekledikten sonra durulayarak harika görünen saçlara kavuşabilirsiniz.

8. Daima bakımlı saçlar: Olaplex No 7 Bonding Oil

Bahar aylarını yeni saç stilinizle karşılamak isteyebilirsiniz. Kuaför salonlarında uygulanan bakımı evde devam ettirmek için Olaplex No 7 Bonding Oil'den yardım almaya ne dersiniz? 30 ml şişede sunulan, konsantre formülüyle uzun süre kullanabileceğiniz yağ, tek damlasıyla saçınızın ihtiyacı olan bakımı sağlar. Elektriklenme ve kabarmayı önler. Saçınıza kalıcı bir canlılık, parlaklık ve yumuşaklık veren ürün, patentli formülüyle eşsiz bir bakım vadeder. Ayrıca saçınızı şekillendirmeden önce uyguladığınızda saçınızın aldığı hasarı da en aza indirir. Böylece saçınızı güçlendirerek daha sağlıklı görünmesini sağlar.

9. Yumuşacık dudaklar: Golden Rose Miss Beauty Dudak Yağı

Bahar sezonunun popüler ürünlerinden biri de dudak yağları. Makyaj çantanızda olması gereken Golden Rose Miss Beauty Dudak Yağı, hafif formülüyle sağlıklı bir dudak görünümü yaratır. Küçük şişesiyle çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz ürün, içerisinde yer alan E vitamini, jojoba yağı ve kiraz yağı ile besleyici bir bakım sunar. Dudaklarınızı beslerken hafif bir renk de veren yağ, içeriğinin doğal olması sebebiyle gün boyu canlı ve yumuşacık bir dudak görünümü yaratır. Dilerseniz cilt bakım rutininizde dudak bakımınızı yapmak için ya da makyajınızı güzel bir parlaklıkla noktalamak için kullanabilirsiniz.

10. Canlı görünüm için kalıcı bir adım: Show Your Joy Likit Allık

Bu bahar sahip olmanız gereken bir diğer ürün ise likit allıklar. Show By Pastel Show Your Joy Likit Allık, eşsiz rengi ve uzun süre kalıcı formülü sayesinde makyaj çantanızın vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday! 24 saate kadar nemlendirme vadeden ürün, fırçası sayesinde kolay uygulanır. Kompakt boyutuyla çantada rahat taşınır. Islak ve doğal bitiş sağlayan allık, bebeksi bir pembelik yaratarak canlı ve sağlıklı makyaj görünümü oluşturur. Ürünü fırçasının yanı sıra dilerseniz sünger veya parmak uçlarınızla da rahatça dağıtabilir, makyajınızı tamamlayabilirsiniz.