Günlük burç yorumları 30 Nisan Salı - Ay, Balık burcunda ilerliyor

25 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Balık burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22 - 28 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Ay günün tamamında Balık burcunda hareket ediyor. Gündüz Ay-Neptün kavuşumuyla beraber duygusal, romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Hislerinizin güçlü olduğu bir gündesiniz. Akşam ise Ay’ın Mars ile kurduğu sert kontak sebebiyle istemeden de olsa sert bir iletişim kurabilirsiniz. Siniriniz geçmişteki olaylarla bağlantılı da olabilir. Sağlığınızı riske atacak hareketlerde bulunmamalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay tüm gün boyunca Balık burcunda hareket ediyor. Günün ilk yarısı Ay-Neptün kavuşumu ile aşk hayatınızda şanslı bir zaman diliminde olabilirsiniz. Düşlediğiniz şeyler gerçek olabilir. Akşama doğru Ay-Mars arasındaki gergin açıyla dostlarınıza karşı agresif olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay’ın gün boyunca Balık burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Ay’ın Neptün ile kavuştuğu gündüz saatlerinde iş hayatınızda duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Hep hedeflediğiniz yerden de iş teklifi gelebilir. Akşam Ay-Mars sert kontağı sebebiyle özellikle yöneticinize karşı agresif olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay bugün hareketini Balık burcunda sürdürmeye devam ediyor. Bugün Ay ve Neptün arasında gerçekleşen kavuşum dileklerinizin kabul olduğunu göreceğiniz bir gün yaşatabilir. Hisleriniz de bugün sizi yönlendirecektir. Akşama doğru aktifleşen Ay-Mars zorlu açısı sebebiyle yolculuklarınızda dikkatli olmanızda fayda var. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Balık burcunda ilerliyor. Ay’ın Neptün ile kavuştuğu gün içerisinde umut ettiğiniz maddi gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Miras konunuz sizin lehinize sonuçlanabilir. Akşama ilerlerken oluşan Ay ve Mars arasındaki tehlikeli açı kendinizi riskli işlerden uzak tutmanız gerektiğini gösteriyor. Kendinizi tehlikeye atmamanız gereken bir akşamdasınız. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Balık burcunda hareket ediyor. Ay ve Neptün arasındaki kavuşum sayesinde bugün partnerinizle beraber romantik anlar geçirebilirsiniz. Sizi mutlu edecek hareketlerde bulunabilir. Fakat akşama gelirken meydana gelen Ay-Mars sert açısıyla beraber agresif zamanlara giriyor olacaksınız. Romantik bir günü kötü kapatmamaya özen gösterin. İlişkiniz ve evliliğiniz odak noktanız olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Balık burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay-Neptün kavuşumunun yaşandığı bugün içerisinde sağlık sorunlarınız varsa bugün şifa bulabilirsiniz. Çalışma ortamınızda da hayal ettiğiniz mevkiye ulaşabilirsiniz. Saatler akşama geldikçe Ay’ın Mars ile olan zorlu kontağı aktifleşiyor. Psikolojik olarak gergin olacağınız bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Balık burcunda seyrine devam ediyor. Ay’ın Neptün ile kavuşumu, aşk hayatınızda romantik, tutkulu zamanlar geçirmenizi sağlayabilir. Çocuğunuzla ilgili bir dileğiniz varsa bugün gerçekleşebilir. Ay’ın Mars ile kurduğu zorlu kontak akşam saatlerine doğru aktifleşiyor. Nedensiz yere gergin çıkışlar yapabilirsiniz. Sevdiklerinizin kalbini kırmamaya dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Balık burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Gündüz gerçekleşen Ay-Neptün kavuşumu ailenize huzur getirecek gelişmeler yaşatabilir. Sağlık problemi olan bir bireyin şifa bulduğunu öğrenebilirsiniz. Ay-Mars sert etkileşiminin olduğu akşam saatlerinde ise evinizin içinde riskli işler yapmaktan kendinizi sakının. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün Balık burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Ay ve Neptün arasında gündüz saatlerinde gerçekleşen kavuşum umut ettiğiniz haberleri size ulaştırabilir. Eğitim hayatınızda da hayalinize erişebilirsiniz. Akşam ise Ay ve Mars arasındaki zorlu açı sebebiyle insanlarla çevrenizdeki insanlara karşı sert sözler sarf edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız