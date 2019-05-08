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Günlük burç yorumları 8 Mayıs Çarşamba - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 08:15 | Son Güncelleme

8 Mayıs Çarşamba için günlük burç yorumları ile Nisan ayı burç yorumları yayında. Ay'ın İkizler burcunda hareket ettiği bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 8 Mayıs Çarşamba - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

8 Mayıs Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın İkizler burcunda hareket ettiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 Mayıs

Koç Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor. Ay-Jüpiter karşıtlığı ve Ay-Mars kavuşumunun yaşandığı sabah saatlerinde gergin olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda işlerinizi zorlaştıracak durumlar olabilir. Sakin kalmalısınız. Saat 12:06 itibariyle Ay boşluğa giriyor. Mesajlarınız, mailleriniz askıda kalmış olabilir. Tekrardan kontrol etmenizde fayda var. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay tüm gün İkizler burcunda hareket ediyor. Ay’ın Mars ile kavuştuğu, Jüpiter ile karşıtlık kurduğu sabah saatlerinde finansal konularınızda şansınız düşük olabilir. Öğlen 12:06’da Ay boşluğa giriyor. Finansal işlemlerinizin havada kalmaması için sabahtan yapmanız iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün sizlerin burcunda ilerliyor. Ay’ın Mars ile kavuşup, Jüpiter’le karşıtlık yaptığı bugün içerisinde partnerinizle aranızdaki ilişkinin seviyesine dikkat etmelisiniz. Kendinizi ilişki konusunda şanssız hissetseniz de geçici bir dönemdesiniz. 12:06 olduğunda Ay boşluğa giriyor. Yeni şeylere başlamak için günün devamı uygun olmayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay gün boyunca İkizler burcunda hareket ediyor. Sabah Mars ile kavuşan ve Jüpiter ile karşıtlık yapan Ay, sağlığınızı riske atacak işlerden uzak durmanız gerektiğini gösteriyor. Ay, saat 12:06’da boşluğa giriyor. Bu saat sonrasında eski işlerinizi tamamlamak uygun olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay gün boyunca İkizler burcunda ilerliyor. Sabah saatlerine Ay-Mars kavuşumunun Jüpiter ile karşıt durumda olması, kendinizi agresif hissetmenize neden olabilir. Sosyal ilişkilerinizde anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Saat 12:06’da Ay’ın boşluğa girmesiyle dikkat gerektiren işlerinizi yarına bırakmanızda fayda var. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın İkizler burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Ay ve Mars kavuşumuna, Jüpiter’in karşıtlık yaptığı sabah saatlerinde eğitim hayatınızda agresif olabilirsiniz. Seyahatlerinizde hızlı hareket etmek isterken sakarlıklar yaşayabilirsiniz. Saat 12:06’da Ay’ın boşluğa girmesiyle zihninizi rahatlatacak konulara vakit ayırmanız iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın İkizler burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Ay ve Mars kavuşumuna, Jüpiter’in karşıtlık yaptığı sabah saatlerinde eğitim hayatınızda agresif olabilirsiniz. Seyahatlerinizde hızlı hareket etmek isterken sakarlıklar yaşayabilirsiniz. Saat 12:06’da Ay’ın boşluğa girmesiyle zihninizi rahatlatacak konulara vakit ayırmanız iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay İkizler burcunda hareket ediyor. Erken saatlerdeki Ay-Mars kavuşumunun Jüpiter’e karşıtlık yapıyor olması, kendinizi riske atacak tehlikeli işlerden uzak durmanız gerektiğini gösteriyor. Ayrıca saat 12:06’da Ay’ın boşluğa gireceğini bilmenizde fayda var. Ödemeleriniz varsa sabah saatlerinde yapmanız isabetli olur. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Günün bütününde Ay İkizler burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Ay’ın öğlen Neptün ile kurduğu sert kontak ilişki ve evlilik hayatınızda kalp kırıklıklarına açık olabileceğinizi gösteriyor. Ne sizin ne de karşı tarafın bugün ani tepki vermemesinde fayda var. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın İkizler burcunda ilerlediği bir gündesiniz. Sabah Ay-Mars kavuşumunun, Jüpiter ile olan karşıtlığı sebebiyle küçük sakarlıklar veya rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. İş hayatında gergin olmamaya dikkat edin. Saat 12:06’da Ay boşluğa girdiğinden dolayı yapacağınız önemli görüşmeleri sabah bitirmeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın İkizler burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Bugün Ay-Mars kavuşumu ve Jüpiter karşıtlığı sevdiğiniz kişiye karşı aşkınızın zirvede olacağını fakat bir anlık agresiflikle de bu durumu tersine çevirebileceğinizi gösteriyor. 12:06’da Ay boşluğa giriyor. Ciddiyet gerektiren işler yerine daha yüzeysel işlere odaklanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay hareketini İkizler burcunda sürdürüyor. Ay-Mars kavuşumunun Jüpiter’e zıt açıda olmasıyla, sabah saatlerinde evinizde kendinizi riske atacak işlerden uzak durmalısınız. Aile içinde de tansiyon yükselebilir. Saat 12:06 itibariyle Ay hareketine boşlukta devam ediyor. Sizi yoracak şeyler yerine eksik işlerinizi tamamlamak iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

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