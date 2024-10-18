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Dayanıklı, hafif, geniş! Puma spor çantasında kaçırılmayacak fırsat
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Dayanıklı, hafif, geniş! Puma spor çantasında kaçırılmayacak fırsat

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
17.10.2024 10:30
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Sporcuların ve aktif yaşam tarzını benimseyenlerin vazgeçilmezi olan spor çantaları, Puma Challenger Duffel Bag M ile yeni bir boyut kazanıyor. Geniş iç hacmi ve pratik özellikleriyle antrenmanlardan seyahatlere kadar birçok alanda size eşlik edecek çanta, hem dayanıklı yapısı hem de geniş iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstelik, şu anda 710 TL'ye varan indirimle çok daha uygun fiyatlı! Bu fırsatı kaçırmayın!

Yoğun spor aktivitelerinizde veya seyahatlerinizde tüm eşyalarınızı rahatça taşıyabileceğiniz bir çanta mı arıyorsunuz? Spor çantaları, antrenman kıyafetlerinizden spor salonuna kadar ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda taşımanız için ideal çözümler. Puma Challenger Duffel Bag M spor çantası ise dayanıklı yapısı, geniş iç hacmi ve şık tasarımıyla spor çantaları arasında dikkat çeken bir seçenek. Şu an 710 TL indirimle sunulan çantanın tüm özelliklerini öğrenmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

Puma Unisex Yetişkin Challenger Duffel Bag M Spor Çantası

Puma Unisex Yetişkin Challenger Duffel Bag M Spor Çantası

Puma Unisex Yetişkin Challenger Duffel Bag M Spor Çantası, işlevselliği ve çevre dostu yapısıyla dikkat çeken bir spor çantası. En az %20 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen çanta, Puma’nın sürdürülebilirliğe olan katkısını yansıtıyor. 58 litre hacmi ile geniş bir depolama alanına sahip olan çanta, iki yönlü fermuarlı ana bölmesi ve yanlarda bir ayakkabı bölmesi ile oldukça kullanışlı. Destekli taşıma kulpları ve ayarlanabilir omuz askısı sayesinde taşımada ekstra konfor sunuyor. Sporda, seyahatte veya günlük kullanımda her an yanınızda taşıyabileceğiniz PUMA spor çantası, pratikliği ve stil sahibi tasarımıyla ihtiyacınız olan her şeye ulaşmanızı kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tek kişilik gayet yeterli alan sunuyor. İster spor, ister seyahat için kullanılır. Ayakkabı gözü çok hoşuma gitti."

  • "Hızlı teslimat. Gayet güzel, tam bir fiyat-performans ürünü."
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Bu içerik 18 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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