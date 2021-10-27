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Tüm dikkatler benim üzerinde olsun diyenlere yağlı parlak pantolonlar

25.10.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazı bize yaşattığı tüm güzellikleriyle uğurladıktan sonra yaklaşan soğuklara karşı hazırlıkları tamamlama vakti geldi. Bir yandan sıcacık kalmak diğer yandan da iddianızı konuşturmak için aradığınız parça belli: Yağlı parlak pantolonlar! Vücudunuza ve giyim tarzınıza en uygun parlak pantolonu seçerek girdiğiniz ortamları sallayacağınızdan şüphe yok. "Davetler, toplantılar, buluşmalar ne ki? Ben markete bile tüm ihtişamımla giderim." diyenlerdenseniz bu parçalar tam size göre!

Tüm dikkatler benim üzerinde olsun diyenlere yağlı parlak pantolonlar

Yağlı ve parlak pantolonlar, en basit kombinlere dahi ışıltı katabilen ürünler olmaları dolayısıyla son zamanlarda oldukça revaçta. Islak görünüme sahip bu parçalar, farklı kesimleri ve şık desenleriyle de fark yaratıyor. Bu sezonu kasıp kavuran bu pantolonlara yalnızca özel günlerde değil, günlük hayatta da oldukça sık rastlayacaksınız gibi gözüküyor.

  1. İspanyol paçayı bir de bu şekilde deneyin!

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70’li yılları sallayan İspanyol paça akımı ile yağlı pantolon modasını birleştiren Winkey Mens marka pantolon sayesinde tüm bakışlar üzerinizde olacak. Oldukça yumuşak ve elastik olan bu ürünle işe de gidebilirsiniz partiye de! Bacak boyunuzu daha uzun gösterecek olan pantolon, sonbahar/kış sezonu için oldukça uygun. Bel oyuntunuzu ön plana çıkaracak sade bluzlar ve platform topuklu sneakerlarla birlikte kullanmanız halinde nazar boncuklu bir takı taktığınızdan emin olun. Zira insanların güzelliğinize nazar değdirmesi çok olası!

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  1. Fark yaratmak demek Funwave pantolon demek!

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Suni deriden üretilen Funwave Pantolon, sıradan kelimesini ortadan kaldırmak için üretilmiş gibi! Son zamanlardaki yüksek bel furyasının dışında kalarak düşük bel sevenlerin kalbini fetheden bu parça, daha ince ve uzun görünmenizi sağlayarak sizi tatmin edecek. Hem sıra dışı tasarımı hem kalça ve bel kesimiyle fazlasıyla iddialı bir stil yaratan Funwave Pantolon ile kulübe gidebilir, yeni yılı karşılayabilir ve partilerde ışıldayabilirsiniz! Bu pantolonun iki farklı renk seçeneğinden dilediğinizi seçerek göbeği açık bırakacak üstlerle kullandığınızda tüm farkınızı ortaya koyacağınız kesin.

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  1. Çağa ayak uydurma vakti!

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Kimileri şıklık için bin bir zorluğa katlanırken kimileri ise konforundan ödün vermek istemez. Siz de rahatına düşkünler grubundansanız OUlike Bol Kesimli Holografik Pantolon sayesinde hem rahat hem de fazlasıyla dikkat çekici bir tarz yakalayabilirsiniz. Ayrıca son zamanlarda oldukça yaygın kullanılan büzgülü bilekler bu üründe de karşınıza çıkıyor. Bu yaygın kullanımı özgün bir stile dönüştürme noktasında OUlike Holografik Pantolon sizi tatmin etme garantisi veriyor. Beş farklı renk seçeneğinden stilinize en uygun olanı seçerek kendinizi mutlu edebilirsiniz.

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  1. Renkli kişilikler için rengârenk bir parça!

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Kumaşı ve bu kumaşın kesimi dışında bir pantolonun şık olup olmadığı nasıl anlaşılır? Tabii ki rengine bakarak! Islander Fashions markasının pantolon taytı, size gökkuşağı gibi parıldama imkânı sunuyor. Lafın gelişi değil, gökkuşağının renklerini taşıyarak sıradan parçalardan sıyrılıyor. Islak görünümü ve yumuşacık dokusuyla bu pantolonu üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz. Yürüyüşe çıkarken de akşam eğlenmeye giderken de giyebileceğiniz bu pantolon, "Nereden aldın?" sorularıyla başınızı biraz ağrıtacak gibi gözüküyor!

Ortamdaki tüm ilgiyi üzerinize toplayacak bu ürünü daha yakından incelemek ve satın almak için tıklayın!

