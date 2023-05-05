KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Konuk olduğu düğünde tamamen transparan elbise giydi! Cesur dekoltesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu

Konuk olduğu düğünde tamamen transparan elbise giydi! Cesur dekoltesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu

05.05.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünde gelinler kadar davet edilen konukların kıyafet seçimi oldukça önem taşıyor. Düğünde beyaz giyilmemesi gerek kuralının yanı sıra fazla açık kıyafetlerin rol çalarak dikkat çekilmesine neden olduğu belirtiliyor. TikTok'ta katıldığı düğünde tamamen transparan elbise giydiğini gösteren bir kadın kısa süre içerisinde viral oldu. Dekolteli cesur seçimine eleştiri üstüne eleştiri yağdı.

Konuk olduğu düğünde tamamen transparan elbise giydi! Cesur dekoltesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu

Düğün yapılan yere ve evlenen kişilere olan yakınlığa göre değişim gösteren kıyafet seçimleri fazlasıyla dikkat çekici olabiliyor. Kadınların şıklık yarışına girdiği düğünlerde doğru elbiseyi bulmak için çeşitli araştırmalar yapılıyor. Vietnam'da yapılan bir düğünde misafir olan kadının tercih ettiği elbise TikTok'ta büyük ses yarattı.

Bir milyondan fazla izlenen bu video çeşitli tartışmalara yol açtı. Genç kadın cesur seçimi nedeniyle sosyal medyada kınandı.

Ekran görüntüsü 2023-05-05 095947

İlk önce siyah file elbisesiyle gelin ve damadın düğün tahtasının yanında poz verdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Transparan elbisesiyle görünümünü tamamlamak için siyah parlak yüksek topuklu ayakkabılar ve uyumlu bir çanta kullandı.

Gösterişli bir düğün davetlisi görünümüne gitmesine rağmen, gelinin misafirinin elbise seçiminden memnun olduğu ortaya çıktı.

Ekran görüntüsü 2023-05-05 095938

Yeni evli çift bu durumdan hiç etkilenmemiş gibi görünse de, birçok kişi düğün konuğunun bu duruma uygun görünmediğini söyledi.

Ekran görüntüsü 2023-05-05 095959

Sosyal medya kullanıcıları "Mayo gibi görünüyor.","Güzel bir vücudun var ama doğru yerde doğru kıyafetleri seçmeyi bilmelisin." yorumlarını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lazer epilasyonun bilinmeyen yan etkilerini paylaştıLazer epilasyonun bilinmeyen yan etkilerini paylaştı
Böceklerden anında kurtulmanızı sağlayacak yöntemBöceklerden anında kurtulmanızı sağlayacak yöntem
Küçük göğüslerini büyütmek için öyle bir şey yaptı ki...Küçük göğüslerini büyütmek için öyle bir şey yaptı ki...
Anahtar Kelimeler:
tiktok düğün gelin elbise cesur dekolte eleştiri kadın kıyafet transparan alara siyah eo topuk

En Çok Okunan Haberler

Derin Talu bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! "Bu ne güzellik"

Derin Talu bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! "Bu ne güzellik"

Transparan giyip dekolteli poz verdi! Gören Serenay Sarıkaya sandı

Transparan giyip dekolteli poz verdi! Gören Serenay Sarıkaya sandı

Yaşlanma karşıtı iksirini açıkladı! "Biraz iğrenç ama..."

Yaşlanma karşıtı iksirini açıkladı! "Biraz iğrenç ama..."

Yüzdeki kırışıklıkları bir gecede silip süpürüyor

Yüzdeki kırışıklıkları bir gecede silip süpürüyor

Lazer epilasyonun bilinmeyen yan etkilerini paylaştı

Lazer epilasyonun bilinmeyen yan etkilerini paylaştı

Düğünde tamamen transparan elbise giydi! Eleştiri yağdı

Düğünde tamamen transparan elbise giydi! Eleştiri yağdı

İlginizi Çekebilir

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.