Konuk olduğu düğünde tamamen transparan elbise giydi! Cesur dekoltesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu

Düğün yapılan yere ve evlenen kişilere olan yakınlığa göre değişim gösteren kıyafet seçimleri fazlasıyla dikkat çekici olabiliyor. Kadınların şıklık yarışına girdiği düğünlerde doğru elbiseyi bulmak için çeşitli araştırmalar yapılıyor. Vietnam'da yapılan bir düğünde misafir olan kadının tercih ettiği elbise TikTok'ta büyük ses yarattı.

Bir milyondan fazla izlenen bu video çeşitli tartışmalara yol açtı. Genç kadın cesur seçimi nedeniyle sosyal medyada kınandı.

İlk önce siyah file elbisesiyle gelin ve damadın düğün tahtasının yanında poz verdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Transparan elbisesiyle görünümünü tamamlamak için siyah parlak yüksek topuklu ayakkabılar ve uyumlu bir çanta kullandı.

Gösterişli bir düğün davetlisi görünümüne gitmesine rağmen, gelinin misafirinin elbise seçiminden memnun olduğu ortaya çıktı.

Yeni evli çift bu durumdan hiç etkilenmemiş gibi görünse de, birçok kişi düğün konuğunun bu duruma uygun görünmediğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları "Mayo gibi görünüyor.","Güzel bir vücudun var ama doğru yerde doğru kıyafetleri seçmeyi bilmelisin." yorumlarını yaptı.



