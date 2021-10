Partnerinin gömleklerini giymekten usananlara boyfriend kesim gömlek önerileri

Boyfriend gömleklere çoğu moda döneminde rastlıyoruz. Eskiden sadece erkeklerin kullandığı gömlekleri zamanla kadınlar da kombinlerinin parçası haline getirdi. İşe giderken, arkadaşlarımızla buluşurken, seyahate çıkarken rahatlıkla giyebiliyoruz. Erkek arkadaşımızın gömleğini giymişiz gibi hissettiren bu gömleklere, tek tıkla internetten ulaşabildiğimiz için de oldukça şanslıyız. Boyfriend gömlekleri birçok farklı nedenden dolayı tercih ediyoruz. Nedenler değişse de dolabımızın önemli bir parçası oldukları gerçeği değişmiyor.

Gündüz işte, akşam partide

Sıkı tutunun çünkü dolabınızın kurtarıcı parçasını açıklıyoruz. İşte karşınızda beyaz renkli boyfriend gömlek! Sizi her ortama hazırlayacak bu gömlekle gündüz işe gidebilir, akşamsa partiye katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla kahve içerken, işe giderken, doğum günü partilerinde, hafta sonu şehir dışı kaçamaklarında her kombininize uyum sağlayacak. Hepimizin dolabında olması gereken bu kurtarıcı parçayı size gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz. Gündüz sade, akşam da aksesuarlarla şık bir şekilde kombinlediğiniz gömleklerle stilinizi her ortamda yansıtabilirsiniz.

Başkası olma kendin ol: Kot şıklığını yansıtma sırası...

Tabii ki içimizde sadelikten, sıradanlıktan bir tık daha uzak; kombinlerinde hareketli parçaları sevenlerimiz var. İtiraf edelim ufak detaylarla fark yaratmayı seviyoruz. Çoğumuzun aklına boyfriend gömlek deyince tek tip gömlek modeli gelse de internet alışverişinin çığır açtığı çağımızda, bir tıkla birbirinden farklı modellere erişebiliyoruz. Bambaşka parçalarla giyebileceğimiz bu gömlekler, çeşitli modelleriyle kombinlerimizin yıldız parçası olabilir. Başkalarıyla pişti olma riskimizi ortadan kaldırmasının yanı sıra farklı desen ve modelleriyle kendimize özgü tarz yaratmamızda bize yardımcı olacak. Mesela denim tarzda gömlekler ile spor şıklığı yakalayabilirsiniz.

Bir yaz gecesi rüyası tadında keten gömlekler

Yaz sıcakları bastırırken, kombin alternatifleri tükendiğinde sizi kurtaracak bir parça; keten boyfriend gömlek! Sıcak havalarda bizi terletecek, rahatsız edecek tarzda giyinmeyi tercih etmeyiz. Sıcaklar bastırıyor diye gömlek giymeyi sevenler olarak gömlek sevdamızdan da vazgeçmek istemiyoruz. Yaz günlerinde güneş kendini gösterirken; iş yerlerimizde, toplantılarda, arkadaşlarımızla buluşurken keten gömlekten daha iyi bir alternatif düşünemiyoruz. Sade, şık, kumaş yapısı dolayısıyla terletmeyen ve ferah tutan bu gömlekleri yaz sıcaklarında gönül rahatlığıyla giyebiliriz. Bohem sevenlerin de her mevsim tercih ettiği bu gömlekler, kombinlerimize ayrı bir dinginlik katıyor.

Elveda yaz, hoş geldin sonbahar...

Yaz mevsimini keten ferahlığıyla bitirirken sonbaharda sizi sıcak tutacak diğer seçenek, oduncu gömlekler! Merak etmeyin, oduncu gömlek giydiğinizde odunları kırmanız için elinize balta tutuşturmayacağız. Oduncu gömlek deyince yakışıklı erkeklerin odun kırmasını hayal edebiliriz. Onlar bizi ısıtmak için odun kırarken biz de sonbahar konseptine tamamen uyum sağlayacak oduncu gömleklerle stilimizi konuşturalım. Neredeyse her renkte bulabildiğimiz bu gömlekler, sadece sonbaharda değil, kışın da kombinlerimize eşlik edebilecek kumaşlara sahip. Oduncu boyfriend gömlekler, sıcacık tutmasının yanında renk çeşitliliğiyle de her kombinimize uyum sağlayabilir.

Boyfriend gömlek sadece gömlek değildir, fazlasıdır!

