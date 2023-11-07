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"Bunca zaman neden satın almamışım!" diyeceğiniz kullanıcı dostu pratik ürünler

07.11.2023 17:50 | Son Güncelleme:
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Kullanıcı dostu pratik ürünler, günlük yaşamda bize hem zaman kazandırır hem de yaşamımızı kolaylaştırır. Siz de ihtiyaçlarınıza uygun pratik ürünler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bir kez kullananın vazgeçemediği birbirinden işlevsel ürünü bir araya getirdik. İşte detaylar!

"Bunca zaman neden satın almamışım!" diyeceğiniz kullanıcı dostu pratik ürünler

Kullananların "Neden daha önce almamışım ki?" dediği, çok satanlar listelerinde başı çeken, pratik mi pratik ürünleri sizler için bir araya getirdik. Cosori airfryerdan Appler AirTag'e, Xiaomi TV Stick'ten La Roche Posay yüz temizleme jeline her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünlere gelin birlikte göz atalım.

1. Mutfağınızın yıldızı olacak: Cosori Sıcak Hava Fritözü Airfryer

Adsız tasarım - 2023-11-07T172328.087

Bir süre 'Aman ne saçma fırın da aynı işi yapıyor' dedikten sonra hızına ve çıtır çıtır sulu tavuk pişirmesine hayran kaldığınız ve arkadaşlarınıza hak verdiğiniz bir ürün bu, ya da olacak... Er ya da geç, ne kadar dirensek de o Airfryer o eve bir şekilde girecek. Bu aralar en çok tercih edilen modeli de bu. Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonu da var. Kapasitesi 5.5 litre. Benzer özellikteki diğer markalara karşı uygun fiyatı ile tercih edilen bir model.

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2. Çok satanlarda zirvede: La Roche-Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler İçin Yüz Temizleyici

Adsız tasarım - 2023-11-07T171952.586

Eğer yağlı ve akneye eğilimli bir cildiniz varsa yolunuz er ya da geç bu ürün ile kesişecek demektir. Zira kendisi en çok satılan yüz temizleyicisi şu anda. Tanıdıklarınızdan tarafınıza önerilme ihtimali çok yüksek, elbette hala almadıysanız. Bir şans vermeye ne dersiniz?

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3. Kullananların favorisi: Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası

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'Altı üstü bir saç fırçası, ne kadar iyi olabilir ki' diye düşündükten yaklaşık ne kadar sonra aldınız bu fırçayı? Yoksa hala almadınız mı? O zaman bence denemelisiniz, bu kadar insan yanılıyor olamaz çünkü. E daha ne bekliyorsunuz, haydi sepete!

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4. Eşyalarınız artık kaybolmayacak: Apple AirTag

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Kimisi değerli eşyalarına yerleştiriyor kimisi evcil hayvanının boyunluğuna yerleştiriyor kimisi bagajlarına... Her ihtiyaca uygun Apple Airtag ile değerli şeyleriniz artık kaybolmayacak. Öneri bizden, nasıl kullanacağınızsa size kalmış!

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5. Güçlü kaşlara sahip olun: Kaş Sabitleyici & Şekillendirici Wax

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Kaşlarınızı gün boyu hizaya getiren ünlü wax. O kadar çok marka var ki artık seçmek zor. Bu kaş waxı, içeriğindeki vitamin E, argan ve hint yağı ile nemlendirme etkisine sahiptir ve kaşları dökmez. Hatta vitamin E ile kıl köklerini güçlendirir.

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6. Akıllı televizyona kavuşmak isteyenler için: Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

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Eski televizyonunuzu çok ufak bir bütçe ayırarak akıllı bir televizyona dönüştürmek isteyenlerin tercihi Xiaomi Mi Stick. Birkaç yıldır en çok satılan elektronik ürünlerden biri bu. Kullananlar çok memnun, öve öve bitiremiyorlar. Yeni televizyon alıp bütçenizi sarsmak yerine bu TV Stick ile akıllı bir televizyona kavuşmak istemez misiniz?

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7. Işıl ışıl görünün: Nuxe Çok Amaçlı Işıltılı Kuru Yağ

Adsız tasarım - 2023-11-07T172139.078

Yüz, vücut ve saç için kullanıma uygun olan Nuxe kuru yağ, cildinizi ışıl ışıl yapmanın yanı sıra vücudunuzu ve saçlarınızı besler, onarır ve güzelleştirir. Şimdiye kadar influence olmamak için kendinizi zor tuttunuz belki de... Ama deneyince de vazgeçemeyeceksiniz göreceksiniz.

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8. Kuaföre gitmeye son: Babyliss Hava Üflemeli Saç Şekillendirici

Adsız tasarım - 2023-11-07T173230.091

Bir saç şekillendiriciden ne bekliyorsanız çok daha fazlası Babyliss Hava Üflemeli Saç Şekillendirici'de. İki farklı hız ve sıcaklık ayarı var, soğuk hava üfleme fonksiyonuna sahip ve bu da dalgalarınızın kalıcılığını arttırıyor. İyonik özelliği sayesinde de elektriklenmeyi engelliyor. E daha ne olsun?

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9. Cildinizi besler: Sinoz Besleyici, Arındırıcı ve Nemlendirici Vücut Peelingi

Adsız tasarım - 2023-11-07T173057.093

Bu vücut peelingi ne kadar övülse az, indirime girdiği anda üçer beşer alınması gereken bir ürün. Cildi kirden arındırır, yoğun nem desteği sağlar, çilek bacak görünümünü yok eder. Verdiği his ise paha biçilemez. Hele o kokusu... Banyo yapmalara doyamayacaksınız...

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10. Saçlarınız harika görünsün: Hair Wax Stick - Saç Sabitleyici Wax

Adsız tasarım - 2023-11-07T172834.171

Her yerde övgüyle bahsedilen o waxı mı arıyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Saçınızı topladıktan sonra kusursuz görüntü için ihtiyacınız olan wax bu. Saçınıza sürün, topuz fırçası ile tarayın ve hazırsınız. Başka hiç bir şey yapmanıza gerek yok, sadece saçlarınızın havalı görünümünün tadını çıkarın!

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Kaynak: Onedio

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