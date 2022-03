Cildinizi ipeksi bir görünüme kavuşturacak Bepanthol cilt bakım kremi kullananlar ve yorumları

Zamanla dış etkilere karşı savunmasız hâle gelen cilt bariyeri zayıflayarak kırışır ve parlaklığını kaybeder ancak cildiniz ne kadar nemli olursa yaşlılık belirtilerine o kadar direnç gösterir. Bepanthol Cilt Bakım Kremi ise nemlendirme etkisinin yanında onarıcı ve yenileyici özellikleriyle de oldukça popüler. Bepanthol Bakım Kremi kullananların yorumlarını, ürünün faydalarını ve özelliklerini derledik. İşte, detaylar!

Bepanthol Cilt Bakım Kremi

Bepanthol Cilt Bakım Kremi'nin özellikleri

Özellikle soğuk ve rüzgârlı havalarda cildiniz daha fazla kurur. Nemini kaybeden ciltte pul pul dökülme, çatlama ve kanamalar meydana gelebilir. Bepanthol Cilt Bakım Kremi, olumsuz şartlardan etkilenen cildinize kaybettiği nemi geri kazandırır. Aynı zamanda cildinizi besler ve onarır. Var olan cilt kusurlarının görünümünü azaltırken tekrar oluşmalarının önüne geçer. Rüzgâr, soğuk hava ve güneş ışığı gibi etkenler sonucu cildinizin daha çok kurumasını engeller. İlk kullanımda bile gözle görülür farkı hissedebilir, çok daha aydınlık bir cilde kavuşabilirsiniz. Bepanthol Cilt Bakım Kremi kullanımı ise oldukça kolay. Elinize az bir miktar alarak dairesel hareketlerle yüzünüze veya kuruyan bölgelere uygulayabilirsiniz. Gün içinde iki ya da üç kez kullanabilirsiniz. Krem; özel olarak üretilen su bazlı yapısıyla ciltte yağlı bir his bırakmaz, hızlıca emilir. Yağsız formülü sayesinde kremi makyaj bazı olarak kullanabilir ve güneş kreminin altına uygulayabilirsiniz. Bepanthol Bakım Kremi paraben, parfüm ve renklendirici içermez.

Bepanthol Cilt Bakım Kremi'nin Faydaları

Bepanthol Bakım Kremi; cildinize gereken nem desteğini sağlar, cildinizi onarır ve besler. Kızarma, tahriş, pul pul dökülme ve çatlama durumlarında etkisini çok hızlı bir şekilde gösterir. Her cilt tipine uygun olan içeriğiyle ihtiyaç duyduğunuzda gün içinde birkaç kez kullanabilirsiniz. Kremi sürdüğününüz andan itibaren cildinizdeki pürüzsüzlüğü ve yumuşaklığı hissedebilirsiniz. Yoğun nem veren içeriğinin yanı sıra cilt bariyerini güçlendirici yapısıyla cildin kaybettiği elastikiyetini geri kazanmasına yardımcı olur. Su bazlı içeriğiyle sivilce oluşumunu engeller, var olan izlerin azalmasını sağlar. Düzenli kullanımda daha aydınlık ve ferah bir cilt vadeder. Cilt dostu formülüyle gözenekleri tıkamayan ürünün içeriğinde bulunan provitamin B5, cilt üzerindeki kusurları gidererek nemin cildinize tutunmasına olanak tanır. İçeriğindeki dekspantenol maddesinin onarıcı etkisi sayesinde ise ürünü emziren anneler göğüs ucu çatlakları için, sivilceye meyilli ciltler yeni izlerin oluşumunu engellemek için ve güneş yanığı olan kişiler daha ferah bir his için tercih edebilir. Yanık tedavisinde, hücrelerin daha çabuk toparlanması ve kendini yenilemesi için kullanılabilir. Bepanthol Cilt Bakım Kremi'ni yalnızca el ve yüz bölgesindeki çatlaklar için değil; ayaklar, dirsekler ve kurumuş çatlak görüntüsünden muzdarip olduğunuz her bölge için güvenle tercih edebilirsiniz. Bebeklerde görülen pişik ve kızarıklık durumlarında da ürünü güvenle kullanabilirsiniz. Bepanthol Cilt Bakım Kremi'ni duştan sonra kullanırsanız gözenekler sıcak suyun etkisiyle açılacağı için etkisini daha fazla görebilirsiniz.