"Bir boyfriend gömlek, sadece boyfriend gömlek değildir" diyebilir miyiz? Kesinlikle bir gömlekten fazlasıdır. Peki gömleklerinizi birden fazla şekilde kullanmak ister miydiniz? Evet, dediğinizi duyar gibiyiz. Düz bir boyfriend gömleği normal bedeninize oranla bir tık daha büyük alıp kemerle giyerek yeni bir elbise ve etek elde edebilirsiniz. Yine bedeninizden büyük aldığınız gömleğinizi bluzlarınızın, kazaklarınızın üzerine giyip yeni bir cekete sahip olabilirsiniz. Boyfriend gömleğinizi farklı şekillerde giyerek çeşitli kombinler yapabilirsiniz.

Zamanda yolculuk, geçmişten geleceğe miras...

Bazı kıyafetler herhangi bir zaman dilimine ait olmuyor. Annemizin gençlik fotoğraflarında, eski film ve dizilerde, moda dergilerinde günümüz kıyafetlerini görebiliyoruz. Boyfriend gömlekler de zamansız parçalardan biri. Dolabınızda bulunan boyfriend gömlekleri muhafaza ederek geleceğe ufak bir yatırım yapabilirsiniz. Çünkü modası hiç geçmeyen bu gömlekler, her zaman karşımıza çıkabilir. İleride çocuğumuz gençlik fotoğraflarımıza bakarken stil sahibi gömleklerimizi isteyebilir. Birbirinden farklı tarzda, renkte ve kumaşta gömlekleri alıp; kombinlerimizde zamansızlığı yakalayabiliriz.

Yüzde yüz pamuk, yüzde yüz tarz!

"Belki bir Pamuk Prenses değildik, ama kıyafetlerimizde pamuğu tercih ettik" diyenlerden misiniz? O zaman sizi buraya alalım. Bazılarımız gömlek alırken kumaşına bakıyor, pamuklu olanları tercih ediyor. Özelikle hassas ciltliler, alerjik cilt yapısına sahip olanlar genellikle yüzde yüz pamuklu olan ürünleri satın alıyor. Tamamen pamuktan yapılmış ürünleri kullanmak isteyenler için de birçok boyfriend gömlek çeşidi bulunuyor. Ürünleri incelerken dikkat etmemiz gereken yüzde yüz pamuk olmaları.

Rengarenk gömleklerle "Ne giyeceğim?" derdinden kurtulun

Birçoğumuz haftanın 5 ya da 6 günü çalışıyor. İş yoğunluğu, günlük hayat temposu derken her gün "Ne giyeceğim?" diye düşünmek bizlere yük oluyor. Her güne ayrı kombinler hazırlamak elbette ki zor. Farklı renklerde boyfriend gömlekler alarak bu sıkıntıdan kurtulabiliriz. Ne giyeceğim, derdine düştüğünüz noktada içlerinden birini seçmeniz yeterli. Böylelikle ertesi gün saatlerce düşünmeden kombininizi hazırlayabilirsiniz. Önemli olan farklı renklerde gömleklere sahip olmak.

Maskulen gömlek modelleriyle tarzınızı yansıtın

Hepimizin belli bir tarzı var. Bazılarımız spor şık, bazılarımız süslü, bazılarımız oldukça feminen, bazılarımız da maskulen tarzda giyinmeyi tercih ediyor. Herkesin tarzı kendine özgü ve güzel. Maskulen tarz severler için ürün yelpazesi biraz dar olabiliyor. Bu yüzden tarzınıza hitap edecek parçaları bulmak oldukça önemli. Kombinleriniz eksik kalmasın ve ilk bakışta tarzınızı yansıtsın. Boyfriend gömlekleri tercih ederek, maskulen tarzınızı tamamlayabilirsiniz. İnternette her çeşidine rastlayabildiğimiz boyfriend gömleklerin daha maskulen tarza hitap edenini bulmak da bu anlamda önemli.

Partnerinizden aldığınız gömleği sakince yere bırakın…

Hepimiz kıyafetlerimizi zaman zaman sevdiklerimize ödünç verdik ve aldık. Sevdiğimiz birinden aldığımız eşyanın kıymetini tartışamayız ama ödünç almanın da sonu var diyebiliriz. Her defasında ödünç aldığımız gömleklerden ayrılmak, onları geri vermek zor biliyoruz. Bize partnerlerimizden daha çok yakıştığı konusunda da hemfikiriz. Fakat sonsuza kadar onun gömleklerini de kendimize alamayacağımız için dolabımıza boyfriend gömlek almanın zamanı gelmiştir. En iyisi dolabınız için birbirinden farklı, kaliteli ve renkli gömleklerden alıp ödünç alma işine ara verin.

