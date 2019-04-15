Günlük burç yorumları 15 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

15 Nisan Pazartesi günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşlukta ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15 - 21 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Günün başında Ay 04:38-13:13 saatleri arasında boşlukta ilerliyor. 13:13 olduğunda ise Başak burcuna geçiş yapıyor. Ofis ortamınızdaki çalışmalarınız gündemde olabilir. Ay’ın Uranüs ile kurduğu güzel kontak çalışma hayatınızda sürprizler yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Güne başlarken Ay 04:38-13:13 arası boşlukta olacak. Saat 13:13 itibariyle ise Ay Başak burcuna geçiyor. Aşk hayatınızın, çocuğunuzun ön planda olduğu bir günde olacaksınız. Ay-Uranüs uyumlu açısıyla da gündüz saatlerinde aşk hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün ilk saatlerinde 04:38-13:13 arası Ay boşlukta olacak. Bu zaman diliminden sonra ise Ay Başak burcuna geçiyor. Aile ilişkilerinizin önem kazandığı bir gün içerisinde olabilirsiniz. Ay’ın Uranüs ile kurduğu olumlu açı da beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay günün başında saat 04:38-13:13 arası boşlukta hareket ediyor. 13:13’te ise Başak burcuna giriş yapıyor. İletişim trafiğinizin yoğun olduğu bir günde olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da çaba göstermeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Güne başladığınızda Ay 04:38-13:13 aralığında boşlukta olacak. 13:13’te Başak burcuna geçen Ay bugün maddi konularınızı ön plana çıkartabilir. Özellikle gündüz saatlerinde Ay’ın Uranüs ile olan güzel açısı beklenmedik bir maddi fırsatı önünüze getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Ay günün ilk yarısında saat 04:38-13:13 aralığında boşlukta ilerledikten sonra 13:13 itibariyle sizlerin burcuna geçiyor. Sizlerin de enerjisinin yükseldiği bir zaman dilimi başlıyor. Bugün dış görünüşünüzle veya güzelliğinizle ilgili yapmak istedikleriniz varsa gündüz saatleri daha olumlu olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay bugünün başında 04:38-13:13 arası boşlukta ilerliyor. Bu zaman dilimi sonrasında da Başak burcuna geçiyor. Günün genelinde önceki günlere göre daha düşük enerjili hissedebilirsiniz. Sağlığınız ön planda olabilir. Ay-Uranüs arasındaki pozitif etkiyle geçmişinizde kalan bir konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay güne başladığınızda 04:38-13:13 saatleri arasında boşlukta ilerliyor. 13:13 itibariyle de hareketine Başak burcunda devam ediyor. Sizler için de bu saatle beraber şanslı bir zaman dilimi başlıyor. Ay’ın Uranüs ile kurduğu olumlu kontak bulunduğunuz çevrede adınızı duyurabileceğiniz sürpriz gelişmeler yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay, günün ilk zamanlarında 04:38-13:13 arası boşlukta ilerliyor. Devamında Başak burcuna geçen Ay, kariyerinize odaklanacağınız bir günde olacağınızı gösteriyor. Ay’ın Uranüs ile yaptığı olumlu görünüm sürpriz bir iş teklifiyle karşılaşmanızı sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız