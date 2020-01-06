Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

Akar-Esper g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde, Irak'taki geli\u015fmeler ba\u015fta olmak \u00fczere b\u00f6lgede iki \u00fclkeyi ilgilendiren g\u00fcvenlik konular\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulundu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcren anlar! Vah\u015feti \u00e7ocuklar\u0131na izlettilerSevdi\u011fi k\u0131z\u0131n babas\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcrmekle tehdit etti\u011fi iddia edilen gen\u00e7 intihar ettiBakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutan\u0131'n\u0131 kabul etti
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