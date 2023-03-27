Midesine kadar sarkan büyük göğüslerinin çözümünü Türkiye'de buldu! İki sütyen takmak zorunda kalıyordu...

Phoebe Howie isimli genç kadın ergenliğinden itibaren büyük göğüsleri nedeniyle yaşadağı zorlukları paylaşarak meme küçültme ameliyatında yaşadığı değişimi görsellerle paylaştı. Phoebe, henüz 12 yaşındayken göğsünü desteklemek için iki sutyen takmak zorunda kaldığını ve ergenliği boyunca hızla büyüyen göğüslerinden nefret ettiğini belirtti.

Phoebe, göğsünün ağırlığından dolayı şiddetli sırt, omuz ağrısıyla mücadele ettiğini ve boyutlarının aşırı büyük olduğu için midesine kadar sarktığını söyledi. 20 yaşındaki Phoebe, 17 yaşından beri meme küçültme estetiği için para biriktirdiğini belirterek bu işlem için Türkiye'yi tercih ettiğini açıkladı.

"BÜYÜK GÖĞÜSLERE SAHİP OLMAK HER ŞEYİ MAHVETTİ"

Ergenlik yılları boyunca büyük göğüsleri olduğunu biliyordu ancak bunların bir sorun olduğunu ilk kez 12 yaşındayken fark ettiğini ekledi. "Ekstra destek için üstte normal bir sutyen olan bir spor sutyeni giyerdim. Üniformamızın olmadığı bir okula gittim ve içinde kendimi rahat hissettiğim kıyafetleri bulmakta çok zorlandım. Büyük göğüslere sahip olmak her şeyi mahvetti. Bütün arkadaşlarım partilerde güzel elbiseler ve üstler giyerdi ama ben bol giysiler, süveterler ve ceketler giyerdim.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN UTANDIĞINI ANLATTI

"Korkunçtu ve o kadar çekingendim ki. Asla normal dükkanlardan alışveriş yapamaz veya arkadaşlarımla aynı web sitelerinden kıyafet sipariş edemezdim çünkü alınan kıyafetlerin göğsüme sığmayacaklarını biliyordum." Phoebe, büyük göğsünün hareketini de kısıtladığını, yani beden eğitimi dersleri sırasında başkalarıyla birlikte hareket edemediğini söyledi.

DEKOLTELİ KIYAFETLER GİYEMİYORDU

"Sadece normal bir hayat yaşamak, arkadaşlarımın kıyafetlerini ödünç almak ve istediğimi giymek istiyordum. Bütün mide bölgemi kapladılar ve bu beni gerçekten rahatsız etti çünkü sırtımı ve belimi seviyordum ama asla sırtı açık üstler veya elbiseler giyemezdim. Yüksek belli pantolon giyseydim göğüslerim her şeyi örterdi. Beni olduğumdan çok daha büyük hissettiriyorlardı."

YENİ GÖĞÜSLERİNİN FARKINA ŞAŞIRDI

"Meme küçültme ameliyatını ciddi ciddi düşünmeye başladığımda 17 yaşındaydım. Doktorumla konuşup bekleme listesine girdim ama Covid her şeyi erteledi ve daha fazla bekleyemezdim. Geçen yaz ameliyat olmak için Türkiye'ye uçmaya karar verdim. Arkadaşlarım ve ailem gitmem konusunda gergindi ama ben çok heyecanlıydım. Bunu çok fazla düşünmüyordum ve bunun için gitmeye karar verdim.

Uyandığımda göğüslerim alçı içindeydi ve birkaç gün onlara bakamayacak kadar korkmuştum. Duygudan çok bunaldım ve yeni bedenimi işlemek biraz zaman aldı. Göğüslerimin ne kadar farklı göründüğüne şaşırdım ama sonuçtan çok memnun kaldım."

ARTIK İSTEDİĞİ KIYAFETİ GİYEBİLİYOR

"O kadar büyük ve sarkıklardı ki, hem meme küçültme hem de kaldırma işlemleri yaptırdım." Phoebe, artık evinde mutlu bir şekilde çıplak dolaştığını ve küçük üstler, elbiseler giymeyi sevdiğini söylüyor. "Sevimli iç çamaşırı takımları ve bikiniler alabilirim ve üzerime oturacağını bildiğim için istediğim yerden kıyafet sipariş edebilirim."