Bepanthol Cilt Bakım Kremi'ni kullananların yorumları

Bepanthol Cilt Bakım Kremi yorumları değerlendirildiğinde olumlu sonuçların bir hayli fazla olduğu görülüyor. Ürünü satın almak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında gelen "Bepanthol Krem yağlı ciltler için uygun mu?" sorusuna diğer kullanıcıların yorumları adeta cevap veriyor. Yağlı cilde sahip olan kullanıcıların çoğu, kremin ciltlerini yatıştırdığını ve tenlerinde çok ferah bir his bıraktığını söylüyor. Bazı kullanıcılar; kremi gece uyguladıklarında çok daha yumuşak ve pürüzsüz bir ciltle uyandıklarını, üstelik sabah herhangi bir yağlanma hissetmediklerini belirtiyor. Düzenli kullanımda sivilce izlerinin ve yenilerinin oluşmasının azaldığını söyleyen kullanıcı sayısı da epey fazla. Bepanthol Cilt Bakım Kremi'ni bebeklerde kullanmak için edinen birçok kişi, pişik ve tahriş izlerinin azaldığından ve bebeklerinin daha rahat bir uyku çektiğinden bahsediyor. Bepanthol kuru ciltler için yüz kremi kullananların sayısı ise çoğunlukta. Bazı kullanıcılar kremin yeterli nem vermediğinden ve etkisini yeterince hissedemediklerinden bahsediyor. Yine de yorumlar genel olarak değerlendirildiğinde ürünü çantasından eksik etmeyi düşünmeyen ve tekrar satın alacağını söyleyen kişi sayısı oldukça fazla.

Bepanthol Cilt Bakım Kremi'ne benzer ürünler

1. Biodermine Çay Ağacı Özlü Cilt Bakım Kremi

Biodermine Çay Ağacı Özlü Cilt Bakım Kremi, temiz içeriği ve zengin formülü sayesinde cildinize derinlemesine bakım yapar, uzun süre nemlendirir. Yoğun nem verici özelliğinin yanı sıra cilt lekelerini ve kusurlarını en aza indirir. Yeni lekelerin oluşmasını engeller. Düzenli kullanımda daha aydınlık bir görünüm vadeden bakım kremini, gece ve sabah olmak üzere günde iki defa kullanabilirsiniz. Dairesel hareketlerle yüzünüze yedirip masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

2. L'Oréal Paris 3 Etkili Ferahlık Günlük Bakım Kremi

L'Oréal Paris 3 Etkili Ferahlık Günlük Bakım Kremi, normal ve karma ciltlerin kullanımı için uygun. 30 yaş ve üzeri kişiler için özel olarak geliştirilen formülü ile daha aydınlık bir görünüm vadeder. Cildi sıkılaştırır, düzenli kullanımda siyah nokta ve lekelerin oluşumunu engeller. Cildi nemlendirirken aynı zamanda koruma sağlayarak soğuk, rüzgâr ve güneş ışığından etkilenmesini en aza indirir. Cilde doğal esnekliğini geri kazandırır ve kırışıklık karşıtı bakım yapar.

3. Dermouthome Nemlendirici ve Besleyici Cilt Bakım Kremi SPF 30

Dermouthome Nemlendirici ve Besleyici Cilt Bakım Kremi, teni nemlendirir ve cildin daha canlı görünmesini sağlar. Güneşin zararlı ışınlara karşı yüksek koruma faktörüyle formüle edilen içeriği, yeni lekelerin oluşmasını engeller ve eskilerinin etkisini azaltır. İçerdiği değerli yağlarla ciltte kollajen oluşumunu destekler. Anti-aging etkisiyle kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Ürünü temiz cildinize gün içinde birkaç kez uygulayabilir ve daha aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz.

4. W-lab Madeleb Krem

Madeleb Cilt Bakım Kremi; içerdiği doğal bitkiler ve değerli yağlar ile cildinizi onarır, besler ve bakım yapar. Cildinizin uzun süre nemli kalmasını sağlar. Cilt bariyerini güçlendirir, yeni kırışıklıkların oluşumunu engeller. Hücre yenileyici özelliği ile sadece yüzünüzde değil; vücudunuzun herhangi bir bölgesinde oluşan kuruluk, yanık ve çatlak görünümünü azaltır. Sedef hastalığı nedeniyle oluşan izlerin azalmasına yardımcı olur. Düzenli kullanımda yeni akne oluşumunu engeller.

5. La Roche Possay Effaclar Duo (+) Bakım Kremi

La Roche Posay Effaclar Duo (+) Bakım Kremi, cildi nemlendirirken yenilenmesine ve daha canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Uygulandığı ilk andan itibaren etkisini gösteren krem, çok daha pürüzsüz ve yumuşak bir cilt vadeder. Zengin formülü sayesinde siyah nokta ve sivilcelerin oluşmasını engeller. Cilt tonunu eşitler, leke oluşumunu en aza indirir. Hassas ciltlerin kullanımı için de uygun olan bakım kremini günde birkaç kez dairesel hareketlerle cildinize uygulayabilirsiniz.

6. Fit & Alive Cellicaderm Bakım Kremi

Fit & Alive Cellicaderm Bakım Kremi, hücre yenileyici özelliğiyle oldukça popüler. İçerdiği centella asetika bitkisi özü ile cilt bariyerini güçlendirir. Cildin eski parlaklığını geri kazanmasını sağlar. Ciltteki güneş lekelerinin azalmasına yardımcı olurken yeni lekelerin oluşumunu engeller. Cildi yatıştırır ve arındırır. Hücre yenileyici özelliği ile cildin daha parlak ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.