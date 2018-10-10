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Irak duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

Irak Parlamento Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a daha fazla su bırakılmasını kabul ettiğini duyurdu.

Irak duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

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ırak Irak Parlamento Sözcüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan Su

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