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Son Dakika: 6 muhalefet liderinin buluşmasının ardından ortak açıklama geldi

28.03.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 muhalefet lideri Deva Partisi ev sahipliğinde ikinci kez buluşmuştu. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından ortak açıklama geldi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 6 muhalefet liderinin buluşmasının ardından ortak açıklama geldi

Son dakika haberi: Ahlatlıbel zirvesinden 1 buçuk ay sonra ikinci kez çalışma yemeğinde buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun toplantısı 19.40’da Deva Partisi Genel Merkezi’nde başladı ve 5 saat sürdü. Toplantının ardından 6 siyasi parti genel başkanının ortak açıklaması paylaşıldı.

İŞTE 6 MUHALEFET LİDERİNİN ORTAK AÇIKLAMASI

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