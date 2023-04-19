KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Dekolteli üstlerde göğüslerini kapatmanın tüyosunu açıkladı! Büyük göğüslü kadınlar için etkili çözüm

Dekolteli üstlerde göğüslerini kapatmanın tüyosunu açıkladı! Büyük göğüslü kadınlar için etkili çözüm

19.04.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sütyen giymek birçok kadın için işkence olarak görülüyor. Sütyene karşı çıkan kadınlar göğüslerini dik tutabilmek ve frikik vermeyi önlemek için çeşitli yöntemler arıyor. TikTok'ta dekolteli üstleri giyebilmek için etkili sütyen taktiğini paylaşan bir kadın göğüsleri dik göstermenin yolunu açıkladı.

Dekolteli üstlerde göğüslerini kapatmanın tüyosunu açıkladı! Büyük göğüslü kadınlar için etkili çözüm

Dekolteli kıyafetlerden çıkan sütyen kötü görünümlere sebep olarak kıyafetlerin basitleşmesine yol açabiliyor. Kadınlar dekolteli kıyafetleri sütyensiz bir şekilde giyerken göğüslerini kapatmanın yolunu arıyor. Yapışkanlı sütyenler bu konuda etkili sonuçlar sağlasa da büyük göğüslü kadınların göğüslerini dikleştiremiyor. TikTok'ta sütyen tüyosunu paylaşan bir kadın "Burada göğüslerini gerçekten iyi bir şekilde kaldırabilecek, görünmeyen, yapışkan bir sütyen isteyen birçok kız gördüm." dedi.

YAPIŞKANLI SÜTYEN TÜYOSU

Ekran görüntüsü 2023-04-19 111042
Genç kadın belirli kıyafetlerle kişisel olarak yapışkan sutyen kullandığını belirtti. Yapışkanlı sütyenlerin göğüsleri kaldırmasını sağlamak için bulduğu yöntemi açıkladı.

Ekran görüntüsü 2023-04-19 111107

Ekran görüntüsü 2023-04-19 111134

Sütyenin klips kısımlarını yukarı bakacak şekilde taktıktan sonra bir kısmına şeffaf askı geçirdi. Şeffaf askıyı boynunun arkasından geçirerek diğer klipse de taktı.

Ekran görüntüsü 2023-04-19 111220

Ardından sütyenini düzelterek göğüslerine tam oturmasını ve dekoltesinden görünmemesini sağladı.

Bu tüyoyla büyük göğüslü kadınların da normal sütyen takmadan yapışkanlı sütyen kullanabileceğini paylaşan genç kadın oldukça övgü aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hangi cilt tipi hangi güneş kremini kullanmalı? Hangi cilt tipi hangi güneş kremini kullanmalı?
Tüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal karışımTüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal karışım
Göğüslerini kapatamayan minik bikinisiyle vücudunu sergilediGöğüslerini kapatamayan minik bikinisiyle vücudunu sergiledi
Anahtar Kelimeler:
tiktok sütyen büyük göğüs dekolte göğüs göğüs dekolte kadın tüyo sütyensiz

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi

Konuşanlar'a damga vurdu! "Babam 30 bin TL vermedi böyle kaldım"

Konuşanlar'a damga vurdu! "Babam 30 bin TL vermedi böyle kaldım"

Bronzlaşmak için çırılçıplak soyundu! Her detayı gösterdi

Bronzlaşmak için çırılçıplak soyundu! Her detayı gösterdi

54 yaşında genç görünmesini sağlayan güzellik sırrını açıkladı

54 yaşında genç görünmesini sağlayan güzellik sırrını açıkladı

Dudak dolgusu yüzünden başına gelenler kabus yaşattı

Dudak dolgusu yüzünden başına gelenler kabus yaşattı

Sertleşmiş havluları pamuk gibi yumuşacık yapıyor

Sertleşmiş havluları pamuk gibi yumuşacık yapıyor

İlginizi Çekebilir

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.