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Filistin Devlet Başkanı: İsrail ile müzakereye hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 18:27 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail ile uluslararası ara bulucular yoluyla açık veya gizli müzakerelere hazırız" dedi.

Filistin Devlet Başkanı: İsrail ile müzakereye hazırız

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas israil

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Filistin dün olduğu gibi bugünde bizi satacak..
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