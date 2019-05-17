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Günlük burç yorumları 17 Mayıs Cuma - Ay ve Venüs karşıtlık kuruyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 08:37 | Son Güncelleme

17 Mayıs Cuma için günlük burç yorumları ile Mayıs ayı burç yorumları yayında. Ay ve Venüs'ün karşıtlık kurduğu bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 17 Mayıs Cuma - Ay ve Venüs karşıtlık kuruyor!

17 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Venüs'ün karşıtlık kurduğu bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 Mayıs

Koç Günlük Burç Yorumu
Ay günün ilk saatiyle beraber 00:25’te Akrep burcuna geçiyor. Finansal konularınız ön planda olabilir. Ay’ın Venüs ile kurduğu karşıtlık sebebiyle duygularınızda karamsarlıklar yaşayabilirsiniz. Devamında Ay ile Uranüs arasında olan karşıtlık da sağlığınızı riske atacak işlerden uzak durmanız gerektiğini gösteriyor. Beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay saat 00:25’te Akrep burcuna giriş yapıyor. İlişki ve evlilik hayatınızın gündemde olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Ay ve Venüs arasında meydana gelen karşıtlık sebebiyle eşinizle, sevgilinizle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Kalp kırıklıklarına açık olduğunuz bir gündesiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa beklediğiniz paraların elinize ulaşması zaman alabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün ilk saatiyle beraber Ay, 00:25’te Akrep burcuna geçiyor. Çalışma hayatınızın, sağlığınızın ön planda olabileceği bir gündesiniz. Ay-Venüs arasındaki karşıtlık sebebiyle zaman zaman kendinizi duygusal olarak düşük enerjili hissedebilirsiniz. Gereksiz yere kendinizi umutsuzluğa sürüklemenize hiç gerek yok. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başında saat 00:25 itibariyle Akrep burcuna giriş yapıyor. Aşk hayatınızın öne çıkacağı bir günde olabilirsiniz. Ay ve Venüs arasındaki karşıtlık içinizdeki sahiplenme duygusunun öne çıkmasıyla, partnerinizle aranızda gerginlikler yaratabilir. İçinizdeki şüpheler sizi olduğunuzdan daha fazla kontrolcü bir karaktere dönüştürebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Günün başlamasıyla Ay, 00:25’te Akrep burcuna geçiyor. Ailenizin gündemde olacağı bir gün içerisinde olabilirsiniz. Ay’ın Venüs ile karşıtlığı aile bireyleriyle aranızda problemler yaşanmasına neden olabilir. Aile de olsa bazen duygusal kararlar yerine mantığınızı dinlemeniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başlangıcıyla beraber saat 00:25’te Akrep burcuna geçiyor. Eğitim hayatınız, kardeşleriniz, akrabalarınız sizler için ön plana çıkabilir. Ay-Venüs karşıtlığı sebebiyle insanlarla kurduğunuz iletişimde sert tavırlar takınabilirsiniz. Cümlelerinizi söylerken karşı tarafın da duyguları olduğunu göz ardı etmemeye özen göstermelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, saat 00:25 itibariyle Akrep burcunda hareket etmeye başlıyor. Bugün sizler için maddi konularınız önem kazanabilir. Özellikle maddi riskler almamaya dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Ay-Venüs arasındaki karşıtlık sebebiyle gelirinizle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Umduğunuzdan düşük bir tutar elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugüne başladığınız gibi Ay, 00:25 itibariyle sizlerin burcuna geçiyor olacak. Kendinize vakit ayırmanız gereken bir gündesiniz. Etraftaki insanlar yerine biraz kendinizi ön plana çıkarmanın vaktinin geldiğini görebilirsiniz. Ay ve Venüs arasında aktifleşen karşıt açı sebebiyle partnerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Ne siz ne de o alttan almayabilir. Belki de bu sefer siz bir adım atabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay, saat 00:25 itibariyle Akrep burcuna giriş yapıyor. Haftanın geneline göre düşük enerjili bir başlangıç yapabilirsiniz. Ay ve Venüs arasında gerçekleşen karşıtlık geçmişinizdeki bir gönül ilişkisiyle ilgili hayal kırıklarını tekrardan karşınıza getirebilir. Pozitif bir burç olmanıza rağmen zaman zaman duygusal olarak kendi enerjinizi düşürüyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Saat 00:25 itibariyle Ay, günün başlamasıyla beraber Akrep burcuna geçiyor. Sosyal yönünüzün öne çıktığı bir gün içerisinde olabilirsiniz. Ay’ın Venüs ile karşıtlık oluşturduğu gün içerisinde gönül ilişkisinde kalp kırıklılarına açık olabilirsiniz. İçinize atmak yerine bunu karşı tarafa uygun bir dille ifade ederseniz belki her şey çözüme kavuşacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, saatler 00:25 olduğunda Akrep burcuna geçiyor. Sizlerin kariyer konuları daha öncelikli olabilir. Ay ve Venüs karşıtlığı iş hayatınızda maddi dengenizin bozulabileceğini gösteriyor. Aileniz ve iş hayatı arasında da bu dengeyi bozmanız, yakınlarınızın sitem etmesine neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün saat 00:25 itibariyle Ay, Akrep burcuna giriş yapıyor. Günün genelinde yüksek enerjili ve pozitif olmanıza rağmen, Ay-Venüs arasındaki karşıtlık gergin olmanıza neden olabilir. Siz ne kadar olaylara iyimser bakmaya çalışsanız da bugün gelişen durumlar karşısında tepkilerinize hakim olmakta zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

13-19 Mayıs haftalık burç yorumları13-19 Mayıs haftalık burç yorumları
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