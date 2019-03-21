Günlük burç yorumları 21 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

21 Mart Perşembe yani haftanın ortası için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 18 - 24 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 MART Koç Günlük Burç Yorumu Bugün Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar çok güzel etkiler alıyor olacaksınız. Güneş hayatta nerede desteğe ihtiyacınız varsa size güç verecek. Tabii ki bu dönem sizler için de doğum günlerinizi kutlama vakti olacak. Baharın gelmesiyle sizin de enerjiniz yükselmeye başlıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Erken saatlerde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar sağlık durumunuzun iyiye gittiğini görebilirsiniz. Psikolojik olarak da rahatlıyorsunuz. Artık geçmişi tamamen silip, önünüze bakıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Günün başında Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar şanslı bir dönemde olacaksınız. Sosyal yönünüz ortaya çıkacak. Dostlarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede insanlar sizden bahsediyor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Günün hemen başlangıcında Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar kariyer hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticinizin sizi takdir ettiği, daha yüksek mevkilere ulaşabileceğiniz günler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Güneş bugün Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde kalıcı adımlar atmak için harekete geçebilirsiniz. En güzeli ise bu dönem iyimser bir yapıda olacaksınız. Beklediğiniz güzel haberleri alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Güneş günün ilk saatlerinde Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar maddi durumunuzda güçleneceğiniz bir dönem olacak. Elinize beklediğinizden daha fazla para geçebilir. Bunu borçlarınızı kapatmak için kullanabilirsiniz. Miras konusu varsa lehinize durumlar gelişebilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Bugünün ilk saatlerinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar ilişki ve evlilik konularınızda partnerinizle birbirinize daha bağlı olduğunuz bir dönemde olacaksınız. Sevginizin arttığı, birbirinize daha fazla vakit ayırdığınız bir süreç sizleri bekliyor. İlişkisinde sorun olanlar problemlerini çözerek yola devam edebilirler. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Güneş’in Koç burcuna geçtiği bir güne uyanıyorsunuz. 20 Nisan’a kadar sağlığınızda güçlü bir dönem sizleri bekliyor. Kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. İş ortamınızda yönetici pozisyonuna yükselebilirsiniz. Beraber çalıştığınız ekiple güzel başarılara imza atabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız