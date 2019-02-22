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Günlük burç yorumları 22 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

22 Şubat Cuma günü için günlük burç yorumları yayında. Şubat ayının ilk gününde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 18-24 haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 22 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

22 Şubat Cuma yani haftanın son iş günü için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 ŞUBAT

Koç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Terazi burcunda hareket ediyor. Evliliğiniz, ilişkiniz, ortak işiniz ile ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Partnerinizle daha fazla beraber olmak isteyebilirsiniz. Aranızdaki problemleri çözmek için gündüz saatleri idealdir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa bugün geleceğe dair yeni işler, fikirler üretmek isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay gün boyunca Terazi burcunda ilerleyecek. Çalışma hayatınıza odaklanabilirsiniz. Gündüz saatleri daha sakin bir enerji hakim olduğundan detay gerektiren önemli işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Günün ilk yarısı duygusal olarak da kendinizi daha arınmış ve huzurlu hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay gün boyunca Terazi burcunda hareket edecek. Sizler için özellikle gündüz saatleri şanslı bir zaman dilimi olacaktır. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle birbirinize karşı olan çekiminiz artabilir. En azından artık kafanızın net olduğu, kararlar alabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Çocuğunuzla ilgili beklentiniz varsa olumlu gelişmeyi yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugünün tamamında Terazi burcunda ilerleyen Ay, sizlerin aile ve ev konularını ön plana çıkartabilir. Ailenize, işiniz dolayısıyla belki vakit ayıramamış olabilirsiniz. Bugün beraberce bir şey yapmak için plan yapabilirsiniz. Evinizde dekor değişiklikleri yapabilirsiniz. Yapmanız gereken önemli işleriniz varsa gündüz saatleri daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay Terazi burcunda ilerliyor olacak. Sizler için iletişim trafiğinizin yoğun olduğu bir gün olabilir. Özellikle insan iletişiminin hakim olduğu mesleklerdeyseniz bugün telefonda konuşmaktan, mail yazmaktan, toplantılara katılmaktan yorgun düşebilirsiniz. Eğitim hayatınızda gündüz saatleri güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay hareketine Terazi burcunda devam ediyor olacak. Sizler bugün gelirinize odaklanabilirsiniz. Maaşınızda veya priminizde artış olabilir. Yeni bir işe kabul olmanız sebebiyle de gelirinizin artacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Para transferleri veya internetten alışveriş yapacaksanız akşama bırakmadan yapmanız iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Bugünün tamamında Ay sizlerin burcunda ilerliyor olacak. Güne enerjik başlıyorsunuz. Kendinize vakit ayıracağınız bir gün olabilir. Sizi mutlu eden şeyler ne ise onu yapmak isteyeceksiniz. Sizi negatif etkileyen değil aksine enerjinizi yükseltecek kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Gündüz saatlerinde dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak için uygundur. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay gün boyunca Terazi burcunda hareketine devam edecek. Zaman zaman geçmişe dönüp eski anılarınızı hatırlayabilirsiniz. Yaptıklarınız veya yapamadıklarınız için kendinizi sorgulayabilirsiniz. Bazı korkularınız, hayata karşı endişeleriniz enerjinizi düşürebilir. Günün genelinde sakin, daha içene kapanık bir tavır sergileyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bir gün sizleri bekliyor. Şansınızın açıldığı bir zaman dilimi yaşayacaksınız. Yüzünüzün güldüğü, enerjinizin arttığı kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün sizleri bekliyor. Özellikle önemli işleriniz varsa gündüz saatlerinde hallederseniz olumlu sonuç almanız mümkündür. Sosyal yönünüzü de ortaya çıkarttığınız bir dönemdesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Güne uyandığınızda Ay Terazi burcunda hareketine devam ediyor olacak. Çalıştığınız yerde yöneticinizden güzel destekler görebilirsiniz. Özellikle gündüz saatleri kariyerinizle ilgili pozitif bir zaman dilimi olacaktır. İş başvurusu ya da görüşmesi için idealdir. Çalışmıyorsanız bugün uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz bir şey varsa gündüz harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Tüm gün boyunca Terazi burcunda ilerleyen Ay, sizleri pozitif bir güne uyandırıyor olacak. Özellikle gündüz saatlerinde iyimser tarafınız ortaya çıkacak. Olaylara olumlu yaklaştığınızda göreceksiniz ki gerçekten bir şeyler yolunda gitmeye başlıyor. Akademik hayatınızda ve yurt dışı bağlantılı işlerinizde de sevindirici haberler alabilirsiniz. Yeni eğitimlere başlamayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Sizler için finansal konular ön planda olabilir. Borçlarınızı kapatmak için artık harekete geçebilirsiniz. Gündüz saatlerinde sizi rahatlatacak maddi bir gelişme de yaşayabilirsiniz. Miras meselesi varsa sizin lehinize olan şeyler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

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