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  4. Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile Irak ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

Akar-Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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