Günlük burç yorumları 28 Mayıs Salı - Ay, boşlukta ilerliyor!

28 Mayıs Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşlukta ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 27 Mayıs - 2 Haziran haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, günün büyük kısmında 07:20-21:31 arası boşlukta hareket ediyor. Duygusal olarak kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Net cevaplar alamamak kafa karışıklıklarınızı arttırabilir. Yeni işlere başlamak yerine eski işlerinizi tamamlamak daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün başlamasıyla beraber Ay, uzun süre boyunca 07:20-21:31 aralığında boşlukta kalacak. Önemli işlerinizde sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Bazı şeyleri tekrar tekrar yapmanız gerekebilir. Şansınız açık olsa da bazen elde etmek istediğiniz şey için çaba sarf emeniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, bugün 07:20-21:31 arasında boşlukta hareket ediyor. Özellikle sizler kariyer hayatınızda giriştiğiniz işlerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Önemli toplantılarınızda kararlar almakta zorlanabilirsiniz. Yöneticinize karşı bir talebiniz olduysa size geri dönüş sağlaması geç olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Saat 07:20-21:31 aralığında Ay, bugün boşlukta ilerliyor. Özellikle akademik hayatınızda sınavlarınız varsa dikkatiniz dağınık olabilir. Her şeyi dikkatlice irdeleyin. Seyahatlerinizde gecikmeler veya değişiklikler meydana gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

07:20-21:31 arası Ay, uzun süreli olarak boşlukta kalıyor. Sizler için finansal işlemlerinizde sorunlar çıkabilir. Gönderdiğiniz veya gelmesi gereken paralar havada kalabilir. Bankada vakit geçirmeniz gerekebilir. İnternet alışverişleri de iyi bir fikir olmayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın 07:20-21:31 saatlerinde boşlukta ilerlediği bir günde olacaksınız. İlişkinizde bazı sorularınız cevapsız kalabilir. Eşinizle, sevgilinizle aynı ortak paydada buluşmakta zorlanabilirsiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz işinizde de ortağınız ve siz farklı görüşlerde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Günün başlamasıyla beraber Ay, 07:20-21:31 arası uzun süreli boşlukta kalıyor. Çalışma hayatınızda, ofis ortamınızda çok çaba sarf edip bir türlü sonuç alamadığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak da bazı konularda çıkmazda hissedebilirsiniz. Mantıklı olan çözümü tercih etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

07:20-21:31 arası bugün Ay, boşlukta hareket ediyor. Aşk hayatınızda sonuçlandıramadığınız konular olabilir. Partnerinizin size karşı net davranmaması, aklınızda soru işaretleri yaratabilir. Duygularınızı içinize atmak yerine karşı tarafa açıkça belirtmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız