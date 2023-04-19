Dekolteli üstlerde göğüslerini kapatmanın tüyosunu açıkladı! Büyük göğüslü kadınlar için etkili çözüm

Dekolteli kıyafetlerden çıkan sütyen kötü görünümlere sebep olarak kıyafetlerin basitleşmesine yol açabiliyor. Kadınlar dekolteli kıyafetleri sütyensiz bir şekilde giyerken göğüslerini kapatmanın yolunu arıyor. Yapışkanlı sütyenler bu konuda etkili sonuçlar sağlasa da büyük göğüslü kadınların göğüslerini dikleştiremiyor. TikTok'ta sütyen tüyosunu paylaşan bir kadın "Burada göğüslerini gerçekten iyi bir şekilde kaldırabilecek, görünmeyen, yapışkan bir sütyen isteyen birçok kız gördüm." dedi.

YAPIŞKANLI SÜTYEN TÜYOSU



Genç kadın belirli kıyafetlerle kişisel olarak yapışkan sutyen kullandığını belirtti. Yapışkanlı sütyenlerin göğüsleri kaldırmasını sağlamak için bulduğu yöntemi açıkladı.

Sütyenin klips kısımlarını yukarı bakacak şekilde taktıktan sonra bir kısmına şeffaf askı geçirdi. Şeffaf askıyı boynunun arkasından geçirerek diğer klipse de taktı.

Ardından sütyenini düzelterek göğüslerine tam oturmasını ve dekoltesinden görünmemesini sağladı.

Bu tüyoyla büyük göğüslü kadınların da normal sütyen takmadan yapışkanlı sütyen kullanabileceğini paylaşan genç kadın oldukça övgü aldı.

