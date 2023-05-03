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Büyük göğüslerini ortaya çıkaran elbisesi yüzünden saygısızlıkla suçlandı! "Sütyen takmayı sevmiyorum"

03.05.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sütyen takmaya karşı çıkan kadınlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla aldıkları kötü yorumları anlatıyorlar. Sosyal medya modeli Hazel Heart, büyük göğüslerine sütyen takmayı reddettiği için saygısızlıkla suçlandığını açıkladı. Hazel, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda dekolteli elbisesiyle sütyene karşı çıktı.

Büyük göğüslerini ortaya çıkaran elbisesi yüzünden saygısızlıkla suçlandı! "Sütyen takmayı sevmiyorum"

Florida'da yaşayan sosyal medya fenomeni Hazel Heart, kadınlara dayatılan sütyen baskısına karşı çıkarak sütyen kullanmadığını belirtti. Instagram hesabında dekolteli yazlık elbisesinin içerisine sütyen giymediğini gösteren Hazel, birçok tepkiyle karşılaştı.

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Doğal büyük göğüslerine sütyen takmadığı için saygısızlıkla suçlandığını belirten Hazel, takipçileri tarafından destek mesajları aldı.

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Sosyal medya kullanıcıları genç kadının sütyensizlik kararına destek verdiklerini belirterek istediği gibi giyinmesi gerektiğini söylediler.

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Takipçileri, "Hayır, yapmamalısın, onları serbest bırak", "Sütyen giymek zorunda değilsin! Harika görünüyorsun." yorumlarını yaptılar.

SÜTYEN GİYMEKTENSE ÖLMEYİ TERCİH EDİYOR

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Genç kadın, büyük göğüslü bir kadının sütyen giyip giymeme konusunda karar verme hakkı konusunda çok tutkulu olduğunu ve sütyen giymektense ölmeyi tercih edeceğini söyledi.


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