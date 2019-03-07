Günlük burç yorumları 7 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

7 Mart Perşembe yani haftanın ortası için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 Şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 MART Koç Günlük Burç Yorumu Ay’ın günün büyük kısmında Balık burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Sabah saatlerinde Ay ve Jüpiter arasındaki zorlu açıyla içinize kapanık bir ruh halinde olabilirsiniz. İçinizden bir şey yapmak gelmeyebilir ya da yapsanız da olumlu sonuçlanmaz diye düşünüp eyleme geçmeyebilirsiniz. Hemen sonrasında Ay Plüton ile kontak kuruyor. Bu da içinizdeki gücü dışa vurmak için ideal bir enerjidir. Bir Koç burcu olarak geri planda kalmanız size göre değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Gün boyunca Ay Balık burcunda ilerliyor. Dostlarınız, sosyal çevreniz ön planda olabilir. Daha dışa dönük bir yapıda olacaksınız. Keyifli bir gün sizleri bekliyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Bugünün büyük çoğunluğunda Ay Balık burcunda ilerliyor. Erken saatlerde Ay’ın Jüpiter ile olan sert açısıyla kariyer hayatınızda gergin bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Ofiste sinirlediğinizde tepkilerinize dikkat edin. İstemediğiniz şanssız durumlar yaşayabilirsiniz. Neyse ki Ay’ın Plüton ile güzel açısı size zarar veren durumların üstüne gittiğinizde başarıyla o işin altından kalkabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Günün büyük kısmında Ay Balık burcunda hareketine devam ediyor. Sabah Ay ve Jüpiter arasındaki sert açı karamsar bir ruh halinde olmanıza neden olabilir. Duygusal tarafınız ön plana çıkabilir. Bu etkinin hemen ardından Ay ve Plüton arasındaki olumlu açı silkelenip kendinize gelmenizi sağlıyor. Sabah ki düşük enerjinizden eser kalmıyor. Güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün sizleri bekliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Ay bugünün çoğunluğunda Balık burcunda ilerliyor. Güne başladığınızda Ay-Jüpiter arasındaki zorlu etki devrede olacak. Finansal işlemlerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir borcunuzu veya ödeminizi yatırmayı unutmuş olabilirsiniz. Devamında ise Ay ve Plüton arasındaki destekleyici açı maddi konulardaki şansızlığınızı düzeltmek için yardımcı olmaya geliyor. Beklemediğiniz veya unuttuğunuz bir para elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Günün büyük kısmında Ay Balık burcunda hareketini sürdürüyor. Günün erken saatlerinde netleşen Ay-Jüpiter zorlu etkisiyle eşinize, sevgilinize karşı sert tepkiler verebilirsiniz. Gönül ilişkinizde sakin olmanız gereken bir gündesiniz. Güzel haber ise Ay-Plüton görünümünden geliyor. Sakin tavrınızı koruduğunuz sürece partnerinizle olan bağınızı güçlendirip, daha fazla tutkuyla yaşamınıza devam edebileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Bugünün büyük bölümünde Ay Balık burcunda ilerliyor. Erken saatlerde aktifleşen Ay ve Jüpiter arasındaki açıyla çalıştığınız ortamda gergin saatler geçirebilirsiniz. Altınızda çalışanlar fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Hemen ardından netleşen Ay-Plüton açısıyla bu durumun aksine güç kazandığınız liderlik vasıflarınızın ortaya çıktığı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Bugün günün çoğunluğunda Ay Balık burcunda ilerliyor. Günün erken saatlerinde Ay ve Jüpiter arasındaki sert görünüm aşk hayatınızda karamsar olmanıza neden olabilir. Bu durum karşı taraftan bir davranış görmeseniz bile kendi hislerinizle enerjinizi düşürebilirsiniz. Bu etki uzun sürmeden Ay-Plüton görünümü devreye girip sizin enerjinizi yükseltiyor. Çocuğunuza karşı otoriter davranmaya meyilli olabilirsiniz, empati yapmayı unutmayın. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Ay’ın çoğunlukla Balık burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Sabah Ay ve Jüpiter arasındaki sert görünüm aktifleşiyor. Aile içinde stresli zamanlar geçirebilirsiniz. Bu bir sağlık problemi de olabilir. Evinizde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. Bu görünümün ardından Ay ve Plüton arasındaki olumlu açı gün içerisindeki sorunlarda her şeyi çözebileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Bugün Ay günün büyük bölümünde Balık burcunda ilerliyor. Ay-Jüpiter arasındaki sert açının etkisiyle sabah saatlerinde gergin hissedebilirsiniz. Eğitim hayatınızda işinizi şansa bırakmamalısınız. Kardeşinizle, akrabalarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu etkinin ardından Ay-Plüton kontağıyla iletişim yeteneğiniz sayesinde bugün başarılı bir gün geçirebilirsiniz. Konuşarak her şeyi çözebildiğinizi göreceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız