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Dekolteli elbisesiyle frikik vermemek için öyle bir şey kullandı ki... Göğüslerine sürdüğü ürünle görenleri şaşırttı

03.05.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dekolteli kıyafetlerle hareket ederken frikik verilmesi zor anlara sebep olabiliyor. Kadınlar dekolteli kıyafetleri sütyensiz giyerken frikik vermemek için yapışkanlı göğüs ucu kapatıcı ped gibi çözümler başvuruyor. TikTok'ta bir kadın dekolteli kıyafetlerini rahatça giyebilmek için göğüslerine uyguladığı yöntemi paylaştı.

Dekolteli elbisesiyle frikik vermemek için öyle bir şey kullandı ki... Göğüslerine sürdüğü ürünle görenleri şaşırttı

Kathryn Mueller, kendi sosyal medya hesaplarında moda ve yaşam üzerine önerilerde bulunuyor. Kathryn, paylaştığı bir videoda dekolteli kıyafetini sütyensiz bir şekilde giyerken rahatça hareket edebilmek için bulduğu yöntemi gösterdi. Kathryn, elbiseleri ve diğer giysileri güvende tutmak ve frikik vermemek için bulduğu yöntemle birçok kişiyi şaşırttı.

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Kathryn, bulduğu yöntemle göğüslerinin hiç hareket etmediğini paylaşarak yapışan sütyenleri kullanmak istemeyenlere alternatif çözümünü açıkladı.

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Kathryn, dans dünyasında vücut yapıştırıcısıyla karşılaştığını ve kostümlerinden dışarı kaymadığından emin olmak için vücut yapıştırıcısı kullandığını açıkladı. "Ben de büyürken kendimi dans kostümlerine yapıştırmak için bunu kullanırdım."

30 SANİYE BEKLEYİN

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Kathryn şöyle dedi: "Yapıştırıcıyı cildine sürüyorsun ve elbisesini kapatıyorsun ve yapıştırıcı sayesinde elbisen üzerine yapışıyor." Vücut yapıştırıcısını uyguladıktan sonra Kathryn kameraya geri döndü ve giysiyi yaklaşık 30 saniye boyunca yapıştırıcı sürülen bölgede tutmanız gerektiğini söyledi.

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Elbiseyi tutmayı bitirdikten sonra izleyicilere elbisesinin artık hareket etmeyeceğini gösterdi. "Görüyor musun, şimdi elbiseye yapıştırılmış." dedi. Kısa bir süre sonra Kathryn, elbisesinin sağlam kaldığını kanıtlamak için etkinliğine katıldıktan birkaç saat sonra izleyicilere elbisesini gösterdi. "Olaydan sonra hala yapışık durumdayız ve gardırop arızası yok" dedi.

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Kathryn, vücut yapıştırıcısının hemen soyulduğunu ve suyla çok kolay bir şekilde yıkandığını doğruladı. Kathryn'in videosu binlerce kişi tarafından görüntülendi. Kadınlar bu tüyodan etkilendiklerini ve denemek istediklerini paylaştılar.

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