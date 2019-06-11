HABER

Günlük burç yorumları 11 Haziran Salı - Ay, Başak burcunda ilerliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 08:52 | Son Güncelleme

11 Haziran Salı için günlük burç yorumları ile Haziran ayı burç yorumları yayında. Boşluktaki Ay'ın Terazi burcuna giriş yaptığı bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 10 - 16 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 11 Haziran Salı - Ay, Başak burcunda ilerliyor!

11 Haziran Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Terazi burcuna giriş yaptığı bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10 - 16 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 Haziran

Koç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, saat 03:28’te Terazi burcuna geçiş yapıyor. İlişki ve evlilik hayatınızdaki konuların öne çıkacağı bir günde olabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız problemleri çözmek için tekrardan aynı konuları açmak fayda sağlamayacaktır. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa bugün yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, 03:28 itibariyle Terazi burcuna geçiyor. Bugün çalışma hayatınızdaki koşullara odaklanabilirsiniz. Daha özgür olmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Psikolojik olarak daha iyimser bakacağınız bir gün olsa da fiziksel sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, günün ilk saatlerinde 03:28’de Terazi burcuna giriş yapıyor. Sizler için duygusal hayatınız öne çıkabilir. Hoşlandığınız kişiyle daha da yakın olmak isteyebilirsiniz. Çocuğunuz da bugün sizden daha fazla ilgi bekliyor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başlangıcında 03:28’de Terazi burcuna giriş yapıyor. Bugün ailevi konularınızın öne çıkacağı bir günde olabilirsiniz. Ailenizdeki bazı kişilerin size engel olduğunu düşünebilirsiniz. Düne göre daha huzurlu bir günde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Günün başında Ay, saat 03:28’de Terazi burcuna geçiyor. Güzel haberler alabileceğiniz bir sabah sizleri bekliyor. Çalışma hayatınızda, eğitim yaşantınızda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Her sorunu sizin çözmenizi bekleyebilirler. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta hareket eden Ay, saat 03:28’de Terazi burcuna giriş yapıyor. Ekonomik koşullarınıza vakit ayıracağınız bir günde olabilirsiniz. Gelirinizin size yetmediğini düşünebilirsiniz. Yeni kaynaklar veya iş başvuruları araştırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcında boşlukta olan Ay, 03:28 itibariyle sizlerin burcuna giriş yapıyor. Enerjinizin arttığı bir güne uyanıyorsunuz. Günün başından sonuna kadar kendinizin ne istediğine odaklanarak planlar yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay, saat 03:28 olduğunda Terazi burcuna geçiyor. Günün başlamasıyla kendinizi düne göre daha halsiz hissedebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Fiziksel olarak kaldıramayacağınız işler altına girmemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, bugünün başında 03:28’de Terazi burcuna geçiyor. Sizler için de şanslı bir günün başlangıcı oluyor. Bugün enerjinizin yükseldiğini, mutlu olacağınız gelişmeleri yaşayabileceğinizi görebilirsiniz. Sosyal ortamlarda dostlarınızla beraber vakit geçirerek günü sonlandırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün başında boşlukta hareketini sürdüren Ay, 03:28’de Terazi burcuna giriş yapıyor. Günün genelinde kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz. Bazen yöneticinizle aranızda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Genel kurallar yerine biraz daha esnek olmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Günün ilk ışıklarında boşlukta olan Ay, saat 03:28’de Terazi burcuna geçiyor. Pozitif enerjili bir güne merhaba diyorsunuz. İçinizdeki iyimser ruh haliyle olumlu şeyleri kendinize çektiğinizi göreceksiniz. Akademik hayatınızda da verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda boşlukta olan Ay, saatler 03:28 olduğunda Terazi burcuna geçiyor. Ödemelerinizin, borçlarınızın gündemde olacağı bir güne başlıyorsunuz. Uzun zamandır ertelediğiniz borçlarınız için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

10-16 Haziran haftalık burç yorumları10-16 Haziran haftalık burç yorumları
2019 Haziran ayı burç yorumları2019 Haziran ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Odasına kadar geliyor! İnşaat işçisi tilkiyi elleriyle besliyor

İnşaat işçisi tilkiyi elleriyle besliyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda mahrem imam soruşturması! 52 gözaltı kararı

Ankara'da dev operasyon! Gözaltılar var

Zorlu yolculuk başladı

Zorlu yolculuk başladı

On Numara sonuçları 10 Haziran: 3 kişiye büyük ikramiye!

3 şehirden 3 talihli çıktı!

Bu projenin her detayını Emine Erdoğan takip ediyor! Yaz boyunca devam edecek

Bu projeyi Emine Erdoğan takip ediyor! Yaz boyunca devam edecek

İBB adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun işten çıkarıldığı iddialarına İGDAŞ’tan açıklama

Gökçınar'ın oğlunun işten çıkarıldığı iddialarına açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.