  1. Pitonun tehlikesini herkes hissedecek!

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Pantolonlar üzerindeki desenlere göre bambaşka bir tarz yakalayabilir. Opia Fashion’ın parlak pantolonu da bu gruba dahil. Yüksek bel sevenlerin tercih edebileceği havuç kesimli bu pantolonun en çarpıcı özelliği piton desenli olması. Pitonun tüm vahşiliğini stilinize taşıyarak geçtiğiniz yollarda dahi hayran bakışlarla karşılaşabilirsiniz. Üzerindeki desenin ağırlığını taşıyan bu pantolon, gardırobunuzdaki özgün parçaların başında yer alacak! İnce topuklu bir ayakkabı ve şık bir bluz veya gömlek ile tamamladığınız takdirde iş toplantılarından davetlere rahatlıkla giyebilirsiniz.

Bu muhteşem desenli parlak pantolonu incelemek ve satın almak için tıklayın!

  1. Metalin ışıltısıyla enerjik bir görünüme sahip olmaya ne dersiniz?

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Metalik renkteki giyim ürünlerine son dönemlerde sıkça rastlamak mümkün. Siz de metalik giyim trendini iddialı ve enerjik buluyorsanız Tiffany Tomato pantolonla bu akıma ayak uydurabilirsiniz. Doğru bir şekilde kombinlendiği takdirde bol kesimi ve geniş paçalarıyla boyunuzu olduğundan uzun gösterecek bu pantolon, her kadının ihtiyacı! Özel etkinlikler için her an elinizin altında olması gereken bir parça arıyorsanız bu pantolonu edinebilirsiniz. Bel kıvrımınızı ve kalçanızı daha güzel gösterecek bu ürünü kısa üstlerle kombinleyebilir, 4 farklı renk seçeneğinden birini tercih ederek iddianızı tamamlayabilirsiniz.

Siz de metalin parlaklığını üzerinizde taşımak istiyorsanız tıklayın!

  1. Bol parçalarla da şıklık yakalayabileceğinizin kanıtı!

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Deri ve deri görünümlü pantolonlar, moda dünyasının en iddialı parçalarından. Her ne kadar ilk bakışta deri izlenimi yaratsa da bu sadece bir yanılgı. %100 polyester olan Seçil marka pantolon, ıslak görünümüyle iddiasını ortaya koyanlardan. Özgün bir şıklık yakalamak istiyorsanız boyu bilekte biten ve katlamalı paçalara sahip bu üründen edinebilirsiniz. Topuklu bot ve sweatshirtle kombinlediğinizde oldukça konforlu bir deneyim sağlayacak bu kahverengi pantolon, önümüzdeki kış ayları için oldukça güzel bir tercih olabilir.

Kış şıklığınızı tamamlayacak bu ürünü yakından incelemek ve satın almak için tıklayın!

  1. Pileli pantolonlar geri döndü!

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Günlük hayatta dar kesimli, vücudu saran pantolonlara rastlamaya alıştığımız bu dönemde, Koton’un pileli parlak pantolonu tarzınıza yeni bir soluk getirecek. Pileli pantolonlar taşıması zor parçalardan olsalar da vücut tipinize uygun olanı seçtiğiniz takdirde daha şık bir görünüme sahip olabilirsiniz. Özel davetlerde ve iş hayatınızda rahatlıkla giyebileceğiniz bu pantolon, belindeki büzgü ve kemer detayıyla da farklı bir tarz yakalıyor. Klasik bir giyim stiliniz varsa ancak hep aynı tarzda parçalar kullanmaktan sıkıldıysanız Koton’un bu parlak pantolonunu kaçırmayın.

Klasik tarzınızı zirveye taşıyacak bu pantolonu detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

  1. Sonbahar stilinize kahverengi dokunuş!

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Sudan yeni çıktığını düşündürtecek kadar ıslak görünümlü bir pantolona ne dersiniz? Extreme Fashion marka pantolonun yağlı görünümündeki iddianın yanı sıra fermuar detayı da ürüne oldukça hoş ve sıra dışı bir tarz katıyor. Dar kesim bu pantolon, iddialı stilettolar ve şık blazer ceketlerle tamamlanabileceği gibi sade bir bluz ve topuklu botlarla da muhteşem bir uyum yakalayabilir. Metal aksesuarlarla destekleyebileceğiniz kombininizde en dikkat çekici parçanın bu pantolon olacağı bir gerçek!

Siz de dar kesimli bu pantolon ile harika kombinler yaratmak istiyorsanız tıklayın!

  1. Haydi, sokağı renginizle aydınlatmaya!

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    Sokak modasına yön vermek için en uygun parçayı arayanların derdine çare işte burada! Terezie, stil sahibi kadınlar için ürettiği hardal renkli ve ıslak görünümlü pantolonu ile etkileyici bir duruşa sahip olmanıza imkan tanıyor. Düz renkli parçaların sıradan olduğu algısına karşı hardalın cazibesi bu pantolona ayrı bir hava katıyor. Yüksek bel konforu sunan bu ürünle güzel kombinler oluşturabilir, girdiğiniz tüm mekânlarda hayranlık dolu bakışların keyfini yaşayabilirsiniz!

Islak görünümlü bu cesur ve şık pantolonu daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

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