Büyük göğüslerini ortaya çıkaran elbisesi yüzünden saygısızlıkla suçlandı! "Sütyen takmayı sevmiyorum"

Florida'da yaşayan sosyal medya fenomeni Hazel Heart, kadınlara dayatılan sütyen baskısına karşı çıkarak sütyen kullanmadığını belirtti. Instagram hesabında dekolteli yazlık elbisesinin içerisine sütyen giymediğini gösteren Hazel, birçok tepkiyle karşılaştı.

Doğal büyük göğüslerine sütyen takmadığı için saygısızlıkla suçlandığını belirten Hazel, takipçileri tarafından destek mesajları aldı.

Sosyal medya kullanıcıları genç kadının sütyensizlik kararına destek verdiklerini belirterek istediği gibi giyinmesi gerektiğini söylediler.

Takipçileri, "Hayır, yapmamalısın, onları serbest bırak", "Sütyen giymek zorunda değilsin! Harika görünüyorsun." yorumlarını yaptılar.

SÜTYEN GİYMEKTENSE ÖLMEYİ TERCİH EDİYOR

Genç kadın, büyük göğüslü bir kadının sütyen giyip giymeme konusunda karar verme hakkı konusunda çok tutkulu olduğunu ve sütyen giymektense ölmeyi tercih edeceğini söyledi.